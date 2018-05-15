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    Muharrem İnce

    İnce'den Erdoğan'a Gazze çağrısı: Dik dur eğilme, hepimiz yanında duracağız

    © AA / Adem Koçak
    Türkiye
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    Gazze'deki katliamı bütün partilerin birlikte kınaması gerektiğini söyleyen CHP'nin cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a çağrıda bulunarak, her türlü yardımı yapmaya hazır olduğunu belirtti. İnce, "Mavi Marmara'da olduğu gibi 'giderken bana mı sordunuz' demeyeceksen, dik dur eğilme hepimiz yanında duracağız" dedi.

    Niğde'de konuşan İnce, İsrail'in Gazze'de yaptığı katliama karşılık ABD ve İsrail'in dünyada yalnız kalmaya mahkum edilmesi gerektiğini söyledi. "AK Parti ve Erdoğan'ın yaptığı yanlış İsrail ve Ortadoğu politikalarını anlatmayı erteliyorum. Bu durumda tartışmanın bir anlamı yok" diyen İnce'nin açıklamaları şöyle:

    • Kemal Kılıçdaroğlu
      © AA / Mustafa Kamacı
      Kılıçdaroğlu: İsrail büyükelçisi derhal geri çekilmeli
      ABD ve İsrail Müslümanlara zulmediyor. Ortadoğu'da kalıcı bir barış yerine husumet kuruyorlar. Türkiye bu duruma seyirci kalamaz ve kalmamalıdır. Ben aday olarak görev başındaki Sayın Cumhurbaşkanı'na her türlü yardımı etmeye hazırım. AK Parti ve Erdoğan'ın yaptığı yanlış İsrail ve Ortadoğu politikalarını anlatmayı erteliyorum. Bu durumda tartışmanın bir anlamı yok.

    'BÜTÜN İNSANLIK AYAĞA KALKMALI'

    • Selahattin Demirtaş
      © Fotoğraf : HDP
      Demirtaş'tan Filistin çağrısı: İstanbul'da büyük bir miting yapalım
      ​Böyle bir durumda 81 milyon tek yürek olmalıdır. Benim önerim, uluslararası vicdana aykırı bu eylemi hepimiz bütün partiler birlikte kınamalıyız. ABD ve İsrail dünyada yalnız kalmaya mahkum edilmelidir. ABD Müslümanların katliamına yardım ve yataklık etmiştir. Bunu için bütün insanlık ayağa kalkmalıdır. Mavi Marmara'da olduğu gibi 'giderken bana mı sordunuz' demeyeceksen sana cumhurbaşkanı olarak sesleniyorum. Dik dur eğilme hepimiz yanında duracağız.

    'ŞOV YAPMA, GEREĞİNİ YAP'

    • Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan
      © AA / Halil Sağırkaya
      Erdoğan: Bu soykırımı lanetliyorum
      Bu konuyu istismar etme, şov yapma, gereğini yap. Seçim meydanlarında ramazan ayının sömürüsünü, Filistin'in sömürüsünü yapma, milletimizin derdini anlatalım. Milletin derdi de ortada kalmasın.
    • Dolar durdurulamıyor, bu ülkenin yeni bir anlayışa ihtiyacı var. Şimdiden sonra tezek, pislik, çöp gibi lafları konuşmayacak cumhurbaşkanı. Testinin içinde ne varsa ağzından o akar. Cumhurbaşkanı olarak en fazla kullanacağım kelime kalite olacak. Yol yaptılar ama kalitesiz yaptılar, okul yaptılar ama okulda öğretmen yok, hastane yaptılar ama hemşire yok, köprü yaptılar ama geçsen de geçmesen de para ödüyorsun. Türkiye'de bu sistemi bir değiştireceğiz.

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    Etiketler:
    Muharrem İnce, Recep Tayyip Erdoğan, israil, Niğde, Gazze, ABD
    Topluluk kurallarıTartışma
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