FETÖ operasyonunda 72 albaya gözaltı kararı

© AA / Fatih Aktaş AK Parti sözcüsü Ünal: FETÖ 40 yıl sizin baskı ikliminizde büyüdü

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan yapılan açıklamaya göre, yürütülen soruşturma kapsamında, Kara Kuvvetleri Komutanlığı bünyesindeki bazı asker şahısların, FETÖ'nün 'mahrem imamları' ile örgüt mensubu askerler arasında iletişim yöntemi olarak kullandığı kontörlü telefonlar ile ankesörlü, büfe telefonlarından periyodik ve ardışık arama sistemiyle haberleştikleri ve FETÖ ile irtibatları tespit edildi.

Bu şekilde irtibatları tespit edilen muvazzaf 25 albay ve haklarında bu soruşturma nedeniyle kısa süre önce idari işlem yapılan 47 albay olmak üzere toplam 72 albay hakkında bugünden itibaren gözaltı kararı verildi.

Ankara Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü'nce Ankara merkezli İstanbul, İzmir, Bursa, Diyarbakır, Edirne, Kahramanmaraş, Kırklareli, Konya, Malatya, Samsun, Şanlıurfa, Şırnak, Tekirdağ ve Çanakkale'de devam eden operasyonda 46 şüphelinin gözaltına alındığı, diğer şüphelilerin yakalanması için çalışmaların sürdürüldüğü belirtildi.