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    İsmailağa Camaati

    İsmailağa Cemaati'nin marka kavgasında karar çıktı

    © Fotoğraf : DHA
    Türkiye
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    İsmailağa Cemaati ile cemaatten ayrılan Fatih Medreseleri grubunun ‘İsmailağa markasını kullanma’ kavgası mahkemeye taşındı. Marka ihlali davasında cemaat lehine karar veren mahkeme, İsmailağa Medya A.Ş.’yi 5000 TL tazminata mahkum etti.

    Mekke- Suudi Arabistan
    © AFP 2018 / Mohammed al Shaikh
    İsmailağa cemaatine bağlı iki grup, Mekke'de birbirine girdi
    1979’da kurulan İsmailağa Camii İlim ve Hizmet Vakfı ile 2011’de kurulan İsmailağa Derneği 2007’de ‘İsmailağa’ ve ‘İsmailağa şekil’ markalarını Türk Patent Enstitüsü’ne (TPE) tescil ettirdi. Cemaatten ayrılan Masum Bayraktar’ın kurduğu Fatih Medreseleri bünyesindeki İsmailağa Medya A.Ş.’nin 2015’teki ‘İsmailağatv’, ‘Kanalismailağa’ marka başvurusu ise reddedildi.

    Ancak İsmailağa dernek ve vakfı, İsmailağa Medya A.Ş.’nin www.fmtv.com.tr alan adı üzerinden ‘ismailaga.com.tr’ sitesine yönlendirme yaptığını ve markayı haksız şekilde kullandığını iddia etti. Fmtv.com.tr sitesinde marka haklarına tecavüz eden yayınların yapıldığını belirten dernek, mahkemeye başvurarak fatihmedreseleri. com ve fmtv.com.tr internet sitelerinin kullanımının engellenmesini, 3. kişilere devrinin önlenmesi için ihtiyati tedbir kararı verilmesini ve alan adlarının kendilerine devredilmesini talep etti. Dernek ve vakıf, İsmailağa Medya A.Ş.’ye bin TL maddi, 5 bin TL’lik manevi tazminat davası açtı.

    Habertürk'ten Hayati Arıgan'ın aktardığına göre, Fikri ve Sınai Haklar Hukuk Mahkemesi’nde görülen davada İsmailağa Medya A.Ş., dini sembollerin tescil edilemeyeceğini belirtti. İsmailağa adının Şeyh İsmail Efendi’den geldiğini dini bir sembol olduğunu belirten şirket, bu nedenle ‘İsmailağa’ markasının tescil edilemeyeceğini ileri sürüp davanın reddini istedi.

    İsmailağa Camaati
    © Fotoğraf : DHA
    Mekke'deki kavga, yargıya taşınıyor
    'İSMAİLAĞA DİNİ SEMBOL DEĞİL'

    Dosyanın gönderildiği bilirkişi raporunda ‘İsmailağa’ ibaresinin dini değer ve sembol olmadığı, davalı şirketin ‘İsmailağa’ markasının bulunmadığı, ticaret unvanı kullanımının yanında markasal kullanıma taştığı için marka tecavüzünün bulunduğu belirtildi.

    Olayda ‘marka hakkının tecavüzü’ ve ‘haksız rekabet’ olduğuna hükmeden mahkeme, bunun durdurulması için şirketin ticaret unvanından ‘İsmailağa’ ibaresinin kaldırılmasını kararlaştırdı. İsmailağa Medya A.Ş.’nin dernek ve vakıfa 5000 TL manevi tazminat ödemesine hükmeden mahkeme, fatihmedreseleri. com ve fmtv.com.tr internet sitelerinin devrinin ise reddine karar verdi.

    ‘BİZZAT UZAKLAŞTIRDI’

    İsmailağa Cemaati de şu açıklamayı yaptı: 

    “Fatih Medreseleri’nin kurucusu Masum Bayraktar, zamanında cemaate mensuptu. Yaptığı yanlışlardan dolayı Mahmud Efendi Hazretleri (Mahmut Ustaosmanoğlu) camiadan bizzat uzaklaştırdı.”

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    Etiketler:
    İsmailağa Derneği, İsmailağa Camii İlim ve Hizmet Vakfı, Masum Bayraktar, Türkiye
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