Demirtaş için tahliye başvurusu yapıldı

24 Haziran'daki seçimlerde cumhurbaşkanı adayı olan eski HDP Eş Genel Başkanı ve İstanbul milletvekili Selahattin Demirtaş'ın avukatları tahliye başvurusu yaptı. Demirtaş, 4 Kasım 2016'dan beri Edirne F Tipi Cezaevi'nde tutuklu bulunuyor.

© REUTERS / Osman Orsal Demirtaş'ın seçim manifestosu: Yetkilerini paylaşan bir cumhurbaşkanı olacağım

HDP’nin cumhurbaşkanı adayı Selahattin Demirtaş'ın avukatları, tutuklu olduğu dosyanın görüşüldüğü Ankara 19. Ağır Ceza Mahkemesi'ne tahliye başvurusunda bulundu.

Başvuru dilekçesinde Demirtaş'ın seçim çalışmalarını adil ve eşit şekilde yürütebilmesi için serbest bırakılması talep edildi.

Avukatların başvuru dilekçesinde seçimin eşit olması gerektiğine vurgu yapılırken Demirtaş'ın rakipleri Muharrem İnce ve Temel Karamollaoğlu'nun adil seçim çağrılarına da yer verildi.

Başvuru sonrası Avukat Mahsuni Karaman adliyenin önünde açıklama yaparken, 3 kişi 'Recep Tayyip Erdoğan' diye slogan attı. Gruptakiler bozkurt ve rabia işareti de yaptı.