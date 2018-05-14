Demirtaş'tan 'AB'yle müzakere ve üyelik çalışmalarını yeniden değerlendireceğiz' vaadi

'KÜRESEL GÜÇLERİN SAVAŞTAN YANA POLİTİKALARINA KARŞI DURULACAK'
Demirtaş'ın dış politika vaatleri "Dış ilişkilerde barışçıl bir dış politikayı uygulamaya geçireceğiz" başlığı altında yer alırken, bildirgede şunlar kaydedildi:
- Bölgemizdeki sorunların çözümünde küresel ve bölgesel güçlerin savaştan, işgalden ve şiddetten yana politikalarına karşı duracağız. Başta Ortadoğu olmak üzere, tüm dünya halklarının kendi siyasi geleceklerini özgürce belirlemeleri ve halkların kendi kendilerini yönetecekleri demokratik, eşitlikçi ve özgürlükçü bir yönetim anlayışını geliştirmeleri ve uygulamaları için mücadelemize devam edeceğiz.© AFP 2018 / OZAN KÖSE
- Avrupa Birliği'nin insan haklarına riayet, yerel demokrasi, güçler ayrılığı, hukukun üstünlüğü gibi ön plana çıkardığı ilkeleri savunmaya devam edeceğiz. AB'yle müzakere ve tam üyelik çalışmalarını ilkelerimiz çerçevesinde yeniden değerlendireceğiz."
'EN GÜZEL ÜLKE, KOMŞULARIYLA BARIŞ İÇİNDE YAŞAYAN ÜLKEDİR'
Suriye'de iç savaşın sona erdirilmesi için çaba harcanacağı da vurgulanan HDP'nin seçim bildirgesinde "Halkların kardeşliğine ve eşitliğine dayalı demokratik bir çözümün ortaya çıkarılması için çaba harcayacak ve Rojava halkının açığa çıkardığı demokratik yönetim iradesinin tanınması ve Demokratik Suriye yönetiminin yaşam bulması için mücadele edilecek" denildi.
'AB'NİN NEOLİBERAL POLİTİKALARINA KARŞI DURULACAK'
HDP'nin seçim bildirgesinde dış politika alanındaki diğer vaatler şu şekilde yer aldı:
- Ortadoğu'da emperyalistler tarafından çizilmiş yapay sınırlarla kendini bağlamayacak, halklar arasındaki ekonomik, sosyal ve kültürel bağların güçlendirilmesi ve ilişkileri perdeleyen bürokratik engellerin ortadan kaldırılması için çalışacağız.
- Kıbrıslı Türk ve Rum halklarının Ada'nın bölünmüşlüğüne son vermek ve politik çözümü sağlamak için ortaya koydukları çözüm önerilerini ve çabalarını desteklemeye devam edeceğiz.
'TÜRKİYE-ERMENİSTAN SINIRINI KOŞULSUZ AÇACAĞIZ'
- Ermenistan üzerinde uygulanan ekonomik ambargoyu kaldıracak, gerekli ekonomik, politik ve diplomatik ilişkileri geliştirecek, Türkiye tarafından tek yanlı kapatılan Türkiye-Ermenistan sınırını koşulsuz olarak açacağız. Ermenistan ile Azerbaycan arasındaki Karabağ sorununda barışçıl çözüm çabalarını destekleyeceğiz.© AFP 2018 / KAREN MINASYAN
- Avrupa Birliği'nin insan haklarına riayet, yerel demokrasi, güçler ayrılığı, hukukun üstünlüğü gibi ön plana çıkardığı ilkeleri savunmaya devam edeceğiz. AB'nin özellikle Yunanistan krizinde ve göçmen katliamlarında belirgin hale gelen neoliberal politikalarına karşı duruşunu ve Avrupa'nın ezilenleriyle ortak mücadelesini destekleyecek, AB'yle müzakere ve tam üyelik çalışmalarını ilkelerimiz çerçevesinde ele alacağız.
- Emperyalist müdahalelere, başka ülkelerin topraklarının işgal edilmesine, komşu ülkelere askeri veya iç savaşı kışkırtıcı müdahalede bulunmak gibi politikalara karşı çıkmaya devam edeceğiz.
- Avrupa ve dünya genelinde ırkçılık, anti-semitizm, insan ticareti (kadın, çocuk, emek sömürüsü), göçmenlik sorunları, uluslararası uyuşturucu ticareti, yerinden edilme, yabancı düşmanlığı, İslamofobi ve benzeri insanlık değerlerini ilgilendiren sorunlara yönelik çözümlerin geliştirilmesi amacıyla gerekli işbirliklerini yapacağız.
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