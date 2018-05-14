AK Partili Ünal: Biz kimseye FETÖ'cü falan demiyoruz

Muhalefeti FETÖ'nün ağzıyla konuşmak ve devletin mücadelesine engel olmakla itham eden AK Parti Sözcüsü Mahir Ünal, "Biz kimseye FETÖ'cü falan demiyoruz. FETÖ'nün dilini kullanmayın. Onların diline benzememesi konusunda hassasiyet gösterin. 20 Temmuz sivil darbe demeyin. 15 Temmuz'a kontrollü darbe demeyin" dedi.

Habertürk TV'de gündeme dair değerlendirmelerde bulunan AK Partili Ünal, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin af önerisiyle ilgili, "Sayın cumhurbaşkanımız ve başbakanımız gerekli açıklamaları yaptı" ifadesini kullandı.

İYİ Partili Koray Aydın'ın, "Adil Öksüz'ü seçimden önce yakaladık diyecekler" açıklamalarına yanıt veren Ünal, "Toplumun merkezini oluşturan ana kitle takip ediyor, bakıyor. Böyle şeylere prim verir mi? Böyle komple teorilerine prim verir mi? Abes ile iştigal" diye konuştu.

'25 MAYIS'TA ADAY TANITIM TOPLANTIMIZ GERÇEKLEŞECEK'

Ünal'ın açıklamaları şöyle:

© AA / AK Parti'de mülakatlar tamamlandı, 600 ismi Erdoğan belirleyecek Şimdi öncelikli olarak her ilde temayüller gerçekleştirildi. Ve daha sonra 14 genel başkan yardımcısının başkanlığında 14 komisyon kuruldu. 7 bin 340 aday tek tek mülakata alındı, cv ve özgeçmişleri incelendi. 2.100 kişi üst kurula sevk edildi. Üst kurul nedir? Cumhurbaşkanımız, Genel Başkanımızın başında bulunduğu kurul. 600 aday listelere yerleştirilecek. 21 Mayıs'ta YSK'ya teslim edilecek. 25 Mayıs'ta aday tanıtım toplantımız gerçekleşecek. Seçim beyannamemiz, seçim müziklerimiz, sloganlarımız açıklanacak.



'SEÇİM BEYANNAMESİ NEYİ NASIL YAPACAĞIMIZI ANLATACAĞIMIZ METİN OLACAK'

'ADAYLAR FETÖ İLE İLTİSAKI OLMADIĞINA DAİR BİLDİRİ SUNDU'



© AA / Okan Özer AK Parti'de adaylara 'çapraz mülakat'

(Cumhurbaşkanının milletvekili listeleri ile ilgili açıklaması) 7 Haziran ve 1 Kasım'da 170 kişinin üstünde değişiklik oldu. Üst kurul temayül yoklamasına bakacak. Milletvekilinin Meclis performansına, komisyona katılımına, kendi ilindeki yerel siyasete katkısına bakacak. Kendi seçim bölgesinin memnuniyetine bakılacak. Hem mevcut vekiller, hem de aday adayları değerlendirilerek bir kan değişimi söz konusu. Bizim siyasetimiz biraz da bayrak yarışı.

'MECLİS BAŞKANI ŞU MU BU MU OLACAK DİYE BİR DEĞERLENDİRME YAPILMADI'

© AA / Murat Kaynak Kulis: Yeni Meclis Başkanı, MHP'li olabilir Bunlar şu ana dek konuşulmadı. Tüm istişareler sonucunda, sen başvur, sen başvurma gibi söylemlerin doğru olmadığına karar verildi. Üst kurul karar verecek. Artık yeni sistemde daha çok bakanlar işinin içinden gelen, iş dünyasının içerisinde işini en iyi yapan, konusuna hakim, yönetim konusunda sorun yaşamamış kişilerden de bakanlar olabilecek. O konuda bir sıkıntı görmüyorum. Meclis başkanı şu mu, bu mu olacak diye bir değerlendirme yapılmadı.

'SAYILARA TAKILI KALIRSANIZ SİYASETİ GERİ BIRAKIRSINIZ'

© AA / Gezici anketi: Erdoğan'ın oyu yüzde 46, AK Parti ve MHP Meclis'te çoğunluğu alamayabilir Biz parti olarak her zaman sayısal olanla değil de, siyasal olanla ilgilendik. Siz sayılara takılı kalırsanız, siyaseti geri bırakırsınız. Biz öncelikli olarak anketlerde sorun alanlarını anlamaya çalıştık. Siyaset toplumsal sorunları ve ihtiyaçları yönetme sanatıdır. Biz kamuoyu araştırmalarında daha çok seçmen algı haritasını araştırıyoruz. Farklı kesimlerin talepleri, diğer kesim bu talepleri nasıl değerlendiriyor? Türkiye'de sessiz bir çoğunluk var, seçimi bunlar belirliyor. İzleyen, takip eden, sandıkta söz söyleyen bir kesim var. O kitlenin bunları nasıl okuduğu önemli. Farklı etnik kesimlerin algılayışı, bakışları, ihtiyaç görüp görmedikleri üzerinden araştırarak siyaset ve iletişim üretiyoruz.



'HER EVE BİR İŞ, HER AİLEYE BİR EV, TÜRKİYE BURAYI GEÇTİ'

'20 TEMMUZ SİVİL DARBE DEMEYİN, 15 TEMMUZ'A KONTROLLÜ DARBE DEMEYİN'

