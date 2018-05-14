TBMM Başkanı Kahraman: Cumhuriyetçiyim

TBMM Başkanı İsmail Kahraman, 2015'ten beri yürüttüğü başkanlık dönemini değerlendirdi.
Meclis Başkanı, "Atatürk ve laiklik karşıtı olarak algınız var" yorumu üzerine şunları söyledi:
"Bu yanlış. Laiklik Türkiye'de uygun gördüğüm bir konu. Ama hiçbir kavram tarifsiz olmaz. Tarifinin yapılması lazım. Yanlış spekülasyonlara vesile oldum. Bu algı da yanlıştır. Bendeniz demokrasiye, Cumhuriyete inanırım. Demokrasi sandıktır, sandıktan çıkan makuldür. Saltanatçı değilim, Cumhuriyetçiyim. Dinin serbestliğinden yanayım. Cumhuriyetin temel ilkelerinden yanayım. Bunun dışındaki algılar tamamen yakıştırmadır."
'ŞAHISLARA AİT KEYFİLİKTİR'
Kahraman, "Onu ben bilemem. Şahıslara ait keyfiliktir. Meral Hanım'ın beyanı kendine aittir, mesnetsizdir, yersizdir. Herhangi bir delile dayanmamaktadır. İnsanların, hele siyasetçilerin siyasi ahlaka sahip olması gerekir" dedi.
'O HALI 17 BİN LİRA'
Meclis Başkanı, TBMM'ye ait Hereke Halı Fabrikası'nda dokunan ve makam odasına serilen 100 metrekarelik halı hakkında, "Halının bize sadece iplik maliyeti oldu. O da 17 bin lira. Hereke'deki fabrikaya çok büyük önem veriyoruz, 35 yeni usta aldık" bilgisini verdi.
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