Cumhurbaşkanı adaylarının oy pusulasındaki yeri belli oldu: İnce 1, Erdoğan 3. sırada

Cumhurbaşkanı adayları için hazırlanan oy pusulasında Muharrem İnce 1, Meral Akşener 2, Recep Tayyip Erdoğan 3, Selahattin Demirtaş 4, Temel Karamollaoğlu 5, Doğu Perinçek ise 6. sırada yer alacak.

Yüksek Seçim Kurulu'nda (YSK), 24 Haziran'da yapılacak seçimde cumhurbaşkanı adaylarının birleşik oy pusulasındaki yerlerinin belirlenmesi için kura çekimi yapıldı.

Buna göre adaylar, oy pusulasında şu sıralama ile yer alacak:

Muharrem İnce (CHP)

Meral Akşener (İYİ Parti)

Recep Tayyip Erdoğan (AK Parti)

Selahattin Demirtaş (HDP)

Temel Karamollaoğlu (Saadet Partisi)

Doğu Perinçek (Vatan Partisi)



20 Mayıs'ta ise milletvekilliği seçimleri için ittifakların ve siyasi partilerin yerleri belli olacak.

Recep Tayyip Erdoğan, Muharrem İnce ve Selahattin Demirtaş, partilerin grup kararıyla; Meral Akşener, Temel Karamollaoğlu ve Doğu Perinçek 100 bin imza ile aday olmuştu.