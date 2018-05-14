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    Recep Tayyip Erdoğan

    Erdoğan'dan Kudüs tepkisi: Talihsizlik, reddediyoruz

    © AA / Kayhan Özer
    Türkiye
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    Cumhurbaşkanı Erdoğan, ABD Başkanı Donald Trump'ın Kudüs'ü 'İsrail'in başkenti' olarak tanıma kararı sonucu Tel Aviv'den taşınan büyükelçiliğin bugün Kudüs'te açılmasına bir kez daha tepki gösterdi. Erdoğan, ABD'nin İsrail ve Filistin arasındaki arabuluculuk rolünü kaybettiğini söylerken "Taşıma kararı talihsizliktir, reddediyoruz" dedi.

    Ziyaretleri kapsamında İngiltere'de bulunan Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan Chatnam House'taki programda konuştu. Erdoğan'ın açıklamalarından satırbaşları şöyle:

    • Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas
      © REUTERS / Issam Rimawi
      Filistin Devlet Başkanı Abbas, Yahudiler'e yönelik sözleri için özür diledi
      Shakespeare bugün hayatta olsa ve Hamlet isimli eserini yeniden yazsa, Prens Hamlet'e yine aynı şeyi söyletirdi: 'Dünyanın çivisi çıkmış.'
    • Filistin'de sadece son birkaç haftada yaklaşık 50 kişinin keskin nişancılar tarafından öldürüldüğünü, evlerine geri dönmekten başka talebi olmayan 1000 civarı insanı vurulduğunu görüp başka bir şey söylemek mümkün değildir. Afrika'da günde 1 doların altında para kazanıp, ailesini doyurmaya çalışan bir babaya sorun bakalım, o başka bir şey söyleyecek mi?
    • Ebubekir el Bağdadi
      © REUTERS /
      Ankara-Bağdat işbirliğiyle IŞİD'in 'en çok aranan' 5 lideri yakalandı
      Bu sorunların çözümüne öncülük etmekle sorumlu uluslararası toplum ise henüz terörizmle mücadelede dahi ortak paydada buluşmayı başaramadı. Türkiye'nin Suriye'de yaşadığı sıkıntı da budur. DEAŞ'la mücadelede en etkin mücadeleyi Türkiye yapmıştır. Bu örgüte Fırat Kalkanı'yla en büyük darbeyi biz vurduk.
    • Bu sorunların çözümüne öncülük etmekle sorumlu uluslararası toplum ise henüz terörizmle mücadelede dahi ortak paydada buluşmayı başaramadı. Türkiye'nin Suriye'de yaşadığı sıkıntı da budur. DEAŞ'la mücadelede en etkin mücadeleyi Türkiye yapmıştır. Bu örgüte Fırat Kalkanı'yla en büyük darbeyi biz vurduk.
    • Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan
      © AA / Kayhan Özer
      Erdoğan'dan İdlib açıklaması: Yeni bir Kobani yaşamak istemiyoruz
      Ama bizim karşımızda bir başka terör örgütü daha var. Sınırlarımızda terör koridoru oluşturmaya çalışan YPG/PYD'nin yanında karşımıza güya müttefiklerimiz çıkıyor. Türkiye, Suriye'nin toprak bütünlüğü ve egemenliği konusunda en samimi ülkedir. Sınırlarımızdaki 3.5 milyon Suriyelinin evlerine dönebilmesinin yolu bu ülkenin tekrar güvenli hale gelmesidir. Suriye topraklarında Türkiye'nin güvenli hale getirdiği yerlere mülteciler dönerken, müttefiklerimizin desteklediği terör örgütlerinin kontrolündeki yerlere dönen yoktur. Siz bakmayın, bu terör örgütünün Kürt kimliğini istismar ettiğine, bunun içerisinde birçok Batı ülkesinden isimlerde vardır.
    • Kobani denilen bölge YPG/PYD terör örgütlerinin kontrolünde. İsmi üzerinden Ayn El Arab bir Kürt bölgesi değildir. Ama bu bölgenin halkı ülkemizde Şanlıurfa ilinde yaşıyor. Mesela Kürt meselesi değil terör meselesidir.
    • İngiltere dahil tüm ülkelerden FETÖ'ye karşı adım atmalarını ve sınırları içindeki örgüt mensuplarının ülkemize iadelerini bekliyoruz.
    • Avrupa'nın göbeğinde insanları inançları, dinleri, kültürleri nedeniyle ötekileştiriliyor.
    • Girişimci ve vicdani bir dış politika izliyoruz. İnsani yardım konusunda dünyada en ön sıralarda yer alıyoruz.
    • Siyasi hesaplarla Kudüs'ün statüsünü değiştirmeye dönük adımlar bugün hayata geçiriliyor. Bu tablo karşısında, 2. Dünya Savaşı öncesindeki karanlık günlerdeki gibi hissetmekten kendimizi alıkoyamıyoruz. Bize ve insanlığa dayatılan bu tabloya itiraz ediyoruz.
    • Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan
      © AA / Volkan Furuncu
      Erdoğan: Dünya 5'ten büyüktür, hele hele 1'den haydi haydi büyüktür, 196 kez büyüktür
      Biz BM Güvenlik Konseyi'nin 5 daimi üye ile yönetilmesini asla kabul etmiyoruz Birleşmiş Milletler'in 196 üyesi de dönüşümlü şekilde BMGK'da daimi üye olarak yer almalıdır diyoruz. Susmak yerine, dayatmaları kabullenmek yerine mücadeleyi tercih ediyoruz. Dünyanın çivisi çıktıysa, o çiviyi yerine sokacak olan sert bir çekiç darbesi değildir, umuttur. Bu noktada bir tercih yapmamız gerekiyor. Ya birbirimizin kurdu olup birbirimizi tüketeceğiz ya da dertlerimize birlikte derman bulacağız.
    • Türkiye olarak girişimci ve vicdani bir dış politika izliyoruz. Çok taraflı işbirliği önemlidir. Türkiye olarak hem bölgemizde, hem de dünyada dostluklarımızı kazan-kazan ilkesiyle yönetiyoruz.
    • Sekizinci yılına giren Suriye ihtilafı, siyasi, insani, güvenlik ve ekonomik boyutlarıyla 2. Dünya Savaşı'ndan bu yana görülmemiş yıkıma neden olmuştur. Cenevre sürecine dahil olduk ve Astana'da büyük çaba sarf ettik. Sahada gerilimin azaltılması için her türlü inisiyatifi aldık.
    • İdlib bölgesinin güvenliği için Rusya ile yaptığımız çalışmaları önemli noktalara getirdik. Doğu Guta ve Duma'da vahşeti önleyemediğimiz için derin bir üzüntü içerisindeyiz. Sivilleri kendilerine kalkan yapan teröristler karşısında, gerekirse biz kayıp veriyoruz ama sivillere zarar vermiyoruz.
    • (ABD'nin Kudüs kararı) Biz 1967 sınırları çerçevesinde, başkenti Doğu Kudüs olan egemen bir Filistin devletinin kurulmasının bölgede sorunun çözümü olduğunu düşünüyoruz. ABD'nin Kudüs kararını çok çok talihsiz buluyoruz. ABD, çözümün değil sorunun bir parçası olarak arabulucu rolünü tamamen kaybetmiştir. Bu atılan adımın bölgeyi karıştırmak için adeta bir fitil ateşlemesi olduğunu hatırlatmak isterim.
    • Avrupa Parlamentosu (AP) Türkiye Raportörü Kati Piri
      © AA /
      AP Türkiye Raportörü Piri: Kağıt üzerinde AB'ye katılımı konuşuyoruz ama Erdoğan katılım süreci için hiçbir yükümlülüğü yerine getirmiyor
       Türkiye'nin Avrupa ile bağları tarihidir. AB'ye tam üyelik her şeye rağmen stratejik hedefimiz olmayı sürdürüyor. Ancak teknik bir konu olan üyelik süreci siyasileştirilmiştir.
    • Kıbrıs meselesine değinmek istiyorum. KKTC, yarım asırdır sorunun çözümü için çaba harcamıştır. Rum tarafı Doğu Akdeniz'de faaliyetlerine devam ederse, bölgedeki güvenlik ve istikrar sürekli tehlikede olacaktır. Bunu açıkça söylüyorum.
    • Afganistan'daki güvenlik durumu kırılganlığını sürdürüyor. NATO'nun Afganistan'daki görevinde yer almaya devam edeceğiz.
    • Türkiye 24 Haziran'da seçimlere geri gidiyor. 16 yılda vesayetten, darbeye kadar maruz kaldığımız tüm saldırılara rağmen, demokrasiden geri adım atmadık. Türkiye tarihinin en büyük reformlarını bizim zamanımızda gerçekleştirdi. Bundan sonra da bunu sürdüreceğiz.
    Etiketler:
    Chatnam House, Recep Tayyip Erdoğan, İngiltere, Türkiye
    Topluluk kurallarıTartışma
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