İnce: Erdoğan'ın yurt dışında miting yapmasına izin verilmezse biz de yapmayacağız

BirGün gazetesinden Hüseyin Şimşek'in haberine göre İnce, dün Konya'da yaptığı miting öncesinde bir grup gazeteciye açıklamalarda bulundu.
'ÇOK YAKIN ORANLARDA İKİNCİ TUR'
'81 MİLYONUN GELİRİNİ BİR KİŞİYE EMANET EDEMEZSİNİZ'
Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi’nde cumhurbaşkanının çok geniş yetkilere sahip olduğunu hatırlatan İnce, seçimi kazanması durumunda bazı yetkilerini iade edeceğini söyledi. Buna ‘Cumhurbaşkanının bütçe yetkisini’ örnek gösteren İnce, “Seçimleri kazanmam durumunda bütçe yetkisi gibi birçok hakkımı iade edeceğim. 81 milyonun gelirini bir kişiye emanet edemezsiniz” dedi. İnce, “Birçok yetkimi kullanmayacağım. Bütçeye 600 kişi karar versin. Meclis karar versin. Ben o vebali alamam” diye konuştu.
İnce, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin gündeme getirdiği ancak Erdoğan tarafından ilk anda kabul görmeyen, genel af çıkışını da değerlendirdi. İnce, “Bize af değil adalet lazım. Bu çağrı da tıpkı erken seçimdeki gibi bir danışıklı dövüş olabilir. TBMM kapanmadan bir af düzenlemesinin getirileceğini düşünmüyorum” ifadelerini kullandı.
DİYARBAKIR VE VAN'DA MİTİNG
Hakkari’de yaptığı mitingden çok etkilendiğini, memleketi Yalova’da bile kendisine selam vermeye çekinen 10-15 kadar seçmenin olduğunu ancak Hakkari’de tüm kentin kendisini selamladığını söyleyen CHP adayı, bölge ziyaretleri ve Kürt seçmene ilişkin şunları söyledi:
'HER ADAYA İZİN VERİLMESİ LAZIM'
Yurtiçindeki mitinglerin yanı sıra gerekirse yurt dışında da mitingler düzenleyeceğinin altını çizen Muharrem İnce, “Tayyip Erdoğan’a miting izni vermeyeceğini söyleyen ülkeler var. Bize izin verir de onlara vermezlerse biz de yurt dışında miting yapmayacağız. Her adaya yurt dışında izin verilmesi lazım. Bu yarışta eşit koşullar gerekiyor” dedi.
Erdoğan’ın iktidarda olduğu 16. yılın sonunda faizleri düşüreceğine, işsize iş bulacağına, terörü bitireceğine yönelik ifadelerinin, ‘iflasın belgesi’ olduğunu vurgulayan İnce, “Erdoğan’ın manifesto yayımlamaya hakkı yok. Özür belgesi yayımlaması lazım. Manifestoyu ben yayımlarım. Manifesto bir gelecek bildirgesidir. 16 yılın sonunda ‘şunları, şunları yapacağım’ demek abestir” ifadelerini kullandı.
'ÇOCUKLAR TEMİZ TUVALETLERE GİDECEK'
Cumhurbaşkanı seçilmesi durumunda yapacaklarından da örnekler veren Muharrem İnce, “Tek icraat hakkım bile olsa mutlaka çocuklarımızın okullarda temiz tuvaletlere gitmesini sağlayacağım. Çocuklarımız okullarda artık o pis tuvaletleri kullanmayacaklar. Bunu çok istiyorum” dedi.
'BİR LİRANIZI MUHARREM AĞABEYİNİZE VERİN'
Adaylık kampanyasına bağış yapmak isteyenler için açtıkları hesabı önümüzdeki günlerde duyurmaya hazırlandıklarını ifade eden İnce, gençlere de çağrıda bulundu. Gençlerden harçlıklarının 1 lirasını isteyen İnce, “Bağış yapmak isteyenler yayınlayacağımız hesap numarasına diledikleri miktarı yatırabilir ancak gençlere sesleniyorum. ‘Bir liranızı Muharrem ağabeyinize verin’ diyoruz” diye konuştu.
Son günlerde ülkenin mizaha ihtiyacının arttığını da söyleyen İnce, “Diktatörlerin en çok rahatsız olduğu şey mizahtır. Mizahı çok önemsiyorum ve ülkede mizahın da önünü açacağız” dedi.
Tüm yorumlar
Yeni yorumları göster (0)