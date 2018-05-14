Kurdaki artış ilaçta en çok 'göz'ü etkiledi

Türk Eczacıları Birliği Başkanı Çolak, döviz kurundaki artış nedeniyle ithal ilaçların ülkeye girişinde sorun olduğunu belirterek, "Göz ilaçlarında maalesef bir sıkıntı söz konusu. Hem üretimden hem de kur farkından kaynaklı bu ilaçların ülkeye girişi biraz daha zorlaşıyor" dedi.

© REUTERS / Srdjan Zivulovic İlaç kuruna büyük zam

14 Mayıs Eczacılık Günü dolayısıyla düzenlenen toplantıda konuşan Erdoğan Çolak, "İthal ilaç birimimiz, günlük ortalama 550 reçete hazırlıyor. Aylık yaklaşık 11.700 ilacı hastalarımıza ulaştırıyoruz. 1 milyar liralığın üzerinde de bir ilaç temini sağlıyoruz. İthal ilaç birimimiz de TEB'in yurt dışından getirdiği ilaçlarla da Türkiye'nin 35 bin civarında hastasına hizmet ediyor. Bunun 3 bini yetim hasta ve yetim ilaç noktasıdır" bilgilerini paylaştı.

Çolak, döviz kurundaki değişiklik nedeniyle artan ilaç fiyatları üzerinde bu dönemlerde ilaçların sık sık piyasadan çekildiğini belirterek, şöyle konuştu:

'MİLLİ İLAÇ PROJESİNİ HAYATA GEÇİRMEK ELZEM'

"Üretimden depolara yeterli aktarım olmuyor. Depolardan da eczanelere yeterli sayıda ilaç aktarımı olmuyor. İlaçta kur değişiminin tek seferde yapılmasını doğru bulmuyoruz. Daha önce de bu konuyla ilgili açıklamalarımızı yapmıştık. İthal ilaçlarda bunu yaşıyoruz. Şu anda göz ilaçlarında maalesef bir sıkıntı söz konusu. Hem üretimden hem de kur farkından kaynaklı bu ilaçların ülkeye girişi biraz daha zorlaşıyor. İlaç konusunda yerli üreticilerin alanını açmak, teşvik etmek, milli ilaç projesini hayata geçirmek, yerli ilaçla beraber yerli aşı çalışmalarına katkı vermek elzemdir. Yaşadığımız coğrafya flora açısından da çeşitliliğe sahip. Yeni moleküllerin ortaya çıkarılması ve araştırma projelerine destek verilmesi gerekiyor."