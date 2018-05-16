Akdağ: Afrin'i Esad'a vermeyiz

Türkiye Başbakan Yardımcısı Recep Akdağ, "Türkiye'nin Avrupa Birliği'ne (AB) diğer tüm adaylardan daha önce girmeyi hak ettiğini" belirterek, bunun gerçekleşmesine 'siyasi nedenlerin' engel olduğunu savundu.
Akdağ, Türkiye'de son dönemde çok sayıda gazeteci, eğitimci ve memurun tutuklanmış olması ve basın özgürlüğüne getirilen kısıtlamalarla ilgili soruya verdiği yanıtta, Türkiye'nin bir 'darbe girişimi atlattığını' ve 'olağanüstü hal kanunlarının bu nedenle geçici olarak var olduğunu' söyledi.
"Avrupalılar bizi hayal kırıklığına uğrattı" diyen Akdağ, "birçok darbecinin Almanya da dahil olmak üzere Avrupa ülkelerinde bulunduğunu" ve "bunun kabul edilemez olduğunu" ifade etti.
'TEK AMACIMIZ TÜRKİYE'NİN GÜVENLİĞİNİ KORUMAK'
Türkiye'nin bölgeye 'uzun vadede yerleşmek istemediğini' belirten Başbakan Yardımcısı, "Tek amaçlarının YPG gibi terörist Kürt grupları karşısında Türkiye'nin güvenliğini korumak ve bölgeyi en kısa sürede Suriye halkına geri vermek" olduğunu belirtti.
Türkiye'nin Özgür Suriye Ordusu (ÖSO) ile birlikte yürüttüğü 'Zeytin Dalı Harekatı', 20 Ocak tarihinde başlamıştı. TSK ve ÖSO, mart ayında Afrin'de kontrolü sağlamıştı.
Tüm yorumlar
Yeni yorumları göster (0)