Yıldırım: İsrail'i lanetliyoruz, ABD'yi kınıyoruz

AK Parti Genel Başkan Vekili ve Başbakan Binali Yıldırım'ın partisinin grup toplantısında yaptığı açıklamalardan satırbaşları şöyle:

Başbakanımız Yıldırım, TBMM Grup Toplantısı'nda konuşuyor… https://t.co/XZADtTYMKw — AK Parti (@Akparti) 15 Mayıs 2018

İsrail'i şiddetle, lanetle kınıyorum. İsrail'i lanetliyoruz, ABD'yi kınıyoruz.

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