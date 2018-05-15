Diyanet'ten Filistin kararı: Camilerde sala okunacak, gıyabi cenaze namazı kılınacak

Diyanet İşleri Başkanlığı, ABD Büyükelçiliği'nin Kudüs'e taşınmasını protesto sırasında İsrail askerlerince öldürülen Filistinliler için yurt genelindeki camilerde sala okunacağını ve öğle namazının ardından gıyabi cenaze namazı kılınacağını duyurdu.

Diyanet İşleri Başkanlığı'nan resmi Twitter hesabından yapılan açıklamada, katledilen Filistinliler için sala okunacağı ve gıyabi cenaze namazı kılınacağı belirtildi.

Açıklamada, "İsrail askerlerinin şehit ettiği Filistinli kardeşlerimiz için bugün öğle namazı öncesi yurt genelindeki camilerden sala verilecek. Öğle namazının ardından ise şehit edilen Filistinliler için gıyabi cenaze namazı kılınacaktır" denildi.

İsrail askerlerinin şehit ettiği Filistinli kardeşlerimiz için bugün öğle namazı öncesi yurt genelindeki camilerden salâ verilecek. Öğle namazının ardından ise şehit edilen Filistinliler için gıyabi cenaze namazı kılınacaktır. — Diyanet (@diyanetbasin) May 15, 2018

​ABD Başkanı Donald Trump'ın Kudüs'ü 'İsrail'in başkenti' olarak tanıma kararı sonucu Tel Aviv'den taşınan büyükelçilik dün Kudüs'te açıldı. Gazze sınırında düzenlenen protestolarda İsrail'in müdahalesi sonucu 58 kişi yaşamını yitirdi, 2.700'den fazla insan yaralandı.