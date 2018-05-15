İnce'den Erdoğan'a Gazze çağrısı: Dik dur eğilme, hepimiz yanında duracağız

Niğde'de konuşan İnce, İsrail'in Gazze'de yaptığı katliama karşılık ABD ve İsrail'in dünyada yalnız kalmaya mahkum edilmesi gerektiğini söyledi. "AK Parti ve Erdoğan'ın yaptığı yanlış İsrail ve Ortadoğu politikalarını anlatmayı erteliyorum. Bu durumda tartışmanın bir anlamı yok" diyen İnce'nin açıklamaları şöyle:
- ABD ve İsrail Müslümanlara zulmediyor. Ortadoğu'da kalıcı bir barış yerine husumet kuruyorlar. Türkiye bu duruma seyirci kalamaz ve kalmamalıdır. Ben aday olarak görev başındaki Sayın Cumhurbaşkanı'na her türlü yardımı etmeye hazırım. AK Parti ve Erdoğan'ın yaptığı yanlış İsrail ve Ortadoğu politikalarını anlatmayı erteliyorum. Bu durumda tartışmanın bir anlamı yok.© AA / Mustafa Kamacı
#Niğde’deyiz! https://t.co/y395tjoHnv— Muharrem İNCE (@vekilince) May 15, 2018
'BÜTÜN İNSANLIK AYAĞA KALKMALI'
'ŞOV YAPMA, GEREĞİNİ YAP'
- Bu konuyu istismar etme, şov yapma, gereğini yap. Seçim meydanlarında ramazan ayının sömürüsünü, Filistin'in sömürüsünü yapma, milletimizin derdini anlatalım. Milletin derdi de ortada kalmasın.© AA / Halil Sağırkaya
- Dolar durdurulamıyor, bu ülkenin yeni bir anlayışa ihtiyacı var. Şimdiden sonra tezek, pislik, çöp gibi lafları konuşmayacak cumhurbaşkanı. Testinin içinde ne varsa ağzından o akar. Cumhurbaşkanı olarak en fazla kullanacağım kelime kalite olacak. Yol yaptılar ama kalitesiz yaptılar, okul yaptılar ama okulda öğretmen yok, hastane yaptılar ama hemşire yok, köprü yaptılar ama geçsen de geçmesen de para ödüyorsun. Türkiye'de bu sistemi bir değiştireceğiz.
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