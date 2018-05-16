CHP'den partilere teklif: Gelin Mavi Marmara Anlaşması'nı bugün iptal edelim

CHP Milletvekili ve Grup Başkanvekili Özgür Özel, İsrail'le Filistin arasında yaşananlara karşı bütün partilere bir çağrıda bulundu: "O onur kırıcı Mavi Marmara Anlaşması’nı gelin yarın hep birlikte iptal edelim." CHP'nin bu teklifinin ardından bugün Meclis'te konuşulacaklar merak konusu oldu.

CNN Türk'te Şirin Payzın’ın sunduğu Ne Oluyor? programına konuk olan CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, İsrail ile imzalanan Mavi Marmara Anlaşması’nın iptali için bütün partilere çağrıda bulundu.

Özel, “Başta iktidar partisi olmak üzere bütün partilere çağrımız; bu şartlar altında, o onur kırıcı Mavi Marmara Anlaşması’nı gelin yarın hep birlikte iptal edelim. Bu CHP’nin yarın (bugün) Meclis gündemine getirdiği tekliftir. Bu iptali ederseniz, kimsenin samimiyeti sorgulanmaz” diye konuştu.

Özel, ayrıca 24 Haziran'daki seçimler için de "A — B — C planlarımız kazanmak. Kazanmak dışında bir seçeneğimiz yok. Her şey yolunda gidiyor. Bizim kazanacağımızdan şüphemiz yok" diye konuştu.