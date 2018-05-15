Erdoğan: İhtiyaçlarımızı ABD ile gideremiyorsak çaresine bakarız

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Rusya'dan S-400 alımının ardından olası bir ABD yaptırımı ile ilgili olarak konuştu. "Yaptırım değil, destek bekliyoruz" diyen Erdoğan, "Savunma ihtiyaçlarımızı ABD'den gideremiyorsak başımızın çaresine bakarız" ifadesini kullandı. Erdoğan, ekonomiyle ilgili de önemli mesajlar verdi.