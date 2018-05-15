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    Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu

    Karamollaoğlu: Yolsuzluk ve israf, hükümet için kimlik haline geldi

    © AA /
    Türkiye
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    Konu:
    Türkiye erken seçime gidiyor (333)
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    Saadet Partisi Genel Başkanı ve cumhurbaşkanı adayı Temel Karamollaoğlu, iktidarın ekonomi politikalarıyla Türkiye'nin ilerlemeyeceğini vurgularken AK Parti'ye sert ithamlarda bulundu: "Yolsuzluk ve israf, hükümet için adeta kimlik haline geldi. Bunların önlenmesi halinde ekonomi için ortaya ciddi bir kaynak çıkacak."

    Murat Çetinkaya
    © AA /
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    Hürriyet ve Sözcü'de yer alan haberlere göre Saadet lideri Karamollaoğlu, bir grup gazeteciye açıklamalarda bulundu. Karamollaoğlu'nun ifadeleri özetle şöyle:

    ‘Bu hükümet bir dönem daha kalsın, ondan sonra siz düzeltebilir misiniz’ diye sorarsanız epeyce şüpheli olduğumu söyleyebilirim. Bu politikalarla Türkiye’nin ekonomisi götürülemez, mümkün değil. Yanlış politikalar sebebiyle biz bir darboğaza girdik. Buradan çıkmak istiyorsak kesinlikle yeni bir politika geliştirmeye ihtiyacımız var. (Şehir hastaneleri) Sağlık politikasının ranta dayalı çalıştırılabileceğine aklınız eriyor mu? Verilen garantilerle gelecek ipotek ediliyor, dünyada örneği var mı? Yolsuzluk ve israf, hükümet için adeta kimlik haline geldi. Bunların önlenmesi halinde ekonomi için ortaya ciddi bir kaynak çıkacak.

    'SEÇİM RÜŞVETİNE İTİBAR EDİLMEYECEK'

    Osmangazi Köprüsü
    © AA /
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    Hükümetin bu saatten itibaren vereceği seçim rüşvetine itibar edileceği kanaatinde değilim. Niye bugüne kadar beklediniz ki? 15 yıl iktidarda kalmış hâlâ manifesto yayınlıyorsanız, ‘Bugüne kadar beceremedik bundan sonra çözeceğiz’ manasına geliyor. Sadece ‘Problemin farkına vardık’ demek istiyorlar ama bu da suç itirafıdır.

    'DÜNYANIN NERESİNDE VAR GELECEĞİNİ İPOTEK EDEN YATIRIMLAR?'

    Çanakkale Köprüsü'nün, Kanal İstanbul inşaatının durması icap eder. Ekonomiye bir şey katmayacak, tam tersi ileride yük olacak bir yatırım. Sağlık politikasının ranta dayalı çalıştırılabileceğine aklınız eriyor mu? Şehir hastaneleri yatırımları hasta garantileri nedeniyle köprü ve otoyollar gibi geleceğimizi ipotek altına alıyor. Gelecek nesillere bugünden çok büyük yükler yükleniyor. Dünyanın neresinde var böyle geleceği ipotek eden yatırımlar?

    Konu:
    Türkiye erken seçime gidiyor (333)

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    Etiketler:
    Saadet Partisi, Temel Karamollaoğlu, Türkiye
    Topluluk kurallarıTartışma
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