CHP, dış istihbarat servisleriyle işbirliği yapan Alman yazılımıyla dinlenmiş

Adalet Yürüyüşü sırasında CHP'lilerin cep telefonlarına Almanya'da geliştirilen bir virüsün bulaştırıldığı iddia edildi. Bu virüs üzerinden CHP'li siyasetçilerin konuşmaları ve yazışmalarının canlı takip edildiği ileri sürüldü. Bir Alman şirketi bu yazılımı muhalifleri izlemesi için pek çok devletin istihbarat servislerine satıyor.

© AFP 2018 / JIM WATSON Trump'tan Obama'ya 'telekulak' suçlaması

Dijital ortamda vatandaşların haklarını savunan 'Access Now' adlı grubun hazırladığı ve Alman Süddeutsche Zeitung, NDR ve WDR yayın kuruluşlarının haberleştirdiği 32 sayfalık rapora göre, geçen yazki Adalet Yürüyüşü sırasında CHP'lilerin cep telefonlarına girildi. Bağımsız bilgisayar güvenlik uzmanları, 32 sayfalık raporu inceleyerek iddiayı doğruladı.

Haberi veren medya kuruluşlarının görevlendirdiği güvenlik uzmanı Profesör Thorsten Holz, yazılımı analiz ettiğini ve geliştirilen Truva virüsü sayesinde cep telefonlarının izlenebileceğini söyledi. Holz, programın telefon konuşmalarını ve yazışmaları canlı olarak izleyebileceğini belirtti.

© REUTERS / Kevin Lamarque Obama'nın sözcüsü Trump'ın 'telekulak' suçlamasını reddetti

CHP'nin izlenmesi için kullanılan yazılım 'FinFisher' ya da 'FinSpy' diye bilinen türden. Üreten Almanya/Münih merkezli şirket 'FinFisher' adıyla tanınıyor, ama resmi adı 'Lench IT Solutions'. Şirketin 'Gamma International' adı altında İngiltere gibi ülkelerde uzantısı var.

SLOGANI KULLANARAK BİLGİ VERME LİNKİ ÜZERİNDEN

Virüsün, CHP’nin Haziran 2017'de düzenlediği Adalet Yürüyüşü sırasında sosyal medya üzerinden protestocuların kullandığı #adaleticinyürü adlı slogan aracılığıyla bulaştırıldığı belirlendi.

Sahte hesap sahipleri, bu sloganı kullanarak yürüyüşteki son durum hakkında bilgi almak için kullanılabilecek bir program indirilmesini öneren bir link verdi. Programı indirenlerin cep telefonlarına Alman şirketinin geliştirdiği virüs bulaştı.

KİM ISMARLADI?

Virüs içeren programın Türkiye'ye nasıl gönderildiği, Alman şirketine virüs programını kimin ısmarladığı bilinmiyor. Şirketin internet sayfasında, 'terörle mücadele etmek amacıyla gizli istihbarat servisleriyle işbirliği içinde olunduğu' yazıyor.

Alman şirketinin başka ülkelerin istihbarat servislerine muhalifleri izlemeleri için bu programı sattığını hatırlatan Access Now grubu, dolayısıyla Türkiye'de de hükümet karşıtlarını takip etme hizmeti sunulduğu görüşünü dile getirdi.

Alman Federal Suç Dairesi BKA’nın da bu tür programları kullandığı biliniyor.

TANRIKULU: TÜN HAYATIMIZ TELEFON ÜZERİNDEN DÖNÜYOR

Twitter'daki sahte hesaplardan birinin ulaştığı CHP milletvekillerinden olan Sezgin Tanrıkulu, ARD kanalına konuştu. ''Bizim tüm siyasi faaliyetlerimiz ve tüm özel yaşamımız cep telefonu üzerinden dönüyor. Bu yaptıkları siyaset açısından da özle hayat açısından da iğrenç'' diyen Tanrıkulu, diğer yandan bu saldırıya şaşmadığını, CHP'lilerin zaten dinlendikleri görüşünde olduğunu belirtti.

YARKADAŞ: HÜKÜMET VE MİT CEVAP VERSİN

CHP İstanbul Milletvekili Barış Yarkadaş, iddiayı soru ve araştırma önergesi haline getireceğini duyurdu. Twitter'dan ''TBMM Güvenlik ve İstihbarat Komisyonu Üyesi olarak, iddiayı yarın soru ve araştırma önergesi haline getireceğim. İddianın takipçisi olacağız…'' mesajını paylaşan Yarkadaş, ''Partimizin ve üyelerimizin virüs programıyla takip edildiğine ilişkin iddialar, bir ulusal güvenlik sorunudur. Hükümeti ve MİT'i göreve davet ediyoruz'' dedi.

CHP'den hükümete ve MİT'e 'virüs' çağrısı https://t.co/1jJPWP8rgw — Barış Yarkadaş (@barisyarkadas) 15 Mayıs 2018

Evrim Aydın 'İçişleri Bakanı Soylu'nun telefonu polisler tarafından dinlendi' iddiası

​Julian Assange'ın kurucusu olduğu WikiLeaks, Eylül 2014'te, Angela Merkel başbakanlığındaki Alman hükümetinin izin vermesi sayesinde Ortadoğu'da muhaliflere zulmeden rejimlerin dahil olduğu pek çok ülkeye bu virüs programının satıldığını tüm dünyaya duyurmuştu.

BAŞ ALICILAR: MISIR, BAHREYN, KATAR

Bu ve benzeri haberlere göre FinFisher kullanan ülkeler arasında Mısır, Bahreyn, Katar, Pakistan, Bangladeş, Uganda, Nijerya, Etiyopya, Moğolistan, Vietnam, Güney Afrika, Singapur, Estonya, Slovakya, Macaristan, Bosna-Hersek, İtalya, Belçika, Hollanda, Avustralya var.

© AFP 2018 / Kay Nietfeld Almanya, Deniz Yücel'in tahliyesinden önce Türkiye ile silah anlaşmalarına onay vermiş

WikiLeaks, 4 yıl önceki açıklamasında, şirketin bu programdan 100 milyon dolar gelir elde ettiğini ve gelirin sürekli artmakta olduğunu belirtmişti.

ASSANGE: FINFISHER'İN KORUYUCUSU MERKEL

''Almanya üzerinden faaliyetlerine utanmazca devam eden FinFisher, dünyanın en zalim rejimlerinden bazılarına silah niteliği taşıyan takip virüsü satıyor. Merkel hükümeti mahremiyeti önemser görüntü verirken aslında tümüyle tersi icraatlarda bulunuyor. Merkel hükümeti niye FinFisher'i korumaya devam ediyor?'' açıklaması yapan Assange, tüm verileri yayımlayarak teknoloji aleminin FinFisher'in komuta kontrol merkezlerini saptayıp insanları koruyacak araçlar geliştirmesini sağlayacaklarını belirtmişti.

ALMAN HÜKÜMETİ SORULARI YANITSIZ BIRAKTI

CHP'nin dinlenmesiyle ilgili haberi veren medyanın soruları üzerine Almanya Ekonomi Bakanlığı, WikilLeaks'in ifşası sonrasına denk gelen Ekim 2014'ten beri hiçbir sızma yazılımına ihracat lisansı vermediklerini savundu. Ancak FinFisher şirketine hiç ihracat izni verilip verilmediği sorusunu Almanya Ekonomi Bakanlığı yanıtsız bıraktı. FinFisher de suçlamalarla ilgili açıklama yapmaya yanaşmadı.