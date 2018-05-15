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    Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek

    Vatan Partisi: Diyarbakır örgütümüz Perinçek ve partisi ile birliktedir

    © AA / Muhammed Enes Yıldırım
    Türkiye
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    Vatan Partisi Diyarbakır, Batman ve Kızıltepe teşkilatları, dün 90’dan fazla üye ve yöneticinin partiden istifa ettiğini açıkladı. İstifalarla ilgili Vatan Partisi Genel Merkezi de bir yazılı açıklama yaptı: "Diyarbakır örgütümüz Doğu Perinçek ve Vatan Partisi ile birliktedir."

    Vatan Partisi Diyarbakır istifa
    © Fotoğraf :
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    Vatan Partisi Merkez Karar Yürütme Kurulu Üyesi Diyarbakır İl Başkanı Selahattin Gönül ve beraberindeki bazı parti yöneticileri düzenledikleri basın toplantısında partilerinden istifa ettiklerini duyurdu. Gönül, istifalarına gerekçe olarak Perinçek'in "Cumhurbaşkanı seçildiğimde HDP'yi kapatacağız" ifadesini gösterdi. Dün basına yansıyan haberlerde Diyarbakır haricinde Batman ve Kızıltepe teşkilatlarının da istifa ettiği bildirildi.

    Ancak, Vatan Partisi Genel Merkezi'nden bu haberleri yalanlayan bir açıklama geldi. Açıklamada şu ifadeler yer aldı:

    Cumhuriyet gazetesinden Mahmut Oral'ın kaynak gösterildiği ve çeşitli yerel haber sitelerinde yayınlanan bir haberde Vatan Partisi Diyarbakır İl Başkanı Selahattin Gönül, Doğu Perinçek'in “Cumhurbaşkanı olursam, HDP'nin kapatılması için girişimde bulunacağım” açıklamasına tepki göstererek istifa ettiği, kendisi ile birlikte başka bazı il ve ilçe örgütleri yönetimlerinin de istifa edeceği belirtilmektedir. Haberde Diyarbakır İl örgütünden istifa eden kişi sayısı 90 olarak verilmiştir.

    Doğu Perinçek
    © AA / Orhan Akkana
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    1. Bu haber gerçek dışıdır. Çünkü Diyarbakır İl Başkanı ile birlikte hareket ederek istifa eden kişi sayısı toplam 12'dir. Bunların ikisi yönetim kurulu üyesi diğer 9 kişi de üyedir. İl yönetim kurulu bütünüyle görevinin başında olduğu gibi, kamuoyuna yansıyan haberlerin aksine çevre il ve ilçelerde de herhangi bir istifa söz konusu değildir. Parti yönetimlerimiz Güneydoğu'daki bütün kentlerde görevinin başındadır.

    2. Kaldı ki, Selahattin Gönül'ün basın toplantısı yaptığı fotoğrafta, yanında görülen kişilerden birisi AKP'li olarak bilinmekte, diğeri parti üyesi bile olmayan kimliği belirsiz bir kişidir. O sırada toplantıda bulunan kişilerin ise büyük çoğunluğu Vatan Partisi üyesi olmayan kişilerdir. Fotoğraftakilerden sadece biri kendisi ile birlikte istifa eden bir yönetim kurulu üyemizdir. Bu da istifanın samimi olmadığını, işin içinde başka bilinmeyenler olduğunu göstermektedir. Başarısız bir mizansen yaratılmıştır.

    3. Selahattin Gönül, Doğu Perinçek'in HDP'nin kapatılması açıklamaları nedeniyle istifa ettiğini söylemiştir ancak bu ifade gerçeği yansıtmamaktadır. Çünkü “HDP Kapatılsın” kampanyası Selahattin Gönül partimize üye olmadan çok önce başlamış ve devam etmiştir. Selahattin Gönül bunu bilerek ve destekleyerek üye olmuştur.

    4. Vatan Partisi adına Genel Başkan Yardımcısı Turgut Okyay 18 Ocak 2016 tarihinde HDP'nin kapatılması için Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığına başvuruda bulunmuştur. Bilindiği gibi Turgut Okyay, terör örgütü lideri Abdullah Öcalan hakkında idam kararı veren hakimdir.

    Doğu Perinçek
    © AA / Sebahatdin Zeyrek
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    5. Vatan Partisi 17 Kasım 2016'da ise bütün illerde HDP kapatılsın kampanyası başlatmış, imza masaları açmış ve bu konuda kamuoyundan yoğun bir destek almıştır.

    6. Selahattin Gönül ise 5 Ocak 2017 tarihinde partiye üye olmuş, 11-12-13 Mart 2017 tarihlerindeki 10. Olağan Kurultay'da ise Merkez Karar Kurulu (MKK) üyeliğine seçilmiştir.

    7. Bu tarihten sonra düzenlenen toplam 7 MKK toplantısında, HDP kapatılsın kampanyası konuşulmuş, bu toplantılarda Selahattin Gönül'ün herhangi bir itirazı olmamıştır.

    8. Vatan Partisi Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı adayı Dr. Doğu Perinçek adaylık koşullarını yerine getirip, yarışa katılmasından sonra ABD/PKK/FETÖ kaynaklı bir yalan haber saldırısına maruz kalmıştır. Bu saldırıların Vatan Partisi ve onun Genel Başkanını vatan mücadelesinden uzaklaştırmaya gücü yetmeyecektir. Diyarbakır İl örgütümüz ve halkımız da bunun bilincinde Dr. Doğu Perinçek ve Vatan Partisi ile birliktedir.

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    Etiketler:
    HDP, Vatan Partisi, Doğu Perinçek, Türkiye
    Topluluk kurallarıTartışma
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