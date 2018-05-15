Diyanet'ten Filistin kararı: Camilerde sala okunacak, gıyabi cenaze namazı kılınacak

Açıklamada, "İsrail askerlerinin şehit ettiği Filistinli kardeşlerimiz için bugün öğle namazı öncesi yurt genelindeki camilerden sala verilecek. Öğle namazının ardından ise şehit edilen Filistinliler için gıyabi cenaze namazı kılınacaktır" denildi.
İsrail askerlerinin şehit ettiği Filistinli kardeşlerimiz için bugün öğle namazı öncesi yurt genelindeki camilerden salâ verilecek. Öğle namazının ardından ise şehit edilen Filistinliler için gıyabi cenaze namazı kılınacaktır.— Diyanet (@diyanetbasin) May 15, 2018
ABD Başkanı Donald Trump'ın Kudüs'ü 'İsrail'in başkenti' olarak tanıma kararı sonucu Tel Aviv'den taşınan büyükelçilik dün Kudüs'te açıldı. Gazze sınırında düzenlenen protestolarda İsrail'in müdahalesi sonucu 58 kişi yaşamını yitirdi, 2.700'den fazla insan yaralandı.
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