İnce'den passolig sözü

CHP'nin cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce, Aksaray mitinginde vaatlerini anlattı. İnce, "Bir passolig olayı var. Futbol bile özgür değil bu ülkede. Cumhurbaşkanı olduğumda passoligi kaldıracağız" dedi. İsrail'in Kudüs'te gerçekleştirdiği saldırıyı kınayan İnce, derhal Washington Büyükelçisi'nin çekilmesi çağrısında bulundu.

"Müslümanlar Filistin'de öldürülürken, Türkiye Cumhuriyetini yönetenler daha aklı başında davranmalıdır" diyen İnce, "Bakın devlette devamlılık esastır. Erdoğan 2013'ten beri Gazze'ye gideceğim diyordu ama gidemedi. Size söz veriyorum beni cumhurbaşkanı yapın Gazze'ye gideceğim" ifadelerini kullandı.

İsrail'in yaptığı zulme karşı birlik olmaya çağıran İnce'nin Aksaray'daki mitingde yaptığı konuşmadan satır başları şöyle:

Hepimiz katledilen Müslümanlar için Fatiha okuyalım. Filistin'de bir insanlık dramı yaşanıyor. ABD ve İsrail insanlara zulmediyor. Türkiye bu duruma seyirci kalamaz kalmamalıdır. Ben Cumhurbaşkanı adayı olarak görevdeki cumhurbaşkanına her konuda yardımcı olmaya hazırım.

Bu ülkenin gençlerine tasarımı teknolojiyi öğretmek istiyorum. Patent almalarını istiyorum. Ülkemi ayağa kaldırmasını istiyorum gençlerden. Özgür ortamda tasarım yapılabilir. Sen daha Wikipedia'yı bile kapattın.

Cumhurbaşkanını eleştirmek özgür olacak. Bir passolig olayı var. Futbol bile özgür değil bu ülkede. Cumhurbaşkanı olduğumda passoligi kaldıracağız.

'SARAYA, SURİYELİLERE PARA BULABİLİYORSUN, ÇİFTÇİYE BULAMIYORSUN'

