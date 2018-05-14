MEB'e göre 'her sınıfa bir öğretmen masraflı ve zahmetli'

MEB'in birleştirilmiş sınıf uygulamasının sorunlarını tespit etmek amacıyla gerçekleştirdiği 'Birleştirilmiş Sınıflarda Müfredat' konulu çalıştay Ankara'da düzenledi. Eğitimcilerin, "Alan bilgisi olmayan kişilerin mesleğe atanıp köylere gönderilmesi öğrencileri olumsuz etkiliyor" eleştirisine karşın, birleştirilmiş sınıf uygulamasının her sınıfa bir öğretmen vermenin 'masraflı ve zahmetli' olacağı gerekçesiyle zorunlu hale geldiği değerlendirmesi yapıldı.
MEB'in verilerinde, 2016-2017 öğretim döneminde Türkiye genelinde iki sınıf bir arada okuyan öğrenci sayısı 98.732 olarak yer aldı. Üç sınıf bir arada okuyan öğrenci sayısı 4.423, dört sınıf bir arada okumak zorunda kalan öğrenci sayısı ise 31.165'le ifade edildi.
'HER KÖYE OKUL YAPMAK, HER SINIFA ÖĞRETMEN VERMEK ÇOK ZOR'
Derslik sayısının azlığını da birleştirilmiş sınıf uygulamasına gerekçe gösteren Başak, "Özellikle nüfusun az ve dağınık olduğu yerleşim yerlerinde her köye bir, iki veya üç derslikli bir okul yapmak ve her sınıfa bir öğretmen vermek çok zor, masraflı ve zahmetlidir" diye konuştu. Başak, tüm bu gerekçelerin birleştirilmiş sınıf uygulamasını 'ihtiyaç' haline getirdiğini söyleyerek, "Dünyanın birçok ülkesinde bu nedenlerle birleştirilmiş sınıflar uygulanmaktadır" ifadesini kullandı.
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