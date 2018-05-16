AK Partili vekil Babuşcu: Demirtaş bence de cezaevinden çıkmalı

HDP'nin cumhurbaşkanı adayı Selahattin Demirtaş'ın tahliye edilmesine yönelik çağrılardan biri bu sefer iktidar kanadından geldi. AK Parti İstanbul Milletvekili Aziz Babuşcu, "Demirtaş bence de cezaevinden çıksın" dedi.

© AA / Fatih Aktaş Akşener: Demirtaş'ın kampanyasını bizlerle eşit koşullarda yapmasını isterim

CHP, Saadet Partisi ve İYİ Parti'den gelen Demirtaş'ın tahliye edilmesine yönelik çağrılara bir yenisi de AK Parti'den eklendi. CNN Türk'te konuk olduğu Ne Oluyor programında konuşan AK Partili Babuşcu, HDP'nin cumhurbaşkanı adayının tahliye edilmesi gerektiğini söyledi.

Babuşcu, şunları söyledi:

"Demirtaş bence de cezaevinden çıksın. Sonuç itibarıyla bir seçime giderken, Cumhurbaşkanı adayı bir siyaset liderinin cezaevinde olmasını tercih etmem. Ama sonuç itibarıyla, bir yargı ve hukuk mekanizması işlemesi ve onun bir karar vermesi gerekir. Sonuçta buna karar verecek olan bizler değiliz."