Kayıt
13:47 15 Mayıs 2018
Ankara+ 24°C
İstanbul+ 22°C
Canlı Yayın
    Arama
    Yavuz Bingöl

    Yavuz Bingöl'den 'tükürük' açıklaması: Arada kaynayıp giderdi söylediklerim...

    © Fotoğraf: Instagram
    Türkiye
    URL'yi kısaltın
    0 10

    Türkücü Yavuz Bingöl, hafta sonu 'Türkiye'nin özgür bir ülke olduğunu' bunu da yerlere tükürme ile ölçtüğüne dair söylediği sözler üzerinden gazetecilere tepki gösterdi. Bingöl, gazetecinin ya da editörün konuştukları konu üzerinden başka bir başlığı tercih etmesi durumunda 'söylediklerinin kaynayıp gideceğini' ifade etti.

    Erdoğan'a doğum günü ziyareti
    © AA / Kayhan Özer
    Yavuz Bingöl: Sonuna kadar Erdoğancıyım, hatta feriştahıyım
    Bingöl, cumartesi günü Sabah gazetesine verdiği söyleşide "Yurt dışına gidin; orada yapamadığınız her şeyi burada yapabiliyorsunuz. Orada yere tüküremezseniz, burada tükürüyorsunuz, kırmızı da geçemezsiniz, burada geçiyorsunuz" ifadelerini kullandı.

    Bingöl'ün bu sözleri üzerine hem sosyal medyadan hem de gazetelerin köşe yazarlarından tepki geldi. Tepki veren isimlerden birisi de Hürriyet yazarı Ahmet Hakan'dı. 'Yavuz Bingöl'ün tepki almaktan hoşlandığı için bu tarz açıklamalar yaptığını' söyleyen Hakan, türkücünün kendisine gönderdiği bir mesajı bugünkü yazısında paylaştı. 

    Hakan'ın bugün "Lütfen bu adama haddini bildiriniz" başlığıyla yayımlanan yazısının Bingöl'le ilgili olan kısmı şöyle:

    DÜNKÜ yazımda Yavuz Bingöl’ün “tepki almaktan hoşlandığını” yazmıştım.

    Bunun üzerine uzunca bir mesaj gönderdi Yavuz Bingöl bana.

    Noktasına virgülüne dokunmadan aynen yayınlıyorum:

    — Tepki almaktan hoşlanmıyorum.

    — Ama şöyle bir şey var ki: Siz gazeteciler, bu işin ustasısınız. Uzun bir sohbet ediyorsunuz, içinde her şey var. Editörler ya da kimse o işi yapanlar, işine geleni, dikkat çekecek olanı, reklamı olacak olanı, şu Yavuz’un nasırına bir de ben basayım diyerek… Yani sadece kendilerini düşünerek ve aslında benim üzerimden röportajı yapan kendi reklamını yaparak… Alıyor, manşete taşıyor söylediğinizi.

    Yavuz Bingöl
    © AA /
    'Türkiye daha özgür' diyen Yavuz Bingöl: Orada yere tüküremezsiniz, burada tükürüyorsunuz
    - Siyaset gündemde… Cumhurbaşkanımız gündemde… Seçim var… Doğal olarak müzikle, albümle ya da özel hayatla ilgili söylediğim bir şeyi tercih etmiyorlar öne koymayı.

    — Halbuki öyle yapsalar arada kaynar gider söylediklerim. Yanlış mı düşünüyorum kardeş?

    — Reklamın iyisi kötüsü olmaz sözüne inananlardanım. O ayrı konu. Ben işimi iyi yapan bir müzisyenim. Müziğim ya da oynadığım film ya da dizi dikkat çeker.

    — Kendimi düşünmek… Benden uzaktır. Başkaları için yaşadım ben bu ömrü. Yakın dostlarım, yakın çevrem bunu gayet iyi bilir.

    İlgili konular:

    Yavuz Bingöl: Yandaş değil uyumluyum
    Yavuz Bingöl, MESAM kayyumluğunu kabul etmedi
    Etiketler:
    Yavuz Bingöl, Türkiye
    Topluluk kurallarıTartışma
    Facebook hesabınızla yorum yapınSputnik hesabınızla yorum yapın

    Haberler

    Tüm haberler
    Tüm haberler

    Önerilenler

    Multimedya

    Nijeryalı rahibeye Nevşehir'de coşkulu karşılama
    Nijeryalı rahibeye Nevşehir'de coşkulu karşılama
    Karikatür
    ABD, İsrail'e 'doğum günü hediyesi' olarak büyükelçiliğini Kudüs'e taşıdı
    İnfografik
    2018'in ilk çeyreğinde Rusya ile Türkiye arasındaki ticaret hacmi
    Kayıt
    captcha
    GirişGizlilik politikası
    Kayıt'a tıklayarak Gizlilik Politikası'nı kabul ettiğinizi ve kişisel verilerinizin Gizlilik Politikası'na uygun bir şekilde kullanılmasına onay verdiğinizi teyit edersiniz.
    Şifre kurtarma
    captcha
    GirişGizlilik politikası
    Kayıt
    tr.sputniknews.com profiliniz var mı?
    EvetHayır
    Kayıt
    avatar

    Merhaba, !

    tr.sputniknews.com profilim yok
    KayıtŞifrenizi unuttunuz mu?Gizlilik politikası
    Kayıt
    avatar

    Merhaba, !

    Giriş
    tr.sputniknews.com profilim var
    Profili sil
    tr.sputniknews.com profilinizi silmek istediğinizden emin misiniz?
    EvetHayır
    Profiliniz silindi! Profilinizi, 30 gün içinde kurtarabilirsiniz. Bunun için kayıt sırasında e-mail'inize gönderilen mesajdaki bağlantıya tıklamanız yeterli.
    Kapat
    Topluluk kuralları
    Sputnik’teki kullanıcı hesapları veya sosyal ağ hesaplarıyla kullanıcıların tescil edilmesi ve yetkilendirilmesi aşağıdaki kuralların kullanıcılar tarafından bilindiğini ve kabul edildiğini gösterir:
    Kullanıcılar ulusal ve uluslararası kurallara riayet etmek, görüşmelerdeki diğer katılımcı ve gönderilerde adı geçen kişilere karşı saygılı davranmak zorundadır. Site yönetimi, sitenin genel kullanımı dışındaki herhangi bir dilde yapılan her türlü yorumu silme hakkına sahiptir.

    sputniknews.com’un bütün dillerdeki yayınlarına gönderilen her türlü yorum üzerinde oynama yapılabilir.

    Kullanıcı yorumları aşağıdaki durumlar halinde silinecektir;

    Mevcut gönderiyle alakalı değilse.

    Herhangi bir ırkçı, etnik, cinsiyetçi, dini veya içtimai esasa dayalı nefret söylemi ve ayrımcılık içeriyor ise veya azınlık hakları ihlal ediliyorsa.

    Ruhsal veya başka bir yönden zarar vererek, çocuk hakları ihlal ediliyorsa,

    Herhangi bir aşırı düşünce içeriyor veya yasa dışı eylemlere teşvik ediyorsa.

    Başka kullanıcılara, kişilere veya özel kuruluşa yönelik tehdit, itibara zarar verme veya ticari şöhret zedelemeye yönelik bir söylem içeriyorsa.

    Sputnik’e yönelik saygısızca bir söylem veya aşağılama içeriyorsa.

    Özel hayatın gizliliği ihlal ediliyor, üçüncü kişilerin onayı olmaksızın kişisel bilgiler yayınlanıyor veya haberleşme gizliliği ihlal ediliyorsa.

    Hayvanlara yönelik şiddet, işkenceden bahsediliyor veya bu tarz görüntüleri barındırıyorsa.

    İntihar yöntemlerine ilişkin söylemler veya buna yönelik bir teşvik içeriyorsa.

    Ticari amaç güdüyor, yasadışı siyasi kuruluş reklamı veya uygunsuz bir reklam içeriyor, ya da bu çeşit bilgi barındıran başka bir çevrimiçi kaynağa bağlantı gösteriliyorsa.

    Yetkilendirilmeksizin üçüncü kişilerin hizmetleri veya ürünlerin tanıtımı yapılıyorsa.

    Küfür, saldırı veya türevlerini içeren veya bu tanımlamaya uyan herhangi bir sözcüğe yönelik ipuçları içeriyorsa.

    Spam içeriyor, spam barındıran toplu mail hizmetlerinin ve çabuk zengin olma planı bulunduran içeriklerin reklamı yapılıyorsa.

    Uyuşturucu madde kullanımına teşvik ediliyor, bu maddelerin kullanımı ve üretimine yönelik bilgi içeriyorsa.

    Virüs veya kötü amaçlı yazılım içeriyorsa.

    Aynı temalı birçok yorumun gönderildiği örgütlü bir hareket planının parçasıysa (flash mob).

    Birçok tutarsız ve ilgisiz iletiyle tartışma sekmesi altında yığılma yaratıyorsa (flood yapma).

    Görgü kurallarına aykırı, her türlü saldırgan, küçük düşürücü ve kötüye kullanım bulunduran bir söylem barındırıyorsa (trolleme).

    Dilin standart kurallarına uygunsuz bir şekilde yazılmışsa (Çoğunlukla veya tamamen büyük harfle ya da cümle cümle ayırmamak gibi).

    Kullanıcı bu kurallardan herhangi birini ihlal eder veya sözü geçenlere yönelik ihlal belirtisi gösteren davranışta bulunursa, site yönetimi kullanıcının sayfaya erişimini engelleyebilir veya hiçbir bilgilendirme yapmaksızın kullanıcının hesabını silebilir.

    Kullanıcılar site moderatörleriyle moderator.tr@sputniknews.com adresinden iletişime geçerek hesaplarının erişime açılmasını talep edebilir.

    Moderatöre gönderilen e-postalar şunları içermelidir:
    Konu: Hesap geri alma/ erişime açılması yazdıkları, kullanıcı adı,  hesaplarının silinmesi veya erişiminin engellenmesine yol açan davranışlarına yönelik bir açıklama.

    Site moderatörleri, iade etmeye veya erişime açılmaya uygun görmeleri halinde kullanıcı hesabını açacaktır.

    Kullanıcı hesabı yukarıdaki kuralların ihlalinin tekrarlanması halinde erişimi engellendiğinde yeniden alınamaz.

    Daha fazlası için: moderator.tr@sputniknews.com
    Giriş
    KayıtŞifrenizi unuttunuz mu?Gizlilik politikası
    Tamam