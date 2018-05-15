Erdoğan: İhtiyaçlarımızı ABD ile gideremiyorsak çaresine bakarız

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Rusya'dan S-400 alımının ardından olası bir ABD yaptırımı ile ilgili olarak konuştu. "Yaptırım değil, destek bekliyoruz" diyen Erdoğan, "Savunma ihtiyaçlarımızı ABD'den gideremiyorsak başımızın çaresine bakarız" ifadesini kullandı. Erdoğan, ekonomiyle ilgili de önemli mesajlar verdi.
Resmi ziyaretler için İngiltere'de bulunan Erdoğan'ın Bloomberg TV'ye yaptığı açıklamalardan öne çıkanlar şöyle:
Savunma ihtiyaçlarımızı ABD'den gideremiyorsak başımızın çaresine bakarız. Yunanistan, S-300 füzelerini Rusya'dan aldı, bir şey denmedi. Rolls Royce ile görüşmelerimiz devam ediyor. Bizim için stratejik ürünler doğalgaz, petrol ve Rusya'dan alıyoruz. Rusya ile ilişkilerimizi bu noktada kesemeyiz. ABD'nin bize yaptırım değil destek vermesi lazım.
'TCMB BAĞIMSIZ DİYE YÜRÜTMENİN BAŞINI BİR KENARA KOYAMAZ'
Faiz ne kadar düşük olursa enflasyon da o kadar düşük olur. Sebep netice ilişkisine baktığımız zaman faiz sebep enflasyon neticedir. Faizi aşağı çektiğimiz anda bütün maliyet girdileri aşağı inecektir. Tabii ki Merkez Bankası'nın bağımsızlığı söz konusu.TCMB bağımsız diye yürütmenin başının sinyallerini bir kenara koymaz. Şu anda Merkez Bankası ile bir ilişkimiz var, bundan sonra da aynı istikamette devam edecek. Ülke yönetiminde yeni değiliz, görevi yeni devralmıyoruz ki; 16 yıldır ülkeyi aralıksız yönetiyoruz.
'HALK PARA POLİTİKALARIYLA İLGİLİ KİMİ SORUMLU TUTAR?'
Bir defa siz devlet başkanısınız. Halk para politikalarıyla ilgili konularda kimi sorumlu tutar? Bunu Başkan'a soracağına göre para politikalarında etkili olan bir Başkan görüntüsü vermeye mecburuz. Bu birilerini rahatsız edebilir, ama mecburuz. Vatandaşa hesap veren, devleti yönetendir. Türkiye'nin çıkarlarını korumak için bu adımları atacağız, ülkemizin çıkarları neyi gerektiriyorsa bunu yaparız.
(Para politikalarında etkin rol oynama) Bu yönetim anlayışı Amerika'da ne ise, Avrupa'da ne ise, Türkiye'de de aynı şekilde olacak. Onlar için meşru olan bir şey bizim için gayrimeşru olamaz. Bunu herkes böyle bilsin. Adımlarımızı da ona göre atacağız. Ülkemize asla kaybettirmeyeceğiz.
Cari açığımızın bir numaralı nedeni doğalgaza, petrole bağımlılığımızdır.
Yerli ve milli parayla alışveriş yaparak kur baskısından korunuyoruz. Milli parayla alışverişin faydalarını gördük.
(AK Parti'nin parlamentoda çoğunluğu kaybetmesi ihtimali) Bizde bir laf vardır: Dereyi görmeden paçalar sıvanmaz diye. Biz de dereyi görmeden paçaları sıvamıyoruz. Önce seçim sonuçlarını bir görelim. Sizin dediğiniz anlamdaki bir neticeye göre hazırlıklarımız şüphesiz olacaktır. A, B, C planlarımız var. Fakat görünen o ki, şu anda iyi gidiyoruz. İnanıyoruz ki arzu ettiğimiz plan ortaya çıkacaktır. 40 gün sonra inanıyoruz ki Türkiye, çok daha farklı bir döneme uyanacaktır. Cumhurbaşkanlığı Hükümet sistemine geçtiğimiz zaman etkinliğimiz çok daha farklı olacak.
Hakan Atilla'yı suçlu ilan etmek, Türkiye'yi suçlu ilan etmek anlamına gelir. Hakan Atilla kesinlikle suçsuzdur, beraatini istiyoruz. Halkbank'a çok büyük haksızlık yapılıyor. Türkiye-ABD ilişkilerini yer ile yeksan etmeyecek bir karar çıkmasını umuyorum.
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