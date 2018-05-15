Erdoğan: Faiz sebep, enflasyon neticedir

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Bloomberg'e yaptığı değerlendirmede 24 Haziran'dan sonra geçilecek yeni sitem için "Etkinliğimiz çok daha farklı olacak" dedi. Erdoğan, "Sebep netice ilişkisine baktığımız zaman faiz sebep enflasyon neticedir" ifadesini kullandı.