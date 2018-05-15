Yavuz Bingöl'den 'tükürük' açıklaması: Arada kaynayıp giderdi söylediklerim...

Bingöl'ün bu sözleri üzerine hem sosyal medyadan hem de gazetelerin köşe yazarlarından tepki geldi. Tepki veren isimlerden birisi de Hürriyet yazarı Ahmet Hakan'dı. 'Yavuz Bingöl'ün tepki almaktan hoşlandığı için bu tarz açıklamalar yaptığını' söyleyen Hakan, türkücünün kendisine gönderdiği bir mesajı bugünkü yazısında paylaştı.
Hakan'ın bugün "Lütfen bu adama haddini bildiriniz" başlığıyla yayımlanan yazısının Bingöl'le ilgili olan kısmı şöyle:
DÜNKÜ yazımda Yavuz Bingöl’ün “tepki almaktan hoşlandığını” yazmıştım.
Bunun üzerine uzunca bir mesaj gönderdi Yavuz Bingöl bana.
Noktasına virgülüne dokunmadan aynen yayınlıyorum:
— Tepki almaktan hoşlanmıyorum.
— Ama şöyle bir şey var ki: Siz gazeteciler, bu işin ustasısınız. Uzun bir sohbet ediyorsunuz, içinde her şey var. Editörler ya da kimse o işi yapanlar, işine geleni, dikkat çekecek olanı, reklamı olacak olanı, şu Yavuz’un nasırına bir de ben basayım diyerek… Yani sadece kendilerini düşünerek ve aslında benim üzerimden röportajı yapan kendi reklamını yaparak… Alıyor, manşete taşıyor söylediğinizi.
— Halbuki öyle yapsalar arada kaynar gider söylediklerim. Yanlış mı düşünüyorum kardeş?
— Reklamın iyisi kötüsü olmaz sözüne inananlardanım. O ayrı konu. Ben işimi iyi yapan bir müzisyenim. Müziğim ya da oynadığım film ya da dizi dikkat çeker.
— Kendimi düşünmek… Benden uzaktır. Başkaları için yaşadım ben bu ömrü. Yakın dostlarım, yakın çevrem bunu gayet iyi bilir.
Tüm yorumlar
Yeni yorumları göster (0)