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    Çorum Belediye Başkanı Zeki Gül

    Çorum tartışıyor: 'Gizemli kız'a ihtiyacımız var mı?

    © Fotoğraf : DHA
    Türkiye
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    Çorum'da bir hafta içinde 5 gece geldiği Ulu Mezarlık'ta bir mezarın başında konuşup, ağlayan genç kız olayı, yerel yöneticiler arasında ikilik oluşturdu. İl Kültür ve Turizm Müdür Vekili Arslan, "Bu tür efsanelerin, bölgede turizme büyük katkısı bulunmaktadır" derken, Belediye Başkanı Gül ise "Çorum’un buna ihtiyacı olduğunu düşünmüyorum" dedi.

    Gizemli kızın görüldüğü mezarlığa akın edenler, polise zor anlar yaşattı
    © Fotoğraf : DHA
    Çorum'daki 'gizemli kız' efsaneleştirilip, kente turist çekilecek
    Çepni Mahallesi'ndeki Ulu Mezarlık görevlileri, 26 Nisan gecesi, bir genç kızın mezarlığa gelerek, Fatma Ç.'ye ait mezarın başında konuşup, ağladığını fark etti. Görevliler, 27, 28 ve 29 Nisan geceleri de genç kızı aynı mezarın başında ağlarken gördü. 'Gizemli kız', 1 Mayıs gecesi yeniden ortaya çıktı. Mezarın başına gelen genç kız, polisin elinden son anda kurtulup, bir daha görülmedi ancak Çorum'un hem halkı hem de kamu görevlileri kızın peşini bırakmadı.

    Günlerce hem Çorum'dan hem de diğer illerden vatandaşların ilgi gösterdiği olayla ilgili çalışmalarını sürdüren polisin, gizemli kızı mezarlık yakınlarındaki evinde bulduğu iddia edildi. Güvenlik kamerası görüntülerinden kimliği belirlenen ancak ismi açıklanmayan kızın, ruhsal sorunları nedeniyle hastanede tedavi ettirildiği belirtildi.

    BAKANLIĞI DA DAHİL EDECEKLER

    'Gizemli kız' olayı İl Kültür Turizm Müdürlüğü'nü de harekete geçirdi. Çorum İl Kültür ve Turizm Müdür Vekili Ömer Arslan, "Bu tür efsanelerin, yaşandığı bölgede turizme büyük katkısı bulunmaktadır. İlimizin tanıtımında da bir efsane araştırırken bir anda da bu konu gelişmiştir. Sadece sosyal medyanın yazdığı hikayelerden efsane geliştireceğiz. Çalışmayı onay için bakanlığa ileteceğiz" dedi. 

    Gizemli kızın görüldüğü mezarlığa akın edenler, polise zor anlar yaşattı
    © Fotoğraf : DHA
    'Çorum'u ayağa kaldıran mezarlıktaki gizemli kız bulundu' iddiası
    'ÇORUM, KÜÇÜK HESAPLARLA İLERLEYEN BİR İL DEĞİL'

    Çorum Belediye Başkanı Zeki Gül ise Ömer Arslan'ın değerlendirmesine katılmadığını belirterek, şunları söyledi: 

    "Ben Çorum'un 'gizemli kız'lara ihtiyacı olduğunu düşünmüyorum. Çorum’un kendisinin gizeminin çözülmesi, 7- 8 bin yıllık tarihi olan, coğrafi özelliği ve güzelliği olan kentin, sanki sadece küçük hesaplarla küçük projelerle planlarla ilerleyen, bunların yüzünden tanınmış gibi il olmasının doğru olmadığını düşünüyorum. Tüm basın mensuplarını Çorum’a davet ediyorum. Ev sahibi olarak davet ediyorum. 'Gizemli kız'dan çok daha güzel haberleri onlara sunarız, diye de teminat veriyorum. Bu kızımızın psikolojisinin normal olmayan bir vatandaşımız olduğunu söylemiştik ve mezarlıkta bizim mezarlıklar müdürlüğü görevlileri tarafından tespit edildi ve daha sonra emniyet yetkililerinden yardım istenerek normal olmayan bir vatandaşımızın mezarlığa gece gelerek, ağladığını söylemişlerdi. Bu meselenin bizim söylediğimiz şekliyle psikolojisi normal olmayan bir kızımızın netice itibarıyla ortaya çıkarıldığı basınımızla paylaşıldı. Benim gizemli kızla ilgili asıl olarak söylemek istediğim, bu değil. Gizemli kızımızın peşine düşen Çorum’u gizemli kızla özdeş haline getiren basın mensuplarımıza ben gizemli Çorum’u tespit etmelerini öneririm. Gizemli Çorum’da ne vardır? İnanç turizminden coğrafi güzelliğine, insanların misafirperverliğine, Çorum’da gezilecek, görülecek su sporlarının bile yapıldığı bir kent olması, sanayileşme konusunda savunma sanayi ile ortaklaşa çalışabilen ve müteşebbis ruhu ile organize sanayinde görev yapan sanayicilerimizle tanınmasını isterim."

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    Etiketler:
    Zeki Gül, Ömer Arslan, Çorum
    Topluluk kurallarıTartışma
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