İBB'yi işgal girişimi davasında istenen cezalar belli oldu

Darbe girişimi sırasında İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin (İBB) işgali ve burada çıkan olaylarda Prof. Dr. İlhan Varank'ın da aralarında bulunduğu 14 kişinin hayatını kaybetmesiyle ilgili 52 sanığın yargılandığı davada, tüm sanıkların 'anayasa'yı ihlal' suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapisle cezalandırılması talep edildi.

İstanbul 26. Ağır Ceza Mahkemesi'nce İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi'ndeki büyük salonda yapılan duruşmaya, bazı tutuklu sanıklar ile avukatları katıldı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Başbakanlık ve İBB'nin avukatları ile müştekiler haır bulundu. Duruşmada, Cumhuriyet Savcısı Eray Akkavak esas hakkındaki mütalaasını açıkladı.

Mütalaada, 52 sanığın 'Türkiye Cumhuriyeti Anayasası'nın öngördüğü düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs etme' suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapisle cezalandırılması talep edildi.

İddianamede biri albay, 3'ü yüzbaşı, biri teğmen, biri asteğmen, ikisi uzman çavuş ve 42'si de er olmak üzere 50 tutuklu sanık yer alıyor.