İnce'den passolig sözü

"Müslümanlar Filistin'de öldürülürken, Türkiye Cumhuriyetini yönetenler daha aklı başında davranmalıdır" diyen İnce, "Bakın devlette devamlılık esastır. Erdoğan 2013'ten beri Gazze'ye gideceğim diyordu ama gidemedi. Size söz veriyorum beni cumhurbaşkanı yapın Gazze'ye gideceğim" ifadelerini kullandı.
© Fotoğraf : CHP
İsrail'in yaptığı zulme karşı birlik olmaya çağıran İnce'nin Aksaray'daki mitingde yaptığı konuşmadan satır başları şöyle:
- Hepimiz katledilen Müslümanlar için Fatiha okuyalım. Filistin'de bir insanlık dramı yaşanıyor. ABD ve İsrail insanlara zulmediyor. Türkiye bu duruma seyirci kalamaz kalmamalıdır. Ben Cumhurbaşkanı adayı olarak görevdeki cumhurbaşkanına her konuda yardımcı olmaya hazırım.
#Aksaray’dayız! https://t.co/eIuSMGTKdr— Muharrem İNCE (@vekilince) May 15, 2018
- Bu ülkenin gençlerine tasarımı teknolojiyi öğretmek istiyorum. Patent almalarını istiyorum. Ülkemi ayağa kaldırmasını istiyorum gençlerden. Özgür ortamda tasarım yapılabilir. Sen daha Wikipedia'yı bile kapattın.
- Cumhurbaşkanını eleştirmek özgür olacak. Bir passolig olayı var. Futbol bile özgür değil bu ülkede. Cumhurbaşkanı olduğumda passoligi kaldıracağız.
'SARAYA, SURİYELİLERE PARA BULABİLİYORSUN, ÇİFTÇİYE BULAMIYORSUN'
- Benim cumhurbaşkanlığımda polislere angarya verilmeyecek. Mesai alacaklar. Polisler sendikalı olacak.© Fotoğraf : CHP
- Sen Suriyelilere nasıl para bulduysan, bende kadınlarımıza, çiftçilerimize öyle para bulacağım. Bir saray var. O sarayın parasıyla 400 bin kişilik koca bir şehir kurulabilirdi. Saraya, Suriyeliye para bulabiliyorsun. Çiftçiye bulamıyorsun.
- Erdoğan'ı emeklilik dönemine gönderelim hep birlikte, memleketimizin dört bir yanı sorunlarla dolu. Türkü, Kürdü, Alevisi, Şafisi kim varsa 81 milyon hep beraber olmalıyız. Bakın bu Erdoğan milleti bölüyor, parçalıyor. Şehitlerimizi bile böldü. 15 Temmuz şeehitleri yakınları başka, Kıbrıs şehitleri yakınları başka para alıyor. Bundan bize hayır gelmez.
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