Star yazarı: Bahçeli iktidara geldi de haberimiz mi olmadı?

Albayrak, Twitter hesabından şu mesajı paylaştı:
“Sayın Bahçeli af konusunda, 'Kararlıyız, sözümüzün arkasındayız. Af düzenlemesinin çıkacağını ümit ediyorum' demiş. Bu ne demek?.. Bahçeli iktidara geldi de bizim haberimiz mi olmadı acaba?”
Sayın Bahçeli af konusunda, “Kararlıyız, sözümüzün arkasındayız. Af düzenlemesinin çıkacağını ümid ediyorum" demiş.— NUH ALBAYRAK (@NuhAlbayrak) 13 Mayıs 2018
Bu ne demek?..
Bahçeli iktidara geldi de bizim haberimiz mi olmadı acaba?
Bahçeli daha sonra yaptığı açıklamada, “Biz bu konuda kararlı ve sözümüzün arkasındayız. Allah’ın izniyle affın çıkacağını ümit ediyoruz” ifadesini kullanmıştı.
Kulislerde hükümet cephesinin bir süredir af konusunda çalışma yaptığı iddia ediliyor. Bahçeli'nin HDP'nin cumhurbaşkanı adayı Selahattin Demirtaş’ı ve bazı gazetecileri kapsayacak bir düzenleme olasılığına karşı, sınırlarını kendisinin belirlediği af talebini seslendirdiği öne sürülüyor.
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