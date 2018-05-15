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    Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek

    Perinçek ikinci turda Erdoğan'ı mı destekleyecek?

    © Fotoğraf : DHA
    Türkiye
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    Konu:
    Türkiye erken seçime gidiyor (336)
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    24 Haziran'da yapılacak cumhurbaşkanı seçiminin ikinci turuna kalması halinde CHP'nin cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce'ye destek vermeyeceğini açıklayan Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek, 'ikinci turda Recep Tayyip Erdoğan'ı destekleyeceği' iddialarını yanıtladı.

    Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek
    © AA / Muhammed Enes Yıldırım
    Perinçek'ten 'İkinci turda İnce'yi desteklemeyiz' iması
    Vatan Partisi lideri ve cumhurbaşkanı adayı Doğu Perinçek, adaylığı kesinleştikten sonra hakkında başlatılan yalan haberlerin FETÖ ve HDP kaynaklı olduğunu ileri sürdü.

    Aydınlık'ın haberine göre, daha önce seçimin ikinci turunda CHP'nin adayı İnce'ye destek vermeyeceğini açıklayan Perinçek, 'ikinci turda Recep Tayyip Erdoğan'ı destekleyeceği' iddiasıyla ilgili, "Bunların hepsi yalan dolan" ifadesini kullandı.

    Perinçek, şunları söyledi:

    'BU YALANI UYDURAN KİM? FETÖ, HDP-PKK'

    Doğu Perinçek
    © AA / Orhan Akkana
    Perinçek: Cumhurbaşkanı seçilirsem HDP'nin kapatılmasını talep edeceğiz
    "Bir takım yalanlar dolanlar var. Sosyal medyada bir furyadır gidiyor. Arkadaşlarım beni bilgilendirdiler. 'Doğu Perinçek ikinci turda Tayyip Erdoğan'ı destekleyecek' diye bir laf dolaştırılıyormuş. Bunların hepsi yalan dolan. Yalanlarını toplasın gelsinler, dolanlarını toplasınlar gelsinler… Biz Silivri duvarlarını yıkmışız, Ermeni soykırımı yalanlarını yerin dibine gömmüşüz, biz Fetullahçı Terör Örgütü'nün 15-16 Temmuz darbe girişimini bozguna uğratmışız. Onun için onlar yalanlarıyla dolanlarıyla üzerimize gelsinler hepsini yerle bir edeceğiz. Buradan ilan ediyorum, kesinlikle öyle bir açıklamam yok. Perinçek'in ikinci turda Tayyip Erdoğan'ı destekleyeceğiz diye bir açıklaması yok. Bu yalanı uyduran kim? Dolaştıran kim? Onu da söyleyeyim. Fethullah terör örgütü ve HDP-PKK teröristleri. Bunları zaten biz yerle bir edeceğiz. Bunların Türkiye'nin geleceğinde yeri yok."

    Konu:
    Türkiye erken seçime gidiyor (336)

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    Etiketler:
    PKK, FETÖ, HDP, CHP, AK Parti, Vatan Partisi, Recep Tayyip Erdoğan, Doğu Perinçek, Türkiye
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