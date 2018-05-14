Gürcanlı: ABD'deki altınlar 'cezaya karşılık el konabilir' endişesiyle mi çekildi?

Gürcanlı, ABD'nin İran'a yönelik yaptırımlarını delmekten suçlu bulunan eski Halkbank Genel Müdür Yardımcısı Hakan Atilla hakkındaki hapis cezası kararının ardından Türkiye'de 'yaptırım delme suçuna dahil olmuş' Türk bankalara ceza kesileceğini söyledi.
Merkez Bankası'nın, FED'deki 30 bin civarındaki altını 2017 yılının sonunda çekip, başka kurumlara aktardığını yazan Gürcanlı, şu ifadeleri kullandı:
"Seçim tartışmaları arasında kaybolan çok kritik bir bilgi geçenlerde kamuoyuna sızdı; Türkiye Merkez Bankası'nın ABD Merkez Bankası'ndaki (FED) hesabında bulunan altınları sessiz sedasız çektiği ortaya çıktı.
Merkez Bankası, FED'deki 30 bin civarındaki altını 2017 yılının sonunda çekip, başka kurumlara aktardı.
Sizce de Türkiye Merkez Bankası'nın FED'deki hesapları 'sıfırlaması' manidar değil mi? Acaba FED'deki altınlar 'ABD Hazine Bakanlığı cezaya karşılık bu altınlara el koyabilir' endişesiyle mi çekildi?"
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