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    Muharrem İnce

    Oy pusulasında birinci sırada yer alan İnce: Allah'ın takdiri

    © AFP 2018 / ADEM ALTAN
    Türkiye
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    Konu:
    Türkiye erken seçime gidiyor (331)
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    Yüksek Seçim Kurulu'nda yapılan kurayla 24 Haziran'da yarışacak cumhurbaşkanları adaylarının oy pusulasındaki sıralaması belirlendi. İlk sırada yer alan CHP'nin cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce, "Allah'ın takdiri, birinci sırada Muharrem İnce çıktı. Bunu bu sefer başaracağız hiç kuşkunuz olmasın" dedi.

    Recep Tayyip Erdoğan ve Muharrem İnce
    © AA / Cem Öksüz
    Cumhurbaşkanı adaylarının oy pusulasındaki yeri belli oldu: İnce 1, Erdoğan 3. sırada
    CHP'nin cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce, Konya'nın Ereğli ilçesindekri mitingin ardından Karapınar ilçesine uğradı. Seçim otobüsü üzerinde meydanda toplanan kalabalığı selamlayan ve kısa bir konuşma yapan İnce, seçim pusulasındaki sıralamada birinci sırada yer aldığını belirtti.

    İnce, ''Az önce Yüksek Seçim Kurulu'nda kura çekimi yapıldı. Adaylık sıralaması, Allah'ın takdiri, birinci sırada Muharrem İnce çıktı. Bunu bu sefer başaracağız hiç kuşkunuz olmasın. Türkiye'nin barışa, huzura, mutluluğa ihtiyacı var. Hiç kimseye tezek, pislik demeden, kavga etmeden, çocuklarımızı, geleceğimizi anlatacağız. Buğdayı anlatacağız, mazotu anlatacağız. Sorunları nasıl çözeceğimizi anlatacağız'' diye konuştu.

    Konu:
    Türkiye erken seçime gidiyor (331)

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    Etiketler:
    YSK, Muharrem İnce, Konya
    Topluluk kurallarıTartışma
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