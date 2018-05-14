Erdoğan'dan Kudüs tepkisi: Talihsizlik, reddediyoruz

Cumhurbaşkanı Erdoğan, ABD Başkanı Donald Trump'ın Kudüs'ü 'İsrail'in başkenti' olarak tanıma kararı sonucu Tel Aviv'den taşınan büyükelçiliğin bugün Kudüs'te açılmasına bir kez daha tepki gösterdi. Erdoğan, ABD'nin İsrail ve Filistin arasındaki arabuluculuk rolünü kaybettiğini söylerken "Taşıma kararı talihsizliktir, reddediyoruz" dedi.