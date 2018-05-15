Perinçek ikinci turda Erdoğan'ı mı destekleyecek?

Vatan Partisi lideri ve cumhurbaşkanı adayı Doğu Perinçek, adaylığı kesinleştikten sonra hakkında başlatılan yalan haberlerin FETÖ ve HDP kaynaklı olduğunu ileri sürdü.

Aydınlık'ın haberine göre, daha önce seçimin ikinci turunda CHP'nin adayı İnce'ye destek vermeyeceğini açıklayan Perinçek, 'ikinci turda Recep Tayyip Erdoğan'ı destekleyeceği' iddiasıyla ilgili, "Bunların hepsi yalan dolan" ifadesini kullandı.

Perinçek, şunları söyledi:

'BU YALANI UYDURAN KİM? FETÖ, HDP-PKK'

© AA / Orhan Akkana Perinçek: Cumhurbaşkanı seçilirsem HDP'nin kapatılmasını talep edeceğiz

"Bir takım yalanlar dolanlar var. Sosyal medyada bir furyadır gidiyor. Arkadaşlarım beni bilgilendirdiler. 'Doğu Perinçek ikinci turda Tayyip Erdoğan'ı destekleyecek' diye bir laf dolaştırılıyormuş. Bunların hepsi yalan dolan. Yalanlarını toplasın gelsinler, dolanlarını toplasınlar gelsinler… Biz Silivri duvarlarını yıkmışız, Ermeni soykırımı yalanlarını yerin dibine gömmüşüz, biz Fetullahçı Terör Örgütü'nün 15-16 Temmuz darbe girişimini bozguna uğratmışız. Onun için onlar yalanlarıyla dolanlarıyla üzerimize gelsinler hepsini yerle bir edeceğiz. Buradan ilan ediyorum, kesinlikle öyle bir açıklamam yok. Perinçek'in ikinci turda Tayyip Erdoğan'ı destekleyeceğiz diye bir açıklaması yok. Bu yalanı uyduran kim? Dolaştıran kim? Onu da söyleyeyim. Fethullah terör örgütü ve HDP-PKK teröristleri. Bunları zaten biz yerle bir edeceğiz. Bunların Türkiye'nin geleceğinde yeri yok."