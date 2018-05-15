İnce'den Erdoğan'a Gazze çağrısı: Dik dur eğilme, hepimiz yanında duracağız

Gazze'deki katliamı bütün partilerin birlikte kınaması gerektiğini söyleyen CHP'nin cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a çağrıda bulunarak, her türlü yardımı yapmaya hazır olduğunu belirtti. İnce, "Mavi Marmara'da olduğu gibi 'giderken bana mı sordunuz' demeyeceksen, dik dur eğilme hepimiz yanında duracağız" dedi.

Niğde'de konuşan İnce, İsrail'in Gazze'de yaptığı katliama karşılık ABD ve İsrail'in dünyada yalnız kalmaya mahkum edilmesi gerektiğini söyledi. "AK Parti ve Erdoğan'ın yaptığı yanlış İsrail ve Ortadoğu politikalarını anlatmayı erteliyorum. Bu durumda tartışmanın bir anlamı yok" diyen İnce'nin açıklamaları şöyle:

© AA / Mustafa Kamacı Kılıçdaroğlu: İsrail büyükelçisi derhal geri çekilmeli

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