KADEM araştırması: Her 3 kadından 1’i kadın adaya oy verebilir

Milliyet'ten Mert İnan'ın haberine göre, Kadın ve Siyaset Araştırması Raporu dün Kadın ve Demokrasi Derneği (KADEM) merkezinde açıklandı. Toplantıya KADEM Başkanı Doç. Dr. Sare Aydın Yılmaz, Yönetim Kurulu üyeleri Sezen Güngör ile Betül Altınsoy Yanılmaz katıldı.
Araştırmanın sonuç raporunda yer alan veriler şöyle:
- Kadınların yüzde 33.9’u kendi şehrinde bir kadının listeye konulması durumunda daha önce hiç oy vermediği bir partiye oy vereceğini söyledi. Her 3 kadından 1’i parti ideolojisinden bağımsız olarak doğrudan kadın kimliğinden dolayı kadın adaya oy verebileceğini bildirdi.© REUTERS / Stringer
- Türkiye’deki kadınların yüzde 85.4’ü mecliste kadın sayısının yeterli olmadığını düşünüyor. Kadınların yüzde 59.5’i ise hemcinslerinin siyasetle uğraşmasının çok gerekli olduğunu söylüyor.
- Kadınların yüzde 53.9’u arkadaşlarıyla bir araya geldiklerinde siyasi konuları konuştuklarını belirtiyor. Bir Sivil toplum kuruluşuna üye olanların oranı sadece yüzde 8.6.
- Kadınların yüzde 63.3’ü Meclis’te kaç kadın vekil olduğu hakkında bilgi sahibi değil. Yüzde 20.9’luk bir kesim Meclis’teki kadın milletvekili sayısını olduğundan daha az, yüzde 6.4’ü de olduğundan daha fazla biliyor.
- Türkiye’deki kadınların yüzde 37.3’ü hemcinslerinin Meclis’te daha fazla yer alması için kendilerine belli bir sayıda kontenjan verilmesi gerektiğini düşünürken, yüzde 28.2’si kadınlara maddi imkan sağlanması, yüzde 23.7’si ise kendilerinin listede seçilecek yerlere konması gerektiğini vurguluyor.
- Kadınların yüzde 44,1’i Meclis’te daha fazla oranda yer almaları durumunda kadın sorunlarının daha rahat çözüleceğine inanırken, yüzde 39.7’si ise toplumsal sorunların daha rahat çözülebileceğini düşündüğünü dile getiriyor.
- Araştırmaya katılanların yüzde 67.9’u siyasette kadınlara karşı ayrımcılık veya mobbing yapıldığını düşünüyor. Kadınların siyasette bu tür muamelelere maruz kalmadığını düşünenlerin oranı yüzde 32.1.
- Kadınların yüzde 75’i hemcinslerinin her bakanlığı yönetebileceğini ifade ediyor. Siyasette kadınlara daha fazla imkan tanıyan partiler sıralamasında yüzde 56.9 AK Parti başı çekerken, CHP diyenler yüzde 23.6, HDP 9.7 ve MHP cevabını yöneltenler ise yüzde 5.1.
- Hükümetin kadınlara yönelik politikalarını başarılı bulanların oranı yüzde 37, aile politikalarını başarılı bulanlar ise yüzde 37.1.
- Herhangi bir partiye üye olan kadın oranı sadece yüzde 7.3. Kadınların yüzde 64.7’si AK Parti’ye, yüzde 21.7’si de CHP’ye üye olduğunu dile getiriyor.
6 ÖNEMLİ NOKTA
Araştırma sonuçlarının 6 hususa işaret ettiğine dikkat çeken Yılmaz bu 6 noktayı şöyle özetledi:
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