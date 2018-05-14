FETÖ davalarında görevli Binbaşı Yoldaş, FETÖ'den gözaltına alındı

DHA'nın aktardığına göre Binbaşı Yoldaş, geçtiğimiz cuma günü evinde gözaltına alındıktan sonra Ağrı Emniyet Müdürlüğü ekiplerine teslim edilerek Ağrı'ya gönderildi.
Silivri İlçe Jandarma Komutanı Yoldaş'ın önceki görev yerinin Ağrı'nın Patnos ilçesi olduğu için Ağrı'daki soruşturma kapsamında hakkında işlem başlatıldığı öğrenildi.
Yoldaş'ın Silivri Ceza İnfaz Kurumu Yerleşkesi karşısındaki binada görülen FETÖ davalarında ‘duruşma salonlarının güvenliğinden' sorumlu olduğu bildirildi.
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