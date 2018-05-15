Erdoğan: Faiz sebep, enflasyon neticedir

Resmi ziyaretler için İngiltere'de bulunan Erdoğan'ın Bloomberg TV'ye yaptığı açıklamalardan öne çıkanlar şöyle:
- Faiz ne kadar düşük olursa enflasyon da o kadar düşük olur. Sebep netice ilişkisine baktığımız zaman faiz sebep enflasyon neticedir. Faizi aşağı çektiğimiz anda bütün maliyet girdileri aşağı inecektir.
- Cumhurbaşkanlığı Hükümet sistemine geçtiğimiz zaman etkinliğimiz çok daha farklı olacak.
- Cari açığımızın bir numaralı nedeni doğalgaza, petrole bağımlılığımızdır.
- Milli parayla alışverişin faydalarını gördük.
- Savunma ihtiyaçlarımızı ABD'den gideremiyorsak başımızın çaresine bakarız. Yunanistan, S-300 füzelerini Rusya'dan aldı, bir şey denmedi.
Ayrıntılar gelecek.
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