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    Türkiye sandık başında

    Sandığı etkileyecek 3 seçmen profili

    © AA / Bülent Doruk
    Türkiye
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    Konu:
    Türkiye erken seçime gidiyor (336)
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    Erken seçim kararı ve partilerin seçim ittifaklarının ortaya çıkmasının ardından siyasi kulislerde yapılan hesaplar ve hazırlıklarda 3 başlık dikkat çekiyor: Meclis çoğunluğu, ikinci tur ve partilerdeki yenilenme. Meclis çoğunluğunu elde ederek çıkmak isteyen AK Parti, 1.5 milyon yeni genç seçmen ve Kürt vatandaşlar için özel bir başlık açtı.

    Hürriyet'ten Nuray Babacan'ın haberine göre, AK Parti kurmayları, HDP'nin barajı aşmasının kendileri için belirleyici olacağını dile getiriyor. Bu nedenle muhafazakâr Kürt oylarını korumak için arayışlar sürüyor. AK Parti'deki bir başka endişeyi ise partiye oy veren milliyetçi kökenli seçmenin, ittifak nedeniyle MHP'ye geri dönmesi oluşturuyor.

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    © AA / Cumhurbaşkanlığı / Yasin Bülbül
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    Parti, kampanya boyunca bu iki konu üzerinde yoğunlaşarak, Meclis çoğunluğunu kaybetmemek için önlem almayı planlıyor.

    AK Parti'de yapılan analizlerde, sahildeki milliyetçi oyların İYİ Parti'ye gidebileceği, Orta Anadolu'da ise AK Parti ile MHP arasında dağılacağı yorumları yapılıyor. Milliyetçi kökenli seçmenin tercihlerinde, ülkücü 'duayen'lerin etkili olacağı değerlendiriliyor.

    Analizlere göre, seçim sonuçlarını etkileyecek 3 seçmen profili çıkartılıyor. ‘Kürtler, ilk kez oy kullanacak genç seçmen ve eğitim düzeyi yüksek kesim'in oy refleksleri sonucu etkileyecek. İlk kez oy kullanacak genç seçmende dengenin muhalefet lehine olduğu iddia ediliyor. Bu nedenle iktidar partisinin gençlere yönelik politikaları yoğunlaştıracağı belirtiliyor.

    AK PARTİ'DE HEDEF GENÇLER VE KÜRTLER

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    Öte yandan AK Parti'nin 1.5 milyonluk yeni seçmen ile Kürt seçmen için 'özel' bir başlık açtığı belirtildi.

    Türkiye gazetesinden Yücel Kayaoğlu'nun aktardığına göre, seçim beyannamesi başta olmak üzere, kampanyada kullanılacak söylemlere kadar genç seçmenler üzerinde çalışılacak. İlk kez oy kullanacak genç seçmen üzerinde yapılan analizlerde, büyük oranda 'sandığa gitmeme' fikrinin ağır bastığını belirtilirken, AK Parti gençleri sandığa yönlendirmek için ‘seçmen bazlı' çalışma yürütecek. Seçim beyannamesinde de gençlere yönelik yeni hedefler yer alacak.

    'MUHAFAZAKAR KÜRT' ADAYLAR SORULACAK

    Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan
    © AA / Cumhurbaşkanlığı / Murat Çetinmühürdar
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    Parti yönetiminin listelerde ‘muhafazakar Kürt adaylara' yer vereceği belirtilirken, yürütülen operasyonların Kürt vatandaşlara yönelik değil, bölgede ‘kalıcı huzur' amacı taşıdığı fikri işlenmeye çalışılacak. Özellikle Doğu ve Güneydoğu illerinden gösterilecek milletvekili adaylarının Kürt seçmen tabanında karşılığı olup olmadığına yönelik kamuoyu yoklamalarının yanı sıra, STK'lar ve kanaat önderlerinin de görüşleri alınacak.

    Başta İstanbul olmak üzere, büyükşehirlerdeki Kürt seçmenlerin yoğun olarak yaşadığı bölgelerde adaylar için aynı kriterler gözetilecek.

    Bu arada, MHP ile yapılan ittifaktan Kürt seçmen tabanının rahatsız olduğuna yönelik algıyı yıkmak için, AK Parti bölgede yoğun bir ikna kampanyası da yürütecek.

    Konu:
    Türkiye erken seçime gidiyor (336)

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    Etiketler:
    Kürtler, seçmen, erken seçim, İYİ Parti, MHP, HDP, AK Parti, Türkiye
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