Türkiye'de 6 yılda 276 bin 158 Suriyeli bebek doğdu

Kamu Denetçiliği Kurumu'nun 'Türkiye'deki Suriyeliler' özel raporuna göre, 2011-2017 yılları arasında Türkiye'de 276 bin 158 Suriyeli bebek dünyaya geldi.

Kamu Denetçiliği Kurumu'nca (KDK) hazırlanan 'Türkiye'deki Suriyeliler' özel raporuna göre, geçici koruma altındaki Suriyelilere yönelik sağlık hizmetleri Suriyelilerin Türkiye'ye ilk giriş tarihi olan 29 Nisan 2011'de Hatay'da başladı.

© AA / Burak Milli 3.5 milyon Suriyeliye kalıcı konut verilecek

Raporda, Suriyelilerin Türkiye'ye gelmeye başladığı 2011'den 11 Aralık 2016'ya kadar 31 milyon 449 bin 800 muayenenin yapıldığı belirtildi.

Rapora göre, 1 milyon 329 bin 849 hasta, hastanelerde yatılı halde tedavi görürken 1 milyon 112 bin 58 kişi de ameliyat edildi.

Türkiye'de doğan Suriyeli bebek sayısı aynı dönemde 276 bin 158 olarak kayda geçti.

Sağlık Bakanlığı ile AFAD arasındaki protokol kapsamında geçici korumaya alınanlara sunulan sağlık hizmetlerinin ücretleri AFAD tarafından Sağlık Bakanlığı'na ödeniyor.

Suriyeli bebek ve çocuklara aşı takvimine uygun olarak 3 milyon 215 bin 128 doz aşı yapıldı.