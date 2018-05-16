Karamollaoğlu'ndan hükümete İsrail tepkisi: Terör devletiyle ne işin var?

Karamollaoğlu, Gazze'de onlarca Filistinliyi öldüren İsrail üzerinden hükümete yüklendi. Karamollaoğlu, İsrail'le yapılan anlaşmaların geri çekilmesini önerirken "Ortadoğu'da bir numaralı dost ilan edeceksiniz ama kamuoyunun önüne çıktığınız zaman da ‘İsrail bir terör devletidir’ diyeceksiniz. O zaman terör devletiyle ne alakan var?" diye sordu.

Saadet Partisi Genel Başkanı ve cumhurbaşkanı adayı Temel Karamollaoğlu, partisinin aday adaylarına hitap etti. Karamollaoğlu burada yaptığı konuşmada, Kudüs'te ABD Büyükelçiliği’nin açılışı sırasında İsrailli askerlerin onlarca Filistinliyi öldürmesine ilişkin açıklamalarda bulundu.

Hükümete sert eleştiriler yönelten Karamollaoğlu'nun açıklamasından İsrail ile ilgili olan kısım şöyle:

© AA / Mustafa Kamacı Kılıçdaroğlu: İsrail büyükelçisi derhal geri çekilmeli

“Siyasi hayatımıza Kudüs mitingleri ile başladık. Her zaman Ortadoğu’da ve dünyada barışın olması için, Filistin meselesinin, Kudüs meselesinin çözülmesi gerektiğine her yıl tekrarladık. 1980 yılında İsrail Kudüs’ü başkent ilan edince biz o zaman parlamento da sadece 20 vekil ile temsil edilen bir parti olmamıza rağmen İsrail ile olan münasebetleri kesmediği için dışişleri bakanını makamından indirdik. Arkasında da Kudüs mitingini yaptık. Öyle bir ses meydana getirdi ki altı gün sonra 12 Eylül’de ihtilali yapan Kenan Evren Kudüs mitingini gerekçe gösterdi."

'PROTESTO SADECE DİLLERİNDE VAR'

ABD’nin büyükelelçiliğini Kudüs’e taşıması üzerine İsrail'in Filistinlileri öldürmesine tepki gösteren Karamollaoğlu, Türkiye’de ise iktidarın sadece laf söylediğini icraat yapamadığını söyledi. Karamollaoğlu, “Alınan bu karardan sonra Filistin de ve dünyanın dört bir tarafında İsrail’i protesto mitingleri tertip edildi ve direniş başladı. Düne kadar 55 şehit verdik. Binlerce kardeşimiz yaralandı. Bizim iktidarımızın haline bakın hele, protesto sadece dillerinde var” diye eleştirdi.

Karamollaoğlu, Türkiye ile İsrail enerji bakanlarının iki gün önce yaptıkları iş birliği anlaşmasına da sert tepki göstererek, “Daha iki gün önce hükümetin enerjiden sorumlu bakanı İsrail ile olan münasebetleri geliştirecek bir anlaşmayı imzaladı mı. İmzalamadı mı? Onu söyleyin. Siz o anlaşmayı rafa kaldıracak mısınız? İsrail’in bugüne kadar önünü açan onlarca karar aldınız hanginizi sonlandıracaksınız. Çıkıp miting yapacaksınız, kargalar güler yav. Tekrar söylüyorum. İktidarlar miting yapmaz icraat yapar” dedi.

© REUTERS / Baz Ratner İsrail, Türkiye'den tarım ürünleri ithalatını durdurdu

Karamollaoğlu, hükümete büyükelçi çekmenin yetmeyeceğini belirterek şöyle seslendi:

"İsrail’i ayakta tutan anlaşmaları siz rafa kaldırabiliyor musunuz, kaldıramıyor musunuz? İsrail ile münasebetleri ciddi mana da kesiyor musunuz, kesmiyor musunuz? Onu söyleyin. İsrail, Ortadoğu'da bir numaralı dost ilan edeceksiniz ama kamuoyunun önüne çıktığınız zaman da ‘İsrail bir terör devletidir’ diyeceksiniz. O zaman terör devletiyle ne alakan var. Niye terör devletiyle diplomatik ilişkiyi devam ediyorsunuz. Hakikaten bütün dünyada böyle bir çelişki görülmüş değil."