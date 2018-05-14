AK Partili Ünal: Biz kimseye FETÖ'cü falan demiyoruz

İYİ Partili Koray Aydın'ın, "Adil Öksüz'ü seçimden önce yakaladık diyecekler" açıklamalarına yanıt veren Ünal, "Toplumun merkezini oluşturan ana kitle takip ediyor, bakıyor. Böyle şeylere prim verir mi? Böyle komple teorilerine prim verir mi? Abes ile iştigal" diye konuştu.
'25 MAYIS'TA ADAY TANITIM TOPLANTIMIZ GERÇEKLEŞECEK'
Ünal'ın açıklamaları şöyle:
'SEÇİM BEYANNAMESİ NEYİ NASIL YAPACAĞIMIZI ANLATACAĞIMIZ METİN OLACAK'
'ADAYLAR FETÖ İLE İLTİSAKI OLMADIĞINA DAİR BİLDİRİ SUNDU'
- Aday adayları başvuru sırasında gerekli evrakları sunarken, kişinin sunduğu evraklarından bir tanesi de FETÖ ya da benzeri yapı ile iltisakı olmadığına dair bildiri. Burada tamamen 2011'de, 2002'de hangi kriterler uygulandıysa elemede yine o kriterler uygulandı.© AA / Okan Özer
- (Cumhurbaşkanının milletvekili listeleri ile ilgili açıklaması) 7 Haziran ve 1 Kasım'da 170 kişinin üstünde değişiklik oldu. Üst kurul temayül yoklamasına bakacak. Milletvekilinin Meclis performansına, komisyona katılımına, kendi ilindeki yerel siyasete katkısına bakacak. Kendi seçim bölgesinin memnuniyetine bakılacak. Hem mevcut vekiller, hem de aday adayları değerlendirilerek bir kan değişimi söz konusu. Bizim siyasetimiz biraz da bayrak yarışı.
'MECLİS BAŞKANI ŞU MU BU MU OLACAK DİYE BİR DEĞERLENDİRME YAPILMADI'
- (Kabine nasıl oluşturulacak) Bunlar şu ana dek konuşulmadı. Tüm istişareler sonucunda, sen başvur, sen başvurma gibi söylemlerin doğru olmadığına karar verildi. Üst kurul karar verecek. Artık yeni sistemde daha çok bakanlar işinin içinden gelen, iş dünyasının içerisinde işini en iyi yapan, konusuna hakim, yönetim konusunda sorun yaşamamış kişilerden de bakanlar olabilecek. O konuda bir sıkıntı görmüyorum. Meclis başkanı şu mu, bu mu olacak diye bir değerlendirme yapılmadı.© AA / Murat Kaynak
'SAYILARA TAKILI KALIRSANIZ SİYASETİ GERİ BIRAKIRSINIZ'
'HER EVE BİR İŞ, HER AİLEYE BİR EV, TÜRKİYE BURAYI GEÇTİ'
'20 TEMMUZ SİVİL DARBE DEMEYİN, 15 TEMMUZ'A KONTROLLÜ DARBE DEMEYİN'
- (Türkiye düşmanı dili muhalefet kullanmamalı sözlerine açıklama) Bir konuda herkesi hassasiyete davet ediyorum. Bakın, bir insanın suçu sabit olduktan sonraki durumu mudur önemli olan, suçu sabit olmadan önceki durumu mudur? Bu yapı 40 yıldır sivil toplum adı altında, emniyet mensubu, öğretmen kılığında geziyorlardı değil mi? Dini grup görünümünde bir yapıydı. Gerçek yüzleri 7 Şubat 2012'de dışarıdan abilerinden emir alan yargı mensupları darbe yapmaya kalktı. Cumhurbaşkanımız bunların paralel yapı olduğunu, terörist olduğunu söyledi. Abartmayın dediler, delil var mı dediler. Bunların ağzı ile konuştular. Devletin bunlarla mücadelesine engel oldular. 17/25 Aralık'ta iddianamenin 30 sayfasına bakarsanız savcı nasıl engellendiğini yazıyor. 15 Temmuz yaşandı, hala aynı. Biz bir şey söylüyoruz, bu yapının ağzı ile konuşmayın. Muhalefet yapmak düşmanlık yapmak demek değildir. Dün sosyal medyada paylaştım, MİT TIR'ları davasında neler söylemişler, dershaneler kapatılırken neler söylemişler. Bunlara neden sahip çıkıyorsunuz? 15 Temmuz'dan sonra FETÖ tehdidini önemsizleştiriyorsunuz? Biz kimseye FETÖ'cü falan demiyoruz. FETÖ'nün dilini kullanmayın. Onların diline benzememesi konusunda hassasiyet gösterin. 20 Temmuz sivil darbe demeyin. 15 Temmuz'a kontrollü darbe demeyin. Şuna gelince, bizim 40 günlük seçim sürecinde bunların sabotajlarına karşı dikkat etmemiz gerekiyor. Bunların belli hesaplar üzerinden neler yaptıkları ortada. Anamuhalefeti, FETÖ ile aynı dili kullanmama konusunda hassasiyete davet ediyoruz.© AA / Fatih Aktaş
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