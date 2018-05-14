'Kriminal suçluyum ama vatan haini değilim' diyen Alaattin Çakıcı'dan HDP'ye tehdit

Alaattin Çakıcı, HDP Eş Genel Başkanı Sezai Temelli'yi bir daha kendisi ve MHP lideri Devlet Bahçeli hakkında açıklama yapmaması için tehdit etti. Çakıcı, talimat vermesi halinde HDP'nin tutuklu cumhurbaşkanı adayı Selahattin Demirtaş'ın cezaevinde koridora dahi çıkamayacağını öne sürdü.
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin, siyasetçileri ve gazetecileri kapsayan af çağrılarına tepki olarak, ‘ülkü ve ülke sevdalısı, davalarının gözü kara yiğitleri' olarak nitelendirdiği Alaattin Çakıcı ve Kürşat Yılmaz'ın da serbest bırakılmasının gündeme alınmasını talep etmesine yönelik tartışmalar sürüyor.
Tartışmalara dahil olan Alaattin Çakıcı ise HDP Eş Genel Başkanı Sezai Temelli'ye küfüre varan ağır hakaretlerde bulunarak, tehdit etti.
Gazete DuvaR'ın aktardığı habere göre, Kırıkkale Keskin T tipi cezaevinde yatan Çakıcı, ‘basın danışmanı' Ferhat Aydoğan aracılığıyla yaptığı açıklamada, şu ifadeleri kullandı:
"Devlet Bahçeli'yi ağzına alacak adam mısın? Bak beni dinle, ben bu ülkede çok adam bayılttım seni de bayıltırım. Senin gibi ulusal basında teröristlere hizmet edenlere buradan sesleniyorum, vatana ihanet eden Can Dündar gibi bayılmak mı istiyorlar? Devlet Bahçeli'ye bir kelime konuşursan seni bayıltırım ve bu Türkiye'nin her yerinde yurtdışına gittiğin zamanda seni mutlaka üç, beş kişi karşılar" dedi.
Mektubunda, "Evet kriminal suçluyum ama vatan haini değilim" ifadesini kullanan Çakıcı, HDP'nin cumhurbaşkanı adayı Selahattin Demirtaş'ın da adını anarak, talimat vermesi halinde cezaevinde koridora dahi çıkamayacağını ileri sürdü.
HDP Eş Genel Başkanı Sezai Temelli, MHP lideri Bahçeli'nin 'kısmi af' çıkışı yaparak, Alaattin Çakıcı'yı 'kahraman' olarak nitelemesine tepki göstermiş, "Mafya bozuntularını kalkmış cumhurbaşkanlığı adaylığı için mevzu bahis haline getiriyor. Adayımızla aklı sıra kıyaslama yapıyor. Senin buna gücün yetmez" demişti.
Edirne F Tipi Cezaevi'nde tutuklu bulunan HDP'nin cumhurbaşkanı adayı Demirtaş ise Twitter hesabı üzerinden yaptığı açıklamada, "Milyonlarca oy alıp parti lideri olacağıma azılı katil, psikopat bir mafya lideri olsaymışım daha iyiymiş! Yok ama çok şükür, ben böyle iyiyim" ifadelerini kullanmıştı.
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