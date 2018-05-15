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    Yüksek Seçim Kurulu (YSK) Başkanı Sadi Güven

    YSK, seçmen sayısını açıkladı

    © AA /
    Türkiye
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    Konu:
    Türkiye erken seçime gidiyor (333)
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    Yüksek Seçim Kurulu (YSK) Başkanı Sadi Güven, 24 Haziran'da yapılacak cumhurbaşkanı ve milletvekili seçimlerinde 59 milyon 391.328 seçmenin oy kullanacağını açıkladı.

    Recep Tayyip Erdoğan ve Muharrem İnce
    © AA / Cem Öksüz
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    YSK Başkanı Sadi Güven, 24 Haziran'da yapılacak cumhurbaşkanı seçiminde adayların oy pusulasındaki yerlerinin belirlenmesi için düzenlenen kura öncesinde açıklamalarda bulundu.

    Seçmen sayısına ilişkin bilgi veren Güven, 14 Mayıs 2018 itibarıyla yurt içinde 56 milyon 342.263, yurt dışında 3 milyon 49.065 olmak üzere, toplam 59 milyon 391.328 seçmen bulunduğunu, tahmini sandık sayısının 180.896 olduğunu söyledi.

    Güven, bu seçimde ilk defa seçmen olan 1 milyon 650.171 kişinin oy kullanacağını bildirdi.

    CHP Cumhurbaşkanı Adayı Muharrem İnce-Bursa-Gemlik
    © AA / Ali Atmaca
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    Yurt dışında 60 ülke ve 123 temsilcilikte sandık kurulacağını hatırlatan Güven, yurt dışı seçmen kütüğüne kayıtlı seçmenlerin 36 gümrük kapısında oy kullanabileceğini açıkladı.

    Güven, gümrük kapıları ve yurt dışı temsilciliklerde oy kullanma işleminin 7 Haziran'da başlayacağını hatırlatarak, seçmen sayısına göre bu ülkelerde 1-13 gün arası süreyle oy kullandırılacağını, 13 gün oy kullandırılan ülkelerde seçmenlerin oy kullanma işlemini son güne bırakmamalarının yoğunluk yaşanmaması için büyük önem taşıdığını vurguladı.

    Seçimlerin siyasi partiler eliyle şeffaf olarak yapıldığı ifade eden Güven, oyların kullanıldığı sandığın oluşumundan, oyların sayım ve dökümünden ilçe seçim kuruluna ulaşmasına ve oradan il ve yüksek seçim kuruluna kadarki süreçte, yani zincirin tüm halkalarında siyasi partilerin bulunduğunu söyledi.

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    © Fotoğraf: Twitter
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    Güven, ilçelerde kaydedilen sandık sonuç tutanaklarının taranarak YSK'ye geldiği anda siyasi partilere elektronik ortamda gönderileceğini bildirerek, şunları söyledi:

    "Seçimlerde, daha önce 5 seçimde olduğu gibi, siyasi partililerce tutulan sandık sonuç tutanaklarının yanı sıra sayım ve döküm cetvelleri, ilçe ve il birleştirme tutanakları da taranarak erişime açılacaktır. Seçimlerde yarışan da seçimleri yapan da siyasi partiler olduğundan siyasi partilerin sandıklara sahip çıkması önem arz etmektedir. Her parti sandığa üyelerini eğitip göndermelidir. Bu kapsamda YSK Milli Eğitim Bakanlığıyla yürütülen ortak çalışma neticesinde daha önceki seçimlerde olduğu gibi halk eğitim merkezleri aracılığıyla seçimlerde görev yapmak isteyenlere yönelik sertifikalı eğitim programı düzenlenmektedir. Bu eğitim seçim sonuçlarının sağlıklı alınmasında etkili olacaktır. Sandık kurulu başkan ve üyelerinin belirlenmesi veya görevlendirilmesinde anılan kursa katılma ve sertifika zorunluluğu bulunmamaktadır."

    Konu:
    Türkiye erken seçime gidiyor (333)

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    Etiketler:
    24 Haziran Cumhurbaşkanlığı seçimleri, Yüksek Seçim Kurulu (YSK), Sadi Güven, Türkiye
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