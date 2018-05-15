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    Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF)

    TMSF: Dumankaya'nın 6 şirketi tasfiye edilecek

    © Fotoğraf : Twitter
    Türkiye
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    Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF) bünyesindeki 6 Dumankaya şirketleri tasfiye ettiğini duyurdu.

    TMSF Başkanı Muhiddin Gülal
    © AA /
    TMSF, Dumankaya'yı Alman firmaya satıyor
    TMSF'den yapılan açıklamada, Dumankaya Grubu şirketleri için tasfiye sürecinin başlatıldığı belirtildi. TMSF Başkanı Muhiddin Gülal, "Dumankaya ile ilgili Alman bir firma ile anlaşmak üzereyiz. Dumankaya'daki mağduriyeti 10 gün içinde çözeriz" açıklamasında bulunmuştu. Ancak gelinen noktada Dumankaya şirketleri ile ilgili tasfiye kararı verildi.

    Konuyla ilgili TMSF'den yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

    "Grup Şirketlerinin tasfiyesine ve sicilden terkin olunmasına dair hazırlık işlemleri ile ilan ve bilançonun hazırlanması işlemlerine yönelik olarak 6758 sayılı Kanunun 19'ncu Maddesinin Uygulamasına İlişkin Usul ve Esaslar hükümleri gereği şirketin hazırlanacak bilançosu esas olmak üzere;

    'ŞİRKETE BORCU OLANLAR KENDİLERİNİ VE BORÇLARINI BİLDİRSİN'

    Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF)
    © Fotoğraf : Twitter
    Dumankaya Ailesi'ne bağlı şirketlere TMSF yetkilileri kayyum olarak atandı
    Şirketlerden alacaklı olanlar ile menkul ve gayrimenkulleri üzerinde istihkak iddiasında bulunanların yazılı alacak ve istihkak iddialarını kaydettirmeleri ve senet, defter özeti ve benzeri delillerin asıl veya tasdikli suretlerini tevdi etmeleri, Şirkete borçlu olanların kendilerini ve borçlarını bildirmeleri; Hazırlanacak sıra cetvelinin tebliğini esas adreslerini bildirmeleri ve tebliğ masrafını vermeleri gerekmektedir.

    Şirket mallarını her ne suretle olursa olsun ellerinde bulunduranların; o mallar üzerindeki kanuni hakları saklı kalmak şartıyla bunları şirket yönetim kurulu emrine tevdi etmeleri, etmezlerse rüçhan haklarından mahrum kalacakları, yukarıdaki hususları yerine getirmeyen ilgililer hakkında şirket kayıtlarında yer alan bilgiler kapsamında işlem işlem tesis edileceği; hususları da dikkate alınarak ilandan itibaren bir ay içinde yapılacak bildirimlerin aşağıda yer alan tebligat adresine yapılması ilan edilir."

    TASFİYE EDİLECEK ŞİRKETLER

    1) Dumankaya Dış Ticaret ve Pazarlama A.Ş.

    2) Dumankaya Holding A.Ş.

    3) Dumankaya Kentsel Dönüşüm Proje Geliştirme A.Ş.

    4) Dumankaya ve Mazaya İnşaat A.Ş.

    5) Shov Oto Sanayi ve Ticaret A.Ş.

    6) Dumankaya Teknoloji A.Ş.

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    Etiketler:
    Dumankaya İnşaat, Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF), Muhiddin Gülal, Türkiye
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