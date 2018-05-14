İnce'den 'CHP pisliktir, çöplüktür' diyen Erdoğan'a: Testinin içinde ne varsa ağzından o akar

Cumhuriyet Halk Partisi'nin (CHP) 24 Haziran seçimlerinde cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce, Konya'nın Ereğli ilçesinde vatandaşlara seslendi. İnce'nin konuşmasından öne çıkan kısımlar şöyle:
- Ben gariban değilim, ben ondan çok zenginim. 81 milyonu seviyorum, Türk-Kürt diye, Alevi-Sünni diye, AK Partili-CHP'li diye ayırmam. Benim gönlüm zengin.
- Benim cumhurbaşkanlığı döneminde yargıçlar ayağa kalmayacak. Çünkü beni de yargılayacaklar.
Cumhurbaşkanı adayımız Sayın Muharrem İnce #Konya Ereğli’de! https://t.co/MWxFI9WZMA— CHP 🇹🇷 (@herkesicinCHP) 14 Mayıs 2018
- Mazot yüzde 27 arttı. Ereğlili kardeşim fakirleşiyorsun. Cebinden birileri paranı çekiyor. Böyle olduğu için et ithal ediyoruz. Böyle olduğu için buğday ithal ediyoruz. Borç içinde yaşıyoruz borç. 16 senedir aynı doktora gidiyorsun. Yine aynı doktora gidersen kalp krizinden gidersin. Yapılacak iş doktoru değiştireceksin. Bundan kurtulmamız lazım. Tamam mı?© REUTERS / HANNAH MCKAY
- Ben cumhurbaşkanı olduğumda üniversite öğrencileri hiçbirinizi ayırt etmeden 19 Mayıs'ta gençli bursu, 29 Ekim'de cumhuriyet bursu 500 lira vereceğim. Öğrenci kimliği gösteren her çocuk bütün müzelere ücretsiz girecek.
'BAZI PİSLİKLER GERİ DÖNÜYOR'
- Sizlerden bir avuç pirinç istiyorum. Bana bir avuç pirinç verin, size bir kazan pilav yapayım.
- Bana "Muharrem İnce sana oy vereceğiz ama diploman var mı?" diye sorabilirsiniz. Diplomamı önümüzdeki günlerde mezun olduğum okulun önünde açıklayacağım.
- Sözleşmeli öğretmenliği kaldıracağız, kadrolu olacak. Otizimli çocuklarımıza kaynak aktaracağız. 81 milyonluk memleket çocuklarına bedava sınav yapamıyorsa yazıklar olsun öyle memlekete.
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