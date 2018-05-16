Kayıt
01:06 16 Mayıs 2018
Ankara+ 9°C
İstanbul+ 23°C
Canlı Yayın
    Arama
    Başbakan Binali Yıldırım

    Yıldırım: BM’nin bu kadar acze düştüğü bir olay görülmedi

    © AA /
    Türkiye
    URL'yi kısaltın
    0 0 0

    Başbakan Binali Yıldırım, İsrail’in Filistin’de sivillere yönelik katliamıyla ilgili olarak, “Dünyanın düzenini, küresel barışı korumakla görevli BM’nin bu kadar acze düştüğü, bu kadar çaresiz kaldığı başka bir olayda daha görülmemiştir” dedi.

    Ramazan'ın ilk teravih namazını Ankara'da Hacı Bayram-ı Veli Camii'nde kılan Yıldırım, namaz çıkışında şunları söyledi:

    'ÖLEN İNSANLIK'

    Cumhurbaşkanı Erdoğan-İngiltere Başbakanı May
    © REUTERS / Matt Dunham
    Erdoğan'dan İsrail'in misillemesine tepki: Farklı yaptırımlarımız olacak
    "Ramazan ayı merhamet ayıdır, bereket ayıdır. Ramazan günahlardan, kötülüklerden arınma ayıdır. Ramazan'a maalesef iyi bir başlangıç yapamadık Filistin'de İsrail'in katliamıyla karşı karşıya kaldık. ABD yönetiminin bütün uluslararası hukuk, BM kararlarına, Filistin'in haklı davasının gereklerine rağmen oldu bittiyle büyükelçiliğini Kudüs'e taşıma kararı Filistin İsrail sorununda telafisi imkansız bir durum ortaya çıkarmıştır. 60'ın üzerinde şehit Filistinli kardeşimiz vardır. O kadar alçakça tutum içerisine girmişler ki, yaralıları teslim almak için başlattığımız girişim de ne yazık ki sonuç vermemektedir. Dünya ne kadar bu zulme, vahşete sessiz kalacaktır. Ölenler masum Filistinli siviller değil, insanlık ölmektedir.

    'NE ZAMAN SORUMLULUK ÜSTLENECEK'

    İsrail Başbakanı Benyamin Netanyahu-Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan
    © AFP 2018 / RONEN ZVULUN, OZAN KOSE
    Netanyahu ile Erdoğan'dan Twitter düellosu
    Türkiye, Cumhurbaşkanımız bu konuda Türkiye'ye yakışan duruşu ortaya koymuştur. Bütün İslam ülkelerini cuma günü yapılacak İslam İşbirliği Teşiklatı Toplantısına davet ettik. BM Genel Kurulu'nun olağanüstü toplanması da dahil, aralık ayında aldığımız kararlar da dahil, bu toplantıdan Filistinlilerin haklı davaları için çok güçlü mesaj çıkmış olacaktır. Bu insanlık vahşetinin bir an önce durdurulması gerekir. Dünyanın düzenini, küresel barışı korumakla görevli BM'nin bu kadar acze düştüğü, bu kadar çaresiz kaldığı başka bir olayda daha görülmemiştir. Uzun süreden beri BM'nin yapısının yeniden gözden geçirilmesi ‘Dünya 5'ten büyüktür' söyleminin bu olayda da ne kadar haklı olduğunu ortaya koymuştur. BM bugün bir araya gelip önemli kararlar almayacak da daha ne zaman böyle bir sorumluluk üstlenecek. Bugün hepimize düşen İslam dünyasının tek ses olmasının sağlanmasıdır."

    İlgili konular:

    ABD: Gazze'deki trajedi, barış planımızı etkilemeyecek
    Üç partiden Gazze için ortak bildiri
    Etiketler:
    Birleşmiş Milletler (BM), Binali Yıldırım, Türkiye
    Topluluk kurallarıTartışma
    Facebook hesabınızla yorum yapınSputnik hesabınızla yorum yapın

    Haberler

    Tüm haberler
    Tüm haberler

    Önerilenler

    Multimedya

    İran'daki Nuşabad yeraltı şehri
    İran'daki 1500 yıllık yeraltı şehrinden görüntüler
    Karikatür
    ABD: Gazze'deki trajedi, barış planımızı etkilemeyecek
    İnfografik
    2018'in ilk çeyreğinde Rusya ile Türkiye arasındaki ticaret hacmi
    Kayıt
    captcha
    GirişGizlilik politikası
    Kayıt'a tıklayarak Gizlilik Politikası'nı kabul ettiğinizi ve kişisel verilerinizin Gizlilik Politikası'na uygun bir şekilde kullanılmasına onay verdiğinizi teyit edersiniz.
    Şifre kurtarma
    captcha
    GirişGizlilik politikası
    Kayıt
    tr.sputniknews.com profiliniz var mı?
    EvetHayır
    Kayıt
    avatar

    Merhaba, !

    tr.sputniknews.com profilim yok
    KayıtŞifrenizi unuttunuz mu?Gizlilik politikası
    Kayıt
    avatar

    Merhaba, !

    Giriş
    tr.sputniknews.com profilim var
    Profili sil
    tr.sputniknews.com profilinizi silmek istediğinizden emin misiniz?
    EvetHayır
    Profiliniz silindi! Profilinizi, 30 gün içinde kurtarabilirsiniz. Bunun için kayıt sırasında e-mail'inize gönderilen mesajdaki bağlantıya tıklamanız yeterli.
    Kapat
    Topluluk kuralları
    Sputnik’teki kullanıcı hesapları veya sosyal ağ hesaplarıyla kullanıcıların tescil edilmesi ve yetkilendirilmesi aşağıdaki kuralların kullanıcılar tarafından bilindiğini ve kabul edildiğini gösterir:
    Kullanıcılar ulusal ve uluslararası kurallara riayet etmek, görüşmelerdeki diğer katılımcı ve gönderilerde adı geçen kişilere karşı saygılı davranmak zorundadır. Site yönetimi, sitenin genel kullanımı dışındaki herhangi bir dilde yapılan her türlü yorumu silme hakkına sahiptir.

    sputniknews.com’un bütün dillerdeki yayınlarına gönderilen her türlü yorum üzerinde oynama yapılabilir.

    Kullanıcı yorumları aşağıdaki durumlar halinde silinecektir;

    Mevcut gönderiyle alakalı değilse.

    Herhangi bir ırkçı, etnik, cinsiyetçi, dini veya içtimai esasa dayalı nefret söylemi ve ayrımcılık içeriyor ise veya azınlık hakları ihlal ediliyorsa.

    Ruhsal veya başka bir yönden zarar vererek, çocuk hakları ihlal ediliyorsa,

    Herhangi bir aşırı düşünce içeriyor veya yasa dışı eylemlere teşvik ediyorsa.

    Başka kullanıcılara, kişilere veya özel kuruluşa yönelik tehdit, itibara zarar verme veya ticari şöhret zedelemeye yönelik bir söylem içeriyorsa.

    Sputnik’e yönelik saygısızca bir söylem veya aşağılama içeriyorsa.

    Özel hayatın gizliliği ihlal ediliyor, üçüncü kişilerin onayı olmaksızın kişisel bilgiler yayınlanıyor veya haberleşme gizliliği ihlal ediliyorsa.

    Hayvanlara yönelik şiddet, işkenceden bahsediliyor veya bu tarz görüntüleri barındırıyorsa.

    İntihar yöntemlerine ilişkin söylemler veya buna yönelik bir teşvik içeriyorsa.

    Ticari amaç güdüyor, yasadışı siyasi kuruluş reklamı veya uygunsuz bir reklam içeriyor, ya da bu çeşit bilgi barındıran başka bir çevrimiçi kaynağa bağlantı gösteriliyorsa.

    Yetkilendirilmeksizin üçüncü kişilerin hizmetleri veya ürünlerin tanıtımı yapılıyorsa.

    Küfür, saldırı veya türevlerini içeren veya bu tanımlamaya uyan herhangi bir sözcüğe yönelik ipuçları içeriyorsa.

    Spam içeriyor, spam barındıran toplu mail hizmetlerinin ve çabuk zengin olma planı bulunduran içeriklerin reklamı yapılıyorsa.

    Uyuşturucu madde kullanımına teşvik ediliyor, bu maddelerin kullanımı ve üretimine yönelik bilgi içeriyorsa.

    Virüs veya kötü amaçlı yazılım içeriyorsa.

    Aynı temalı birçok yorumun gönderildiği örgütlü bir hareket planının parçasıysa (flash mob).

    Birçok tutarsız ve ilgisiz iletiyle tartışma sekmesi altında yığılma yaratıyorsa (flood yapma).

    Görgü kurallarına aykırı, her türlü saldırgan, küçük düşürücü ve kötüye kullanım bulunduran bir söylem barındırıyorsa (trolleme).

    Dilin standart kurallarına uygunsuz bir şekilde yazılmışsa (Çoğunlukla veya tamamen büyük harfle ya da cümle cümle ayırmamak gibi).

    Kullanıcı bu kurallardan herhangi birini ihlal eder veya sözü geçenlere yönelik ihlal belirtisi gösteren davranışta bulunursa, site yönetimi kullanıcının sayfaya erişimini engelleyebilir veya hiçbir bilgilendirme yapmaksızın kullanıcının hesabını silebilir.

    Kullanıcılar site moderatörleriyle moderator.tr@sputniknews.com adresinden iletişime geçerek hesaplarının erişime açılmasını talep edebilir.

    Moderatöre gönderilen e-postalar şunları içermelidir:
    Konu: Hesap geri alma/ erişime açılması yazdıkları, kullanıcı adı,  hesaplarının silinmesi veya erişiminin engellenmesine yol açan davranışlarına yönelik bir açıklama.

    Site moderatörleri, iade etmeye veya erişime açılmaya uygun görmeleri halinde kullanıcı hesabını açacaktır.

    Kullanıcı hesabı yukarıdaki kuralların ihlalinin tekrarlanması halinde erişimi engellendiğinde yeniden alınamaz.

    Daha fazlası için: moderator.tr@sputniknews.com
    Giriş
    KayıtŞifrenizi unuttunuz mu?Gizlilik politikası
    Tamam