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    Muharrem İnce

    İnce'den Gazze çağrısı: O büyükelçiyi çekin

    © Fotoğraf : CHP
    Türkiye
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    CHP'nin cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce, Konya'da konuşuyor. ABD'nin Filistin'e İsrail Büyükelçiliği'ni açmasına tepki gösteren İnce, hükümete Türkiye'nin Washington Büyükelçisi'ni çekme çağrısında bulundu.

    İnce'nin açıklamalarından satır başları şöyle:

    • Beni çağrım da tıpkı Mevlana'nın çağrısı gibi. Türkiye'yi barıştırmak, kaynaştırmak için, çatışma yerine uzlaşma demek için 'gel' diyoruz. Adalet istiyorsan gel, iş istiyorsan gel.
    • Meydanlarda 'pislik' diyenler var, 'tezek' diyenler var. Bunlara cevap vermeyeceğiz. Testinin içinde ne varsa ağzından o akar. O tezek desin ben gelecek diyeceğim.
    • Bir öğretmen cumhurbaşkanı olarak gençlere söz veriyorum. Okulu bitirdin iş bulamadın. İki sene boyunca iş bulana kadar kredi almaya devam edeceksin. Gençlerimiz sınava giriyor. 81 milyonluk bir ülke çocuklarından sınav parası alıyorsa yazıklar olsun. Cumhurbaşkanı olduğumda öğrenci kimliğini gösteren herkes müzelere bedava girecek.

    'BENİ CUMHURBAŞKANI YAPIN, GAZZE'YE GİDECEĞİM'

    • ABD'yi kınıyoruz buradan. Türkiye Cumhuriyeti'ni yönetenlere sesleniyorum. Çekin Washington'daki o elçiyi. Müslümanlar Filistin'de öldürülürken, Türkiye Cumhuriyeti'ni yönetenler daha aklı selim davranmalıdır. Allah'ın izniyle Tayyip Erdoğan'ın koltuğuna ben oturduğumda onun verdiği sözlerin takipçisiyim. 2013'ten beri Gazze'ye gideceğim diyordu. Gidemedi. Size söz veriyorum, beni cumhurbaşkanı yapın Gazze'ye gideceğim.
    • Ekonomi iyi gidiyor diyorlar. Türkiye'nin ekonomisinin iyiye gittiğini söyleyenler Kemal Sunal filmlerini hatırlatıyor. Herhalde bunların verdiği değerler başka bir ülkeninki ile karışmış. Erdoğan geçen gün İngiltere'de "Faizleri 24 Haziran'dan sonra düşüreceğiz" dedi. Benim geleceğimi o da anladı.
    • Tayyip Erdoğan benden 5 ay sonra milletvekili oldu. Askere gitsek ben çavuş olurdum, o onbaşı. Bana diplomanı göster diyorsanız, onu mezun olduğum okula gidip diplomamı da koyacağım ortaya. Tabi herkesin yapmasını istememiz temennimizdir.
    • Camileri böldüler, sendikaları böldüler, üniversiteleri böldüler, şehitleri böldüler, gazileri böldüler… Ayıptır günahtır. Şehitler, gaziler baş tacımızdır bizim. Bunu düzelteceğiz. Bütün şehitler, gaziler aynı parayı alacak. Türkiye'nin verebileceği en iyi parayı vereceğiz onlara.
    • Aslında ben çok zenginim. Edirne'de miting yaptım. Edirne'den sonra Hakkari'de miting yaptım. Hakkari'de Türk bayrakları vardı ve İzmir Marşı çalıyordu. Oradan Rize'ye gittim. 81 milyonu ayırt etmiyoruz biz.
    • Utanmaz adam bunlar. Muharrem İnce gelecek muhafazakar insanların başörtüsünü çıkaracak diyorlar. Benim kız kardeşim 12 yaşından beri başörtüsü takıyor. İnsan kız kardeşinin başörtüsünü çıkarır mı Bu milleti birleştirip, ayağa kaldıracağız.

     

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