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    Selahattin Demirtaş

    Demirtaş'tan Filistin çağrısı: İstanbul'da büyük bir miting yapalım

    © Fotoğraf : HDP
    Türkiye
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    HDP’nin Cumhurbaşkanı adayı Selahattin Demirtaş, Filistinlilere yönelik saldırılara tepki göstererek, Türkiye toplumunun ortak bir duruş göstermesi gerektiğini belirtti ve cumhurbaşkanı adaylarına İstanbul’da ortak miting yapılması çağrısında bulundu.

    ABD'nin İsrail Büyükelçiliği'ni Tel Aviv'den Kudüs'e taşımasının ardından başlayan protestolarda 50'den fazla kişinin hayatını kaybetmesiyle ilgili açıklama yapan HDP'nin cumhurbaşkanı adayı Selahattin Demirtaş, rakiplerine çağrıda bulunarak, "Bu vahşeti protesto etmek ve Filistin halkı ile dayanışmak için sivil toplum öncülüğünde, İstanbul'da büyük bir miting yapalım" dedi.

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    © AFP 2018 / MOHAMMED ABED
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    'İSRAİL HÜKÜMETİNİN VAHŞETİNİ DURDURMAK İÇİN ORTAK DURUŞ GÖSTERİLMELİ'

    Edirne F Tipi Cezaevi'nde tutuklu bulunan Demirtaş'ın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "İsrail hükümetinin sınır tanımayan barbarlığını lanetliyorum. Mazlum Filistin halkının katledilen evlatlarına Allah'tan rahmet, yaralılarına şifa diliyorum. İsrail hükümetinin vahşetini bir an önce durdurabilmek için güçlü bir ses, ortak bir duruş gösterilmesi gerekir" ifadelerine yer verildi.

    'MİLYONLARIN ÇIĞLIĞI BU KATLİAMI DURDURABİLİR'

    Türkiye toplumu bu vahşet karşısında sessiz kalmadığını ve kalmayacağını dünyaya en güçlü şekilde göstermelidir denen açıklama şöyle devam etti:

    "Bir Cumhurbaşkanı adayı olarak, tüm Cumhurbaşkanı adaylarına ve demokrasi güçlerine, bu vahşeti protesto etmek ve Filistin halkı ile dayanışmak için sivil toplum öncülüğünde, İstanbul'da büyük bir miting çağrısı yapıyorum. İstanbul'da toplanacak milyonların çığlığı bu katliamı durdurabilir. Çok geç olmadan Filistin'e ses verelim".

    HDP, KONUYU TBMM GÜNDEMİNE GETİRECEK​
    HDP de yaptığı açıklamada İsrail Hükümeti'ni Filistinli ve İsrailli halkların barış içinde yaşamasına engel olacak provokatif girişimlerden uzak durulması çağrısı yaparken, konunun yarın TBMM Genel Kurulu gündemine getirileceği belirtildi.

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    Etiketler:
    İsrail-Filistin, Kudüs, Filistin sorunu, Protesto, HDP, Selahattin Demirtaş, Türkiye
    Topluluk kurallarıTartışma
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