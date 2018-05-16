Eski AYM üyesi Altan: Başkan Zühtü Arslan'ın polisleri uyarmasına rağmen gözaltına alındım

Cumhuriyet'ten Alican Uludağ'ın haberine göre, Altan gözaltına alınma sürecini şöyle anlattı:
“16 Temmuz 2016 tarihinde bir sonraki gündemin dosyalarını okuduğum sırada saat 16.30’da polis memurları evime gelerek darbe nedeniyle hakkımda gözaltı kararı bulunduğunu söylediler. AYM üyesi olduğumu, bu şekilde savcı talimatıyla gözaltına alamayacaklarını, bunun anayasaya ve 6216 sayılı kanuna aykırı olduğunu ifade ettim. O sırada eve gelen AYM Başkanı Zühtü Arslan da benim AYM üyesi olduğumu, AYM tarafından karar verilmeksizin gözaltına alamayacaklarını söylemesine rağmen, yetkilerimin kaldırıldığını söyleyerek gözaltı işlemine devam ettiler. Böylece darbeye katılmış olmamama rağmen darbecilerden önce gözaltına alındım. Ortada bir suçüstü durum yokken anayasa ve yasalara aykırı olarak hakkımda yapılan gözaltı, arama, sorgu ve tutuklama karar ve işlemleri tamamen hukuksuzdur, suç teşkil etmektedir.”
'KARARDA ADIM YOKTU'
Hakkındaki gizli tanık iddialarını reddeden, bunların soyut iddialara dayandığını söyleyen Altan, ByLock kullanmadığını, bazı kişilerin yazışmalarında bahsedilen 'Selahattin' kod adlı kişinin kendisi olmadığını kaydetti. Kendisine 'patates hat' denilen gizli hat verildiği iddiasını kabul etmeyen Altan, evdeki aramasının 16 Temmuz günü saat 18.30’da sona erdiğini ve AYM’ye geçtiklerini, kendisine ait olduğu öne sürülen hattın ise 21.00’e kadar bölgeden sinyal verdiğini, bunun da hattı kendisinin kullanmadığını gösterdiğini kaydetti. Altan, örgütün sivil imamlarıyla yurt dışına çıkmadığını da belirterek, öne sürülen tarihte AYM’nin resmi gezisi nedeniyle Almanya’ya gittiğini, yanında Zühtü Arslan ve bazı üyelerin de bulunduğunu kaydetti.
'İLERİDE HUKUKSUZLUĞU TESCİL EDİLECEK BİR KARAR'
HAŞİM KILIÇ DİNLENECEK
Gelen belgeleri okuyan Mahkeme Başkanı Burhan Karaloğlu, sanığın Bank Asya’da hesabının olmadığını, terör örgütü tepe yöneticileriyle irtibatına rastlanmadığını, adına kullandığı telefon hatlarında ByLock bulunmadığını aktardı. 9. Ceza Dairesi, verilen aranın ardından Altan’ın tutukluluk halinin devamına hükmetti. Mahkeme, eski Anayasa Mahkemesi Başkanı Haşim Kılıç’ın 27 Eylül’e bırakılan duruşmada tanık olarak dinlenmesine hükmetti.
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