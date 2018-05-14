İnce'den Abdulkadir Selvi'ye yalanlama

Hürriyet yazarı Abdülkadir Selvi, bugünkü köşe yazısında geçen günlerde Muharrem İnce ile İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener arasında geçtiğini öne sürdüğü bir diyaloğa yer verdi.

Selvi, yazısında şu satırları kaleme aldı:

“Muharrem İnce’nin Meral Akşener’i ziyaretinde ilginç bir diyalog yaşanıyor. İnce, 'Siz ikinci tura kalırsanız beni yardımcı olarak alır mısınız' diye soruyor. Akşener, ‘Olabilir' diyor. İnce bu kez, 'Ben ikinci tura kalırsam siz benim yardımcım olur musunuz' diye soruyor. Akşener, 'Yardımcınız olmam. Çünkü ben Cumhurbaşkanı seçileceğim' karşılığını veriyor.”

Abdülkadir Selvi, köşesinde İnce ile Akşener arasındaki tuhaf bir diyalogdan söz etmişti. Muharrem İnce'ye sordum, yanıtı kısa ve netti: "Hayal mahsulü"https://t.co/OeeOEbNvVJ pic.twitter.com/uoLSneAdm5 — Bülent Mumay (@bulentmumay) 14 Mayıs 2018

'OLMAYAN BİR DİYALOĞU KALEME ALMIŞ'

Cumhuriyet.com.tr Dijital Medya Koordinatörü Bülent Mumay da Selvi'nin köşesindeki bu ifadeleri İnce'ye sordu. Mumay'ın aktardığına göre İnce, Selvi'nin yazısındaki konuşmaları yalanlayarak şunları söyledi:

"Adaylar turu kapsamında bir araya geldiğim Sayın Akşener ile aramızda kesinlikle böyle bir diyalog geçmedi. Ziyarette bizden Engin Altay, İYİ Parti tarafından de Lütfi Türkkan da vardı. Olmayan bir diyaloğu bize de sormadan kaleme almış. Selvi'yi de arayıp söyledim. Ne benim böyle bir teklifim oldu, ne de Akşener’in reddi söz konusuydu."



