Yavuz Bingöl'den 'tükürük' açıklaması: Arada kaynayıp giderdi söylediklerim...

Türkücü Yavuz Bingöl, hafta sonu 'Türkiye'nin özgür bir ülke olduğunu' bunu da yerlere tükürme ile ölçtüğüne dair söylediği sözler üzerinden gazetecilere tepki gösterdi. Bingöl, gazetecinin ya da editörün konuştukları konu üzerinden başka bir başlığı tercih etmesi durumunda 'söylediklerinin kaynayıp gideceğini' ifade etti.

© AA / Kayhan Özer Yavuz Bingöl: Sonuna kadar Erdoğancıyım, hatta feriştahıyım

Bingöl, cumartesi günü Sabah gazetesine verdiği söyleşide "Yurt dışına gidin; orada yapamadığınız her şeyi burada yapabiliyorsunuz. Orada yere tüküremezseniz, burada tükürüyorsunuz, kırmızı da geçemezsiniz, burada geçiyorsunuz" ifadelerini kullandı.

Bingöl'ün bu sözleri üzerine hem sosyal medyadan hem de gazetelerin köşe yazarlarından tepki geldi. Tepki veren isimlerden birisi de Hürriyet yazarı Ahmet Hakan'dı. 'Yavuz Bingöl'ün tepki almaktan hoşlandığı için bu tarz açıklamalar yaptığını' söyleyen Hakan, türkücünün kendisine gönderdiği bir mesajı bugünkü yazısında paylaştı.

Hakan'ın bugün "Lütfen bu adama haddini bildiriniz" başlığıyla yayımlanan yazısının Bingöl'le ilgili olan kısmı şöyle:

DÜNKÜ yazımda Yavuz Bingöl’ün “tepki almaktan hoşlandığını” yazmıştım.

Bunun üzerine uzunca bir mesaj gönderdi Yavuz Bingöl bana.

Noktasına virgülüne dokunmadan aynen yayınlıyorum:

— Tepki almaktan hoşlanmıyorum.

— Ama şöyle bir şey var ki: Siz gazeteciler, bu işin ustasısınız. Uzun bir sohbet ediyorsunuz, içinde her şey var. Editörler ya da kimse o işi yapanlar, işine geleni, dikkat çekecek olanı, reklamı olacak olanı, şu Yavuz’un nasırına bir de ben basayım diyerek… Yani sadece kendilerini düşünerek ve aslında benim üzerimden röportajı yapan kendi reklamını yaparak… Alıyor, manşete taşıyor söylediğinizi.

- Siyaset gündemde… Cumhurbaşkanımız gündemde… Seçim var… Doğal olarak müzikle, albümle ya da özel hayatla ilgili söylediğim bir şeyi tercih etmiyorlar öne koymayı.

— Halbuki öyle yapsalar arada kaynar gider söylediklerim. Yanlış mı düşünüyorum kardeş?

— Reklamın iyisi kötüsü olmaz sözüne inananlardanım. O ayrı konu. Ben işimi iyi yapan bir müzisyenim. Müziğim ya da oynadığım film ya da dizi dikkat çeker.

— Kendimi düşünmek… Benden uzaktır. Başkaları için yaşadım ben bu ömrü. Yakın dostlarım, yakın çevrem bunu gayet iyi bilir.