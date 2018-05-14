Kılıçdaroğlu'ndan Erdoğan'a: Yüreğin yetiyorsa git büyükelçiliği Kudüs'te aç

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Meclis'te 'Doğu Kudüs'te bizim konsolosluğumuz var orayı yakında Filistin'in başkenti yapacağız, büyükelçiliği oraya açacağız' dediğini hatırlatan Kılıçdaroğlu, "Sevgili Erdoğan, gözünü sevdiğim Erdoğan, niye büyükelçiliği açmıyorsun Doğu Kudüs'te Filistin devletinin büyükelçiliğini? Birisi mi engel oluyor sana? 'CHP karşı çıkıyor' diyecek. CHP'nin genel başkanı olarak söylüyorum, yüreğin yetiyorsa git büyükelçiliği aç, ben de seni sonuna kadar alkışlayacağım" diye konuştu.
'SURİYELİLERİN ÜLKEMİZDE PERİŞAN VAZİYETTE YAŞAMALARINI DOĞRU BULMUYORUZ'
Kılıçdaroğlu'nun açıklamalarından satır başları şöyle:
- Suriyelilerin bizim ülkemizde perişan vaziyette yaşamalarını doğru bulmuyoruz. Suriyelilere de dememiz lazım 'Kardeşim tamam artık yeter, burnumuzun dibinde oturuyorsun, buyur git kendi ülkene, sana her türlü katkıyı yapacağız.© Fotoğraf : Twitter
- Bugün ABD Kudüs'te kendi büyükelçiliğini açıyor. Kudüs'te bizim gencecik çocuklarımız Kudüs'e gittiler. Filistin halkı için gittiler oralara. O gencecik çocuklarımızın mezarları Filistin'de. Biz Mustafa Kemal'in geleneğinden geliyoruz. Bütün mazlum milletlerin arkasında durmak istiyoruz.
'TÜRKİYE'Yİ İSRAİL'İN ARKA BAHÇESİ HALİNE GETİRDİN'
- Bir gece yarısı Meclis'ten bir kanun çıkardılar, İsrail ile ilişkileri düzelttiler. Milleti kandırdılar. Tazminat ödemediler, özür dilemediler, şimdi kalkacaklar konuşacaklar. Sen Türkiye'yi İsrail'in arka bahçesi haline getirdin. İsrail özür dilemesi gerekirken, özür dilemedi, tazminat ödemedi.
'BÜYÜKELÇİLİĞİ AÇ, SENİ SONUNA KADAR ALKIŞLAYACAĞIM'
- Sayın Erdoğan Meclis'te 'Doğu Kudüs'te bizim konsolosluğumuz var, orayı yakında Filistin'in başkenti yapacağız büyükelçiliği oraya açacağız' dedi. Sevgili Erdoğan, gözünü sevdiğim Erdoğan, niye büyükelçiliği açmıyorsun Doğu Kudüs'te Filistin devletinin büyükelçiliğini? Birisi mi engel oluyor sana? 'CHP karşı çıkıyor' diyecek. CHP'nin genel başkanı olarak söylüyorum, yüreğin yetiyorsa git büyükelçiliği aç ben de seni sonuna kadar alkışlayacağım.© AA / Kayhan Özer
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