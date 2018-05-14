MEB'e göre 'her sınıfa bir öğretmen masraflı ve zahmetli'

Birleştirilmiş sınıf uygulamasının, 'her sınıfa bir öğretmen vermenin masraflı ve zahmetli olduğu' gerekçesiyle sürdürüldüğü belirtildi. Türkiye genelinde iki sınıf bir arada okuyan öğrenci sayısı 98.732, üç sınıf bir arada okuyan öğrenci sayısı 4.423, dört sınıf bir arada okumak zorunda kalan öğrenci sayısı ise 31.165.

MEB'in birleştirilmiş sınıf uygulamasının sorunlarını tespit etmek amacıyla gerçekleştirdiği 'Birleştirilmiş Sınıflarda Müfredat' konulu çalıştay Ankara'da düzenledi. Eğitimcilerin, "Alan bilgisi olmayan kişilerin mesleğe atanıp köylere gönderilmesi öğrencileri olumsuz etkiliyor" eleştirisine karşın, birleştirilmiş sınıf uygulamasının her sınıfa bir öğretmen vermenin 'masraflı ve zahmetli' olacağı gerekçesiyle zorunlu hale geldiği değerlendirmesi yapıldı.

© AA / Erhan Elaldı MEB: 5000 sözleşmeli öğretmen atayacağız

Birgün'den Mustafa Mert Bildircin'in haberine göre, 150 bine yakın öğrenci farklı sınıf düzeyindeki öğrencilerle birlikte okumak zorunda. Bakanlık, çoğunluğu köy okullarında olmak üzere 6 binin üzerinde öğretmenin birden fazla sınıf düzeyine aynı anda eğitim vermeye çalıştığını açıkladı.

MEB'in verilerinde, 2016-2017 öğretim döneminde Türkiye genelinde iki sınıf bir arada okuyan öğrenci sayısı 98.732 olarak yer aldı. Üç sınıf bir arada okuyan öğrenci sayısı 4.423, dört sınıf bir arada okumak zorunda kalan öğrenci sayısı ise 31.165'le ifade edildi.

'HER KÖYE OKUL YAPMAK, HER SINIFA ÖĞRETMEN VERMEK ÇOK ZOR'

Yüz binlerce öğrencinin birleştirilmiş sınıflarda eğitim görmek zorunda kalmasına rağmen birleştirilmiş sınıfla öğretim modelinin öğrenci sayısının azlığından kaynaklandığını savunan İzleme ve Değerlendirme Daire Başkanı Fatih Başak, "Birleştirilmiş sınıf uygulamasının nedenlerinin başında öğretmen, okul ihtiyacı, öğrenci mevcudunun azlığı gelmektedir" dedi.

Derslik sayısının azlığını da birleştirilmiş sınıf uygulamasına gerekçe gösteren Başak, "Özellikle nüfusun az ve dağınık olduğu yerleşim yerlerinde her köye bir, iki veya üç derslikli bir okul yapmak ve her sınıfa bir öğretmen vermek çok zor, masraflı ve zahmetlidir" diye konuştu. Başak, tüm bu gerekçelerin birleştirilmiş sınıf uygulamasını 'ihtiyaç' haline getirdiğini söyleyerek, "Dünyanın birçok ülkesinde bu nedenlerle birleştirilmiş sınıflar uygulanmaktadır" ifadesini kullandı.