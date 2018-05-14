Demirtaş'tan 'AB'yle müzakere ve üyelik çalışmalarını yeniden değerlendireceğiz' vaadi

© REUTERS / Osman Orsal Demirtaş'ın seçim manifestosu: Yetkilerini paylaşan bir cumhurbaşkanı olacağım

HDP'nin cumhurbaşkanı adayı Demirtaş'ın ve HDP'nin 24 Haziran seçimlerine yönelik seçim beyannameleri bugün Ankara Hilton Oteli'nde yapılan toplantıda açıklandı. Toplantı öncesi Demirtaş'ın önceki konuşmalarından oluşan video salondan büyük alkış aldı. Salonda ayrıca Demirtaş ve diğer tutuklu HDP'li milletvekilleri ve belediye başkanlarının ismi anons edildi. "Yurttaş, yoldaş, arkadaş, Demirtaş" sloganı temel slogan olarak belirlenirken Demirtaş, parlamenter sisteme dönüş vaadinde bulundu.

'KÜRESEL GÜÇLERİN SAVAŞTAN YANA POLİTİKALARINA KARŞI DURULACAK'

Demirtaş'ın dış politika vaatleri "Dış ilişkilerde barışçıl bir dış politikayı uygulamaya geçireceğiz" başlığı altında yer alırken, bildirgede şunlar kaydedildi:

© AFP 2018 / OZAN KÖSE HDP'nin cumhurbaşkanı adayı Demirtaş'tan seçim vaatleri

Avrupa Birliği'nin insan haklarına riayet, yerel demokrasi, güçler ayrılığı, hukukun üstünlüğü gibi ön plana çıkardığı ilkeleri savunmaya devam edeceğiz. AB'yle müzakere ve tam üyelik çalışmalarını ilkelerimiz çerçevesinde yeniden değerlendireceğiz."

'EN GÜZEL ÜLKE, KOMŞULARIYLA BARIŞ İÇİNDE YAŞAYAN ÜLKEDİR'

© AA / Dursun Aydemir Demirtaş: Suriye barışının yolu Türkiye'den geçiyor

HDP'nin seçim bildirgesinde dış politika bölümünde "En güzel ülke, komşularıyla barış içinde yaşayan ülkedir" başlığı altında yer aldı. "Bütün iktidarını içeride ve dışarıda yürüttüğü savaş ve gerginlikler üzerinden koruyan mevcut hükümet, sürekli düşmanlık ve toplumsal kamplaşma üretmekte, ülkede ve küresel ölçekte halklar arası toplumsal barışı ciddi anlamda tehdit etmektedir. Coğrafyamıza kader olarak dayatılan bu savaş düzenini değiştireceğiz" denilen bildirgede "Ortadoğu'da mevcut iktidar tarafından yürütülen Kürt düşmanı politikaya derhal son verilecek ve Kürt halkıyla barış sağlanacak" ifadelerine yer verildi.

Suriye'de iç savaşın sona erdirilmesi için çaba harcanacağı da vurgulanan HDP'nin seçim bildirgesinde "Halkların kardeşliğine ve eşitliğine dayalı demokratik bir çözümün ortaya çıkarılması için çaba harcayacak ve Rojava halkının açığa çıkardığı demokratik yönetim iradesinin tanınması ve Demokratik Suriye yönetiminin yaşam bulması için mücadele edilecek" denildi.

'AB'NİN NEOLİBERAL POLİTİKALARINA KARŞI DURULACAK'

HDP'nin seçim bildirgesinde dış politika alanındaki diğer vaatler şu şekilde yer aldı:

© Sputnik / Demirtaş: ABD ve Avrupa Türkiye’de Kürtlere yönelik ihlalleri görmezden geliyor

Ortadoğu'da emperyalistler tarafından çizilmiş yapay sınırlarla kendini bağlamayacak, halklar arasındaki ekonomik, sosyal ve kültürel bağların güçlendirilmesi ve ilişkileri perdeleyen bürokratik engellerin ortadan kaldırılması için çalışacağız.

Kıbrıslı Türk ve Rum halklarının Ada'nın bölünmüşlüğüne son vermek ve politik çözümü sağlamak için ortaya koydukları çözüm önerilerini ve çabalarını desteklemeye devam edeceğiz.

'TÜRKİYE-ERMENİSTAN SINIRINI KOŞULSUZ AÇACAĞIZ'