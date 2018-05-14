Kılıçdaroğlu'ndan Erdoğan'a: Yüreğin yetiyorsa git büyükelçiliği Kudüs'te aç

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a Filistin devletinin büyükelçiliğini neden Doğu Kudüs'te açmadığını soran CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, "CHP'nin genel başkanı olarak söylüyorum yüreğin yetiyorsa git büyükelçiliği aç, ben de seni sonuna kadar alkışlayacağım" dedi.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, partisinin Mersin İl Başkanlığı'nın yeni hizmet binasının açılışı dolayısıyla düzenlenen mitingde konuştu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Meclis'te 'Doğu Kudüs'te bizim konsolosluğumuz var orayı yakında Filistin'in başkenti yapacağız, büyükelçiliği oraya açacağız' dediğini hatırlatan Kılıçdaroğlu, "Sevgili Erdoğan, gözünü sevdiğim Erdoğan, niye büyükelçiliği açmıyorsun Doğu Kudüs'te Filistin devletinin büyükelçiliğini? Birisi mi engel oluyor sana? 'CHP karşı çıkıyor' diyecek. CHP'nin genel başkanı olarak söylüyorum, yüreğin yetiyorsa git büyükelçiliği aç, ben de seni sonuna kadar alkışlayacağım" diye konuştu.

'SURİYELİLERİN ÜLKEMİZDE PERİŞAN VAZİYETTE YAŞAMALARINI DOĞRU BULMUYORUZ'

Kılıçdaroğlu'nun açıklamalarından satır başları şöyle:

© Fotoğraf : Twitter CHP'li Toprak: Sefer görev emrini ülkemizdeki 800.000 Suriyeli erkeğe çıkarın



Bugün ABD Kudüs'te kendi büyükelçiliğini açıyor. Kudüs'te bizim gencecik çocuklarımız Kudüs'e gittiler. Filistin halkı için gittiler oralara. O gencecik çocuklarımızın mezarları Filistin'de. Biz Mustafa Kemal'in geleneğinden geliyoruz. Bütün mazlum milletlerin arkasında durmak istiyoruz.



'TÜRKİYE'Yİ İSRAİL'İN ARKA BAHÇESİ HALİNE GETİRDİN'

© AA / Erdoğan: İsrail yönetiminden iki cihanda da davacı olacağız

Bir gece yarısı Meclis'ten bir kanun çıkardılar, İsrail ile ilişkileri düzelttiler. Milleti kandırdılar. Tazminat ödemediler, özür dilemediler, şimdi kalkacaklar konuşacaklar. Sen Türkiye'yi İsrail'in arka bahçesi haline getirdin. İsrail özür dilemesi gerekirken, özür dilemedi, tazminat ödemedi.

'BÜYÜKELÇİLİĞİ AÇ, SENİ SONUNA KADAR ALKIŞLAYACAĞIM'