Sandığı etkileyecek 3 seçmen profili

Hürriyet'ten Nuray Babacan'ın haberine göre, AK Parti kurmayları, HDP'nin barajı aşmasının kendileri için belirleyici olacağını dile getiriyor. Bu nedenle muhafazakâr Kürt oylarını korumak için arayışlar sürüyor. AK Parti'deki bir başka endişeyi ise partiye oy veren milliyetçi kökenli seçmenin, ittifak nedeniyle MHP'ye geri dönmesi oluşturuyor.
AK Parti'de yapılan analizlerde, sahildeki milliyetçi oyların İYİ Parti'ye gidebileceği, Orta Anadolu'da ise AK Parti ile MHP arasında dağılacağı yorumları yapılıyor. Milliyetçi kökenli seçmenin tercihlerinde, ülkücü 'duayen'lerin etkili olacağı değerlendiriliyor.
Analizlere göre, seçim sonuçlarını etkileyecek 3 seçmen profili çıkartılıyor. ‘Kürtler, ilk kez oy kullanacak genç seçmen ve eğitim düzeyi yüksek kesim'in oy refleksleri sonucu etkileyecek. İlk kez oy kullanacak genç seçmende dengenin muhalefet lehine olduğu iddia ediliyor. Bu nedenle iktidar partisinin gençlere yönelik politikaları yoğunlaştıracağı belirtiliyor.
AK PARTİ'DE HEDEF GENÇLER VE KÜRTLER
Türkiye gazetesinden Yücel Kayaoğlu'nun aktardığına göre, seçim beyannamesi başta olmak üzere, kampanyada kullanılacak söylemlere kadar genç seçmenler üzerinde çalışılacak. İlk kez oy kullanacak genç seçmen üzerinde yapılan analizlerde, büyük oranda 'sandığa gitmeme' fikrinin ağır bastığını belirtilirken, AK Parti gençleri sandığa yönlendirmek için ‘seçmen bazlı' çalışma yürütecek. Seçim beyannamesinde de gençlere yönelik yeni hedefler yer alacak.
'MUHAFAZAKAR KÜRT' ADAYLAR SORULACAK
Başta İstanbul olmak üzere, büyükşehirlerdeki Kürt seçmenlerin yoğun olarak yaşadığı bölgelerde adaylar için aynı kriterler gözetilecek.
Bu arada, MHP ile yapılan ittifaktan Kürt seçmen tabanının rahatsız olduğuna yönelik algıyı yıkmak için, AK Parti bölgede yoğun bir ikna kampanyası da yürütecek.
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