Star yazarı: Bahçeli iktidara geldi de haberimiz mi olmadı?

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin af konusundaki açıklamalarına Star gazetesi yazarı Nuh Albayrak'tan tepki geldi: "İktidara geldi de bizim haberimiz mi olmadı acaba?"

Star yazarı Nuh Albayrak, Bahçeli’nin “Biz bu konuda kararlı ve sözümüzün arkasındayız. Allah’ın izniyle affın çıkacağını ümit ediyoruz" sözlerine tepki gösterdi.

Albayrak, Twitter hesabından şu mesajı paylaştı:

“Sayın Bahçeli af konusunda, 'Kararlıyız, sözümüzün arkasındayız. Af düzenlemesinin çıkacağını ümit ediyorum' demiş. Bu ne demek?.. Bahçeli iktidara geldi de bizim haberimiz mi olmadı acaba?”

Sayın Bahçeli af konusunda, “Kararlıyız, sözümüzün arkasındayız. Af düzenlemesinin çıkacağını ümid ediyorum" demiş.

Bu ne demek?..

Bahçeli iktidara geldi de bizim haberimiz mi olmadı acaba? — NUH ALBAYRAK (@NuhAlbayrak) 13 Mayıs 2018

Bahçeli, 12 Mayıs 2018’de Twitter’dan af hakkında açıklamalar yapmış, hükümet cephesinden “Gündemimizde yok” açıklaması gelmişti.

Bahçeli daha sonra yaptığı açıklamada, “Biz bu konuda kararlı ve sözümüzün arkasındayız. Allah’ın izniyle affın çıkacağını ümit ediyoruz” ifadesini kullanmıştı.

Kulislerde hükümet cephesinin bir süredir af konusunda çalışma yaptığı iddia ediliyor. Bahçeli'nin HDP'nin cumhurbaşkanı adayı Selahattin Demirtaş’ı ve bazı gazetecileri kapsayacak bir düzenleme olasılığına karşı, sınırlarını kendisinin belirlediği af talebini seslendirdiği öne sürülüyor.