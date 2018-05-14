Akşener'den dış politikada 'yeni bir çizgi' vaadi

Konuşmasında ağırlıklı olarak hükümetin dış politika uygulamalarını eleştiren Akşener, somut dış politika vaatlerinden çok uygulamayı vaat ettiği dış politikanın niteliğine ve üslubuna ilişkin ipuçları verdi.
'DIŞ POLİTİKA SİYASETÇİLERİN İKİ DUDAĞININ ARASINA SIKIŞMAMASI GEREKEN BİR ALANDIR'
'HİÇBİR NAMUSLU YÖNETİCİ, FETÖ'YÜ ULUSLARARASI BAĞLANTILAR İÇERİSİNDE İŞİNE GELDİĞİ GİBİ KULLANMAYI DÜŞÜNEMEZ'
"Hiçbir devlet, hiçbir terör örgütüne müsamaha edemez, hiçbir terör örgütüne kendi işine geldiği zaman iyi, gelmediği zaman kötü anlayışıyla yaklaşamaz. Hiçbir namuslu yönetici, mesela FETÖ'yü, uluslararası bağlantılar içerisinde, işine geldiği gibi kullanmayı düşünemez. Terör örgütlerini, kendi çıkarlarınız için kullanmaya kalkar, kendinize rakip gördüğünüz herkesin üzerine salmaya, FETÖ'yü kontrolünüzde tutarak, masum insanlara iftira atmaya kalkarsanız, sadece insanlık suçu işlemiş olmazsınız, aynı zamanda eğer iman edenlerdenseniz, günah ve vebal peşinizi bırakmaz. Eğer, iftira atmayı karakterinizin bir parçası sayarsınız, 1 Nisan'da dediğim gibi, adınız Haccac gibi yazılır tarihe."
'ORDU, İKTİDARIN HATA DÜZELTİCİSİ KONUMUNA GETİRİLİYOR'
'KRİZLERDEN BESLENEN DEĞİL, DÜNYAYA ÖRNEK OLACAK DIŞ POLİTİKA'
Türkiye'nin yeni dünya düzeninde anlamı sorgulanan jeopolitik konumu yerine, ‘ekonomik coğrafya' kavramıyla anılması gerektiğini söyleyen Akşener, "Türkiye, bürokratik kolaylık ve hukuka güven ilkesiyle, kolay ulaşılabilir bir hale gelecek, güç ve saygınlıktadır. Devlet olmak, insanların ölmesi üzerine değil, yaşaması üzerine politika üretmek demektir. Devlet gibi davranırsanız, Afrin olmaz ve mülteci dalgası altında kalmazsınız" ifadelerini kullandı.
'2019'DA SURİYE'DE MÜLTECİLERLE BİRLİKTE İFTAR YAPACAĞIMIZ BİR DIŞ POLİTİKA ANLAYIŞIYLA HAREKET EDİYORUZ'
Akşener, Türkiye'de sayıları 3 milyonu aşan Suriyeli mültecilerle ilgili de "Herkes, kendi vatanında mutludur. 2019 Ramazan'ında, biz onların misafiri olarak, Suriye'de, mültecilerle birlikte iftar yapacağımız, bir dış politika anlayışıyla hareket ediyoruz. Devlet gibi davranmazsanız, 5 milyon mülteciniz olur, 150 milyar lira harcarsınız. Devlet gibi davranırsanız, 1 milyon yabancı öğrenciniz olur, her yıl, 100 milyar lira kazancınız olur" dedi.
'DEVLET ADAMLIĞI MIZIKÇI ERGEN TAVRIYLA OLMAZ'
'TÜRKİYE AYNI ZAMANDA AVRUPA'DIR'
"Hem de asırlardır böyledir. Dış ticaretimizin halâ yarısı, AB ülkeleriyledir. Bu ticaret, nitelikli sanayileşmenin lokomotifi durumundadır. Bunun aksini söylemek, yalan söylemektir, milleti aldatmaktır. ABD'ye en çok bağıranların çocukları ve torunları, ABD pasaportu taşıyorsa, neye ve kime güvenebiliriz? Son yıllarda Türkiye-ABD ilişkileri, çift yüzlü yorgana dönmüştür. Dışarıda başka şey söylenmekte, içerde başka şey olmaktadır" ifadelerini kullandı.
'TÜRKİYE'Yİ YENİ BİR ÇİZGİYE TAŞIYACAĞIZ'
"En kötü komşu, hem içeride kavga eden, hem de dışarıda sizinle kavga edendir. Bakın dünyaya, gelişmiş ülkelerin tamamı, komşularıyla iyi ilişkiler ararken bize kavga tavsiyelerine kulak kabartamayız. Savaşlara sevinemeyiz. Müslümanların bombalanmasına el ovuşturan olamayız. Onlar sevinse de, biz sevinemeyiz. Çünkü biz, büyük bir milletiz. Devletlerle ilişkilerimizi, başka devletlerin politikalarına terk edemeyiz, etmemeliyiz. Türkiye'yi cesaretle yeni bir çizgiye taşıyacağız. Bu yola çıkarken ne dedik? Medeniyet yolunun taşlarını sadece cesurlar döşer. Türkiye'yi, yeni bir medeniyet çizgisine taşıyacağız."
Tüm yorumlar
Yeni yorumları göster (0)