Yıldırım: İsrail'i lanetliyoruz, ABD'yi kınıyoruz

AK Parti Genel Başkan Vekili ve Başbakan Binali Yıldırım'ın partisinin grup toplantısında yaptığı açıklamalardan satırbaşları şöyle:
- Dün bütün dünyanın ibretle izlediği yeni bir İsrail terörüne şahit olduk. ABD yönetiminin büyükelçiliğini Kudüs'e taşıma kararı sonrası silahı olmayan gençler, insanlar protesto ettiler. Barışçı gösteri yapan mazlum Filistin halkına kurşun yağdıran İsrail'i şiddet ve lanetle kınıyoruz. Barış iklimine benzin döken ABD yönetimini de kınıyoruz. Şu ana kadar 60'a yakın kardeşimiz şehit oldu. Türkiye olarak, Filistinli kardeşlerimizle dayanışma göstermek amacıyla 3 günlük yas ilan ettik, bayraklarımızı yarıya indirdik. Ayrıca Tel Aviv ve Washington büyükelçilerimizi de istişareler için çağırdık. Ayrıca TBMM'de bugün özel bir oturum gerçekleştirecek. Türkiye Cumhuriyeti'nin 81 milyon vatandaşı Kudüs'e bugünden sonra da sahip çıkmaya devam edecektir. Bu kurşunlar insanlığın vicdanına atılmış kurşunlardır. ABD yönetimleri bilmelidir ki masumlara kurşun yağdıranlar aba olmayacaktır. Bu kararı barışa karşı sabotaj olarak görüyoruz, bizim için yok hükmündedir.© Fotoğraf : CHP
Başbakanımız Yıldırım, TBMM Grup Toplantısı'nda konuşuyor… https://t.co/XZADtTYMKw— AK Parti (@Akparti) 15 Mayıs 2018
- İsrail'i şiddetle, lanetle kınıyorum. İsrail'i lanetliyoruz, ABD'yi kınıyoruz.
'İSLAM ÜLKELERİ, İSRAİL İLE İLİŞKİLERİNİ GÖZDEN GEÇİRMELİ'
- BM'de 128 ülke ABD'nin bu karardan vazgeçmesini, büyükelçiliğin taşınmaması yönünde karar aldı. Maalesef ABD yönetimi 128 ülkenin iradesini yok sayarak ısrar etti, sonuç 60 insanın hayatını kaybetmesi, 3 bin insanın yaralanması. Bölgede küresel barış adına son derece vahim bir durum cereyan etmektedir. ABD elçiliği kan dökülerek açılması son derece kaygı vericidir. İsrail'in linç politikasını lanetle kınıyoruz, lanetliyoruz. Türk milleti bütün varlığı ile Filistin davasına geçmişte olduğu gibi sahip çıkmaya devam edecektir. Filistinli kardeşlerimizin yaralarını saracağız, yanlarında olacağız. 81 milyon vatan evladının kalbi Filistin ile atmaktadır. Bütün insanlığı bu vahşete karşı durmaya davet ediyorum, lanetlemeye davet ediyorum. İslam ülkeleri, İsrail ile olan ilişkilerini mutlaka gözden geçirmeli, tek ses olmalı, tek yürek olmalıdır. İslam dünyası birlik göstermek zorundadır. Türkiye bu zulme sessiz kalmamıştır, kalmayacaktır.© AFP 2018 / MOHAMMED ABED
YENİKAPI'YA ÇAĞRI: PARTİ MİTİNGİ DEĞİLDİR
- İslam İşbirliği Teşkilatı'nın İstanbul Deklarasyonunda Doğu Kudüs'ün Filistin'in başkenti olduğu tüm dünyaya ilan edilmişti. Türkiye olarak biz bu kararın sonuna kadar arkasındayız. 1967 sınırları dahilinde, bağımsız, egemen, başkenti Doğu Kudüs olan bir Filistin devletinin vücut bulması barış için, kardeşlik için tek ve yegane yoldur. Zulme karşı duruş adı altında, bir büyük buluşma gerçekleştireceğiz. Cuma günü saat 15.00'de yapılacak bu büyük buluşmaya tüm vatandaşlarımızı davet ediyorum. Bu milletimizin birliğini, beraberliğini göstermek amacıyla gerçekleşecek buluşmadır. Parti mitingi değildir. Önemli bir buluşma olacaktır. Haftasonunda da Diyarbakır'da olacağız, seçim kampanyamızı Diyarbakır'dan başlatmış olacağız. Biz AK Parti olarak 81 milyonun değil, ülke olarak mazlum ülkelerin iradesini de temsil ediyoruz. Dile kolay kardeşlerim, 16 yıllık kutlu yolculuğumuzu el ele omuz omuza bugünlere taşıdık.© REUTERS / Ibraheem Abu Mustafa
'HAREKETİMİZİN SİYASİ AHLAKINDAN AYRILMADINIZ'
'ADAYLAR MEYDANA ÇIKTI, BOL KESEDEN ÖZGÜRLÜK NUTUKLARI ATIYOR'
Ayrıntılar geliyor.
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