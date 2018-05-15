Bozdağ: Artık ABD'nin elinde de masum Filistinlilerin kanı var

© REUTERS / Mohammed Salem İsrailli vekil Gazze'de yaşananları böyle savundu: Herkese yetecek kadar mermimiz var

ABD'nin Tel Aviv Büyükelçiliği'ni Kudüs'e taşıması kararı sonrası Filistinlilerin gerçekleştirdiği protestoda İsrail'in gerçek mermi kullanarak 60 kişinin öldürülmesi, 3 bine yakın Filistinliyi yaralaması Meclis gündemine taşındı.

Meclis Başkanı İsmail Kahraman'ın yönettiği oturumda ilk sözü hükümet Başbakan Yardımcısı Bekir Bozdağ, aldı. "ABD yönetimini ve ABD'yi terörist İsrail devletini yaptıkları bu zulümden dolayı şiddetle ve nefretle Türkiye olarak kınıyor ve lanetliyoruz" diyen Bozdağ, şunları söyledi:

"ABD, dün İsrail'in gerçekleştirdiği katliamın birinci derece failidir. İsrail askerleri ve hükümeti kadar ABD yönetimi de buradaki katliamlardan birinci derecede sorumludur. Filistinlilierin kanında İsrail'in eli vadır, artık ABD'nin elinde de masum Filistinlilerin kanı vardır."

'KUDÜS, FİLİSTİN DEVLETİ'NİN BAŞKENTİDİR'

Bozdağ, "Kim ne derse desin, kim nerede durursa dursun Türkiye Cumhuriyeti Devleti ve Türk halkına göre Kudüs, Filistin Devleti'nin başkentidir, başkenti olmaya da devam edecektir. Türkiye, her daim ve her yerde Filistin davasının ve Kudüs'ün müdafisi olmaya devam edecektir. İsrail'in Filistin topraklarındaki işgali sona erene, Kudüs özgürleşene kadar Türkiye bu tutumunu kararlı bir şekilde sürdürmeye devam edecektir" ifadelerini kullandı.