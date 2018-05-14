İnce'den 'CHP pisliktir, çöplüktür' diyen Erdoğan'a: Testinin içinde ne varsa ağzından o akar

CHP'nin cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce, partisine 'pislik' ve 'çöplük' benzetmesine yapan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a "Testinin içinde ne varsa ağzından o akar" diyerek cevap verdi. AK Parti'nin 16 yıllık iktidarını hastalığı iyileştiremeyen doktora benzeten İnce, "Aynı doktora gidersen kalp krizinden gidersin" dedi.