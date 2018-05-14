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    İsmail Kahraman

    TBMM Başkanı Kahraman: Cumhuriyetçiyim

    © AA /
    Türkiye
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    Hakkında oluşan 'Atatürk aleyhtarı' algısının yanlış olduğunu savunan TBMM Başkanı İsmail Kahraman, 'Cumhuriyetçi' olduğunu söyledi. Kahraman, gazetecilerin "Damadınız FETÖ firarisi mi?" sorusuna, "Onu ben bilemem. Şahıslara ait keyfiliktir" yanıtını verdi.

    TBMM Başkanı İsmail Kahraman, 2015'ten beri yürüttüğü başkanlık dönemini değerlendirdi.

    TBMM Başkanı ve AK Parti İstanbul Milletvekili İsmail Kahraman
    © AA /
    Kahraman'dan Anıtkabir'i ziyaret teklifine ret: 'Gerek yok'
    Sözcü'den Veli Toprak'ın aktardığına göre,  'Atatürk aleyhtarı' algısının yanlış olduğunu savunan Kahraman, "Cumhuriyete inanırım, saltanatçı değilim" dedi.

    Meclis Başkanı, "Atatürk ve laiklik karşıtı olarak algınız var" yorumu üzerine şunları söyledi:

    "Bu yanlış. Laiklik Türkiye'de uygun gördüğüm bir konu. Ama hiçbir kavram tarifsiz olmaz. Tarifinin yapılması lazım. Yanlış spekülasyonlara vesile oldum. Bu algı da yanlıştır. Bendeniz demokrasiye, Cumhuriyete inanırım. Demokrasi sandıktır, sandıktan çıkan makuldür. Saltanatçı değilim, Cumhuriyetçiyim. Dinin serbestliğinden yanayım. Cumhuriyetin temel ilkelerinden yanayım. Bunun dışındaki algılar tamamen yakıştırmadır."

    'ŞAHISLARA AİT KEYFİLİKTİR'

    Meral Akşener
    © AA /
    Akşener ifade verdi: Kahraman beni FETÖ'cülükle itham etti
    Kahraman damadının FETÖ'den arandığı ve yurt dışında olduğu iddialarına ilişkin soruyu da cevapladı ve İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in gündeme getirdiği bu iddia için önce ‘Hangi masal bu' karşılığını verdi.

    Kahraman, "Onu ben bilemem. Şahıslara ait keyfiliktir. Meral Hanım'ın beyanı kendine aittir, mesnetsizdir, yersizdir. Herhangi bir delile dayanmamaktadır. İnsanların, hele siyasetçilerin siyasi ahlaka sahip olması gerekir" dedi.

    'O HALI 17 BİN LİRA'

    İsmail Kahraman
    © AA / Binnur Ege Gürün
    TBMM Başkanı Kahraman 1 yılda 2.7 milyon liralık hediye dağıttı
    Yeni hükümet sisteminin eski alışkanlıkları bitireceğini kaydeden Kahraman, "Pazarlıkların ortadan kalktığı istikrarlı bir dönem başlayacaktır. Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemiyle koalisyon pazarlıklarının yapılmadığı, bakanlıkların paylaşılmadığı bir döneme gireceğiz" diye konuştu.

    Meclis Başkanı, TBMM'ye ait Hereke Halı Fabrikası'nda dokunan ve makam odasına serilen 100 metrekarelik halı hakkında, "Halının bize sadece iplik maliyeti oldu. O da 17 bin lira. Hereke'deki fabrikaya çok büyük önem veriyoruz, 35 yeni usta aldık" bilgisini verdi.

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    Etiketler:
    İYİ Parti, FETÖ, TBMM, Meral Akşener, İsmail Kahraman, Türkiye
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