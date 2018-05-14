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    Selahattin Demirtaş

    Demirtaş'tan 'AB'yle müzakere ve üyelik çalışmalarını yeniden değerlendireceğiz' vaadi

    © AFP 2018 / OZAN KOSE
    Türkiye
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    Hüseyin Hayatsever
    Konu:
    Türkiye erken seçime gidiyor (331)
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    HDP'nin tutuklu cumhurbaşkanı adayı Selahattin Demirtaş'ın seçim bildirgesi bugün Ankara'da açıklandı. Demirtaş, dış politika alanında "AB'yle müzakere ve tam üyelik çalışmalarını ilkelerimiz çerçevesinde yeniden değerlendireceğiz" vaadinde bulundu.

    1 Mayıs 2018, İstanbul, Maltepe mitingi, HDP korteji, Selahattin Demirtaş posteri
    © REUTERS / Osman Orsal
    Demirtaş'ın seçim manifestosu: Yetkilerini paylaşan bir cumhurbaşkanı olacağım
    HDP'nin cumhurbaşkanı adayı Demirtaş'ın ve HDP'nin 24 Haziran seçimlerine yönelik seçim beyannameleri bugün Ankara Hilton Oteli'nde yapılan toplantıda açıklandı. Toplantı öncesi Demirtaş'ın önceki konuşmalarından oluşan video salondan büyük alkış aldı. Salonda ayrıca Demirtaş ve diğer tutuklu HDP'li milletvekilleri ve belediye başkanlarının ismi anons edildi. "Yurttaş, yoldaş, arkadaş, Demirtaş" sloganı temel slogan olarak belirlenirken Demirtaş, parlamenter sisteme dönüş vaadinde bulundu.

    'KÜRESEL GÜÇLERİN SAVAŞTAN YANA POLİTİKALARINA KARŞI DURULACAK'

    Demirtaş'ın dış politika vaatleri "Dış ilişkilerde barışçıl bir dış politikayı uygulamaya geçireceğiz" başlığı altında yer alırken, bildirgede şunlar kaydedildi:

    • Selahattin Demirtaş
      © AFP 2018 / OZAN KÖSE
      HDP'nin cumhurbaşkanı adayı Demirtaş'tan seçim vaatleri
      Bölgemizdeki sorunların çözümünde küresel ve bölgesel güçlerin savaştan, işgalden ve şiddetten yana politikalarına karşı duracağız. Başta Ortadoğu olmak üzere, tüm dünya halklarının kendi siyasi geleceklerini özgürce belirlemeleri ve halkların kendi kendilerini yönetecekleri demokratik, eşitlikçi ve özgürlükçü bir yönetim anlayışını geliştirmeleri ve uygulamaları için mücadelemize devam edeceğiz.
    • Avrupa Birliği'nin insan haklarına riayet, yerel demokrasi, güçler ayrılığı, hukukun üstünlüğü gibi ön plana çıkardığı ilkeleri savunmaya devam edeceğiz. AB'yle müzakere ve tam üyelik çalışmalarını ilkelerimiz çerçevesinde yeniden değerlendireceğiz."

    'EN GÜZEL ÜLKE, KOMŞULARIYLA BARIŞ İÇİNDE YAŞAYAN ÜLKEDİR'

    Selahattin Demirtaş
    © AA / Dursun Aydemir
    Demirtaş: Suriye barışının yolu Türkiye'den geçiyor
    HDP'nin seçim bildirgesinde dış politika bölümünde "En güzel ülke, komşularıyla barış içinde yaşayan ülkedir" başlığı altında yer aldı. "Bütün iktidarını içeride ve dışarıda yürüttüğü savaş ve gerginlikler üzerinden koruyan mevcut hükümet, sürekli düşmanlık ve toplumsal kamplaşma üretmekte, ülkede ve küresel ölçekte halklar arası toplumsal barışı ciddi anlamda tehdit etmektedir. Coğrafyamıza kader olarak dayatılan bu savaş düzenini değiştireceğiz" denilen bildirgede "Ortadoğu'da mevcut iktidar tarafından yürütülen Kürt düşmanı politikaya derhal son verilecek ve Kürt halkıyla barış sağlanacak" ifadelerine yer verildi.

    Suriye'de iç savaşın sona erdirilmesi için çaba harcanacağı da vurgulanan HDP'nin seçim bildirgesinde "Halkların kardeşliğine ve eşitliğine dayalı demokratik bir çözümün ortaya çıkarılması için çaba harcayacak ve Rojava halkının açığa çıkardığı demokratik yönetim iradesinin tanınması ve Demokratik Suriye yönetiminin yaşam bulması için mücadele edilecek" denildi.

    'AB'NİN NEOLİBERAL POLİTİKALARINA KARŞI DURULACAK'

    HDP'nin seçim bildirgesinde dış politika alanındaki diğer vaatler şu şekilde yer aldı:

    • Selahattin Demirtaş. Moskova'da. Sputnik
      © Sputnik /
      Demirtaş: ABD ve Avrupa Türkiye’de Kürtlere yönelik ihlalleri görmezden geliyor
      İsrail hükümetinin etnik temizliği esas alan işgalci politikalarına karşı duracak. Filistin işgaline son verilmesine ve Filistin halkının kendi siyasi geleceğini belirlemesine imkan sağlayacak bağımsız devlet kurma hakkının tanınması için gerekli desteği vereceğiz.
    • Ortadoğu'da emperyalistler tarafından çizilmiş yapay sınırlarla kendini bağlamayacak, halklar arasındaki ekonomik, sosyal ve kültürel bağların güçlendirilmesi ve ilişkileri perdeleyen bürokratik engellerin ortadan kaldırılması için çalışacağız.
    • Kıbrıslı Türk ve Rum halklarının Ada'nın bölünmüşlüğüne son vermek ve politik çözümü sağlamak için ortaya koydukları çözüm önerilerini ve çabalarını desteklemeye devam edeceğiz.

    'TÜRKİYE-ERMENİSTAN SINIRINI KOŞULSUZ AÇACAĞIZ'

    • Ermenistan Başbakanı Paşinyan: Türkiye ile ön koşulsuz diplomatik ilişkiler kurmaya hazırız
      © AFP 2018 / KAREN MINASYAN
      Ermenistan Başbakanı Paşinyan: Türkiye ile ön koşulsuz diplomatik ilişkiler kurmaya hazırız
      Ermenistan üzerinde uygulanan ekonomik ambargoyu kaldıracak, gerekli ekonomik, politik ve diplomatik ilişkileri geliştirecek, Türkiye tarafından tek yanlı kapatılan Türkiye-Ermenistan sınırını koşulsuz olarak açacağız. Ermenistan ile Azerbaycan arasındaki Karabağ sorununda barışçıl çözüm çabalarını destekleyeceğiz.
    • Avrupa Birliği'nin insan haklarına riayet, yerel demokrasi, güçler ayrılığı, hukukun üstünlüğü gibi ön plana çıkardığı ilkeleri savunmaya devam edeceğiz. AB'nin özellikle Yunanistan krizinde ve göçmen katliamlarında belirgin hale gelen neoliberal politikalarına karşı duruşunu ve Avrupa'nın ezilenleriyle ortak mücadelesini destekleyecek, AB'yle müzakere ve tam üyelik çalışmalarını ilkelerimiz çerçevesinde ele alacağız.
    • Emperyalist müdahalelere, başka ülkelerin topraklarının işgal edilmesine, komşu ülkelere askeri veya iç savaşı kışkırtıcı müdahalede bulunmak gibi politikalara karşı çıkmaya devam edeceğiz.
    • Avrupa ve dünya genelinde ırkçılık, anti-semitizm, insan ticareti (kadın, çocuk, emek sömürüsü), göçmenlik sorunları, uluslararası uyuşturucu ticareti, yerinden edilme, yabancı düşmanlığı, İslamofobi ve benzeri insanlık değerlerini ilgilendiren sorunlara yönelik çözümlerin geliştirilmesi amacıyla gerekli işbirliklerini yapacağız.
    Konu:
    Türkiye erken seçime gidiyor (331)

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    Etiketler:
    AB, HDP, Selahattin Demirtaş, Yunanistan, Kıbrıs, Ortadoğu, Ermenistan, ABD, Suriye, Türkiye
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