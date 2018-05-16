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    Anayasa Mahkemesi (AYM) Başkanı Zühtü Arslan

    Eski AYM üyesi Altan: Başkan Zühtü Arslan'ın polisleri uyarmasına rağmen gözaltına alındım

    © Fotoğraf : DHA
    Türkiye
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    Konu:
    Darbe girişimi sonrası Türkiye (461)
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    Eski AYM üyesi Alparslan Altan, darbe girişimi sonrası gözaltına alınmasını mahkemede anlattı. Altan'ın aktardığına göre AYM Başkanı Zühtü Arslan, polislere bir AYM üyesini gözaltına alınamayacağını söyledi ancak güvenlik güçleri işleme devam edip Altan'ı gözaltına aldı.

    Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AYM Başkanı Zühtü Arslan
    © AA /
    AYM Başkanı Arslan: Kararlarımızın uygulanmaması söz konusu olamaz
    15 Temmuz darbe girişiminin ardından tutuklanan ve 4 Ağustos 2016’da AYM kararıyla meslekten ihraç edilen eski Anayasa Mahkemesi (AYM) üyeleri Alparslan Altan ve Erdal Tercan’ın yargılanmalarına Yargıtay 9. Ceza Dairesi’nde 22 ay sonra başlandı. 

    Cumhuriyet'ten Alican Uludağ'ın haberine göre, Altan gözaltına alınma sürecini şöyle anlattı:

    “16 Temmuz 2016 tarihinde bir sonraki gündemin dosyalarını okuduğum sırada saat 16.30’da polis memurları evime gelerek darbe nedeniyle hakkımda gözaltı kararı bulunduğunu söylediler. AYM üyesi olduğumu, bu şekilde savcı talimatıyla gözaltına alamayacaklarını, bunun anayasaya ve 6216 sayılı kanuna aykırı olduğunu ifade ettim. O sırada eve gelen AYM Başkanı Zühtü Arslan da benim AYM üyesi olduğumu, AYM tarafından karar verilmeksizin gözaltına alamayacaklarını söylemesine rağmen, yetkilerimin kaldırıldığını söyleyerek gözaltı işlemine devam ettiler. Böylece darbeye katılmış olmamama rağmen darbecilerden önce gözaltına alındım. Ortada bir suçüstü durum yokken anayasa ve yasalara aykırı olarak hakkımda yapılan gözaltı, arama, sorgu ve tutuklama karar ve işlemleri tamamen hukuksuzdur, suç teşkil etmektedir.”

    'KARARDA ADIM YOKTU'

    AYM Başkanı Zühtü Arslan-Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan
    © AA / Cem Özdel
    AYM Başkanı Arslan: OHAL hukuksuzluk hali değildir
    Evinde yapılan arama sırasında mahkeme kararı gösterilmediğini belirten Altan, evindeki dijitallere hukuka aykırı olarak el konulduğunu kaydetti. Arama sonrası evden ayrılırken polislerin telefondan bir mahkeme kararı gösterdiğini anlatan Altan, “Ancak bu kararda benim adım yoktu. Hatta arama işlemi bittikten sonra bu metin polislerin telefonuna mesaj olarak gönderilmiş” dedi. 

    Hakkındaki gizli tanık iddialarını reddeden, bunların soyut iddialara dayandığını söyleyen Altan, ByLock kullanmadığını, bazı kişilerin yazışmalarında bahsedilen 'Selahattin' kod adlı kişinin kendisi olmadığını kaydetti. Kendisine 'patates hat' denilen gizli hat verildiği iddiasını kabul etmeyen Altan, evdeki aramasının 16 Temmuz günü saat 18.30’da sona erdiğini ve AYM’ye geçtiklerini, kendisine ait olduğu öne sürülen hattın ise 21.00’e kadar bölgeden sinyal verdiğini, bunun da hattı kendisinin kullanmadığını gösterdiğini kaydetti. Altan, örgütün sivil imamlarıyla yurt dışına çıkmadığını da belirterek, öne sürülen tarihte AYM’nin resmi gezisi nedeniyle Almanya’ya gittiğini, yanında Zühtü Arslan ve bazı üyelerin de bulunduğunu kaydetti.

    'İLERİDE HUKUKSUZLUĞU TESCİL EDİLECEK BİR KARAR'

    Anayasa Mahkemesi Başkanı Zühtü Arslan
    © AA / Mehmet Ali Özcan
    AYM Başkanı Arslan, AİHM toplantısına katılmadı
    AYM’nin kendisini sosyal çevre bilgisi ve üyelerde zaman içinde oluşan ortak kanaatleri gerekçe göstererek ihraç etmesini eleştiren Altan, bu kararın hukuka, ahlaka, vicdana ve insafa aykırı olduğunu savundu. “Zira hakkımda ihraç kararı verilmesini gerektirecek hiçbir bilgi, delil ve dayanak olmaksızın, iddia ve dayanakları açıklanıp savunmam dahi alınmadan usule aykırı olarak verilmiş ve ileride hukuksuzluğu tescil edilecek bir karardır” diyen Altan, aynı üyelerin kendisini 2011’de başkanvekili seçtiğine dikkat çekti.

    HAŞİM KILIÇ DİNLENECEK

    Gelen belgeleri okuyan Mahkeme Başkanı Burhan Karaloğlu, sanığın Bank Asya’da hesabının olmadığını, terör örgütü tepe yöneticileriyle irtibatına rastlanmadığını, adına kullandığı telefon hatlarında ByLock bulunmadığını aktardı. 9. Ceza Dairesi, verilen aranın ardından Altan’ın tutukluluk halinin devamına hükmetti. Mahkeme, eski Anayasa Mahkemesi Başkanı Haşim Kılıç’ın 27 Eylül’e bırakılan duruşmada tanık olarak dinlenmesine hükmetti.

    Konu:
    Darbe girişimi sonrası Türkiye (461)

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    Etiketler:
    Anayasa Mahkemesi (AYM), Zühtü Arslan, Alparslan Altan, Türkiye
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