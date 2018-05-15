İsrail'in Ankara Büyükelçisi'ne 'bir süre ülkesine dönmesinin uygun olacağı' iletildi

Gazze katliamının ardından Dışişleri'ne çağrılan İsrail'in Ankara Büyükelçisi Eitan Naeh'in 'bir süre ülkesine dönmesinin' istenildiği öğrenildi. İsrail'in Haaretz gazetesi ise İsrailli elçinin 2011'deki gibi Türkiye'den süresiz gönderilmiş olabileceğine işaret etti.

© REUTERS / Ibraheem Abu Mustafa Üç partiden Gazze için ortak bildiri

İsrail'in Ankara Büyükelçisi Eitan Naeh, Dışişleri Bakanlığı'na çağrılarak kendisine 'bir süre ülkesine dönmesinin uygun olacağı' iletildi.

ÖNCESİNDE TEL AVİV BÜYÜKELÇİSİ ANKARA'YA ÇAĞRILDI

Dışişleri kaynaklarının verdiği bilgiye göre İsrailli Büyükelçi Eitan Naeh, bugün bakanlığa çağırıldı.

İsrail'in Gazze'de işlediği katliamla ilgili protestoda bulunulan ve uyarılan Naeh'e, Türkiye'nin Tel Aviv Büyükelçisi Kemal Ökem'in istişareler için Türkiye’ye çağrıldığı hatırlatıldı.

İsrailli diplomata 'kendisinin de bir süre ülkesine dönmesinin uygun olacağı' bildirildi.

TEPKİ ÇEKEN TWEET

Bu kararda İsrailli Büyükelçi Eitan Naeh'in dün Twitter'da katliamı savunan paylaşımda bulunması da önemli rol oynadı.

Hamas’ın sözde barışçıl gösterileri, nefret dolu ve katil bir ideolojiyle kışkırtılmış, düzenlenmiş ve manipüle edilmiştir. Katil isyancıların İsrail topraklarına girmesine izin vermeyeceğiz. Hangi ülke olsa, bu durumda aynı tepkiyi verirdi. — Eitan Na'eh (@AmbassadorNaeh) 14 Mayıs 2018

© REUTERS / Netanyahu: Erdoğan öldürmeyi çok iyi bilir

İsrail'in Haaretz gazetesi, haberi Türkiye'nin Naeh'i sınırdışı ettiği başlığıyla duyururken içerde İsrailli elçinin bakanlığa çağrılarak ülkeyi terk etmesinin istendiğini belirtti.

'2011 Mavi Marmara krizindeki duruma geri dönüldüğü' yorumunu yapan Haaretz muhabiri Noa Landau, bugün İsrail Başbakanı Benyammin Netanyahu'nun Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a verdiği yanıtın durumun bu noktaya gelmesinde rol oynadığı değerlendirmesinde bulundu.

Breaking: Turkey is expelling the Israeli Ambassador due to #Gaza death toll. It’s 2011 all over again. Netanyahu’s earlier statement probably didn’t help preventing this — Noa Landau (@noa_landau) 15 Mayıs 2018

ANCAK ARALIK 2016'DA ELÇİLER KARŞILIKLI GÖREVE BAŞLAMIŞTI

Landau'nun kaleme aldığı haberde, Mayıs 2010'daki Mavi Marmara krizinin ardından BM'nin yürüttüğü soruşturmada İsrail'in uluslararası hukuku ihlal etmediğine hükmedilmesinin ardından, Türkiye'nin Tel Aviv Büyükelçisini geri çağırıp İsrail'in Ankara Büyükelçisini ülkeden gönderdiğini hatırlatıldı.

Böylece ilişkiler geçici maslahatgüzer seviyesine indikten sonra ancak Aralık 2016'da Eitan Naeh, İsrail'in Ankara Büyükelçiliği görevine başlamıştı. Naeh, 1990'larda da Ankara'da görev yaptığından aslında Türkiye'yi iyi tanıyan bir isim.

Dün ABD’nin İsrail'in Tel Aviv'deki büyükelçiliğini Kudüs’e taşıyıp resmen açmasını Gazze’de protesto eden Filistinlilere İsrail güvenlik güçlerinin ateş açması sonucu 60 kişi yaşamını yitirdi. Buna çok sert tepki gösteren Türkiye, ilkin Tel Aviv Büyükelçisi Kemal Ökem’i Ankara’ya çağırdı.