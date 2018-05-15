Üç partiden Gazze için ortak bildiri

Bildiride şu ifadelere yer verildi: "ABD'nin ve İsrail'in, BM kararlarını yok saymasına, uluslararası toplumun iradesine ve evrensel değerlerine meydan okumasına karşı Filistinlilerinin barışçıl tepkileri en temel hakları olduğu gibi insanlık vicdanına da tercüman olmaktadır.
TBMM Genel Kurulu’ndaki #Kudüs özel oturumunda, AK Parti, CHP ve MHP’den İsrail yönelimini kınayan ortak bildiri geldi. Bildiri üç partinin grup başkanvekilleri tarafından Gerel Kurul’da ayrı ayrı okundu. pic.twitter.com/60fYtAvJ2N— yurdagül şimşek (@yurdagulsimsek) May 15, 2018
Türkiye Filistin halkının haklı davasına her zaman ve her şartta sahip çıkmıştır, bundan sonra da en güçlü şekilde sahip çıkmaya devam edecektir. Üç parti grubu olarak mazlum Filistinli kardeşlerimizin her zaman yanında olacağımızı, zulme karşı adalete, haksızlığa karşı hakka-hukuka destek vereceğimizi ilan ediyoruz."
HDP grubunun ayrı bir bildiri yayımlayacağı belirtildi.
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