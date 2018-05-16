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    Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi (AİHM)

    Türkiye'den AİHM yargıçlığı için yeni liste

    © Sputnik / Vladimir Fedorenko
    Türkiye
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    Türk hükümeti AİHM’ye seçilmesi gereken Türk yargıç için Avrupa Konseyi’ne bu hafta yeni bir liste sundu.

    AİHM
    © AA /
    Türkiye'nin AİHM adaylarına 'yetersizlikleri' sebebiyle yine ret
    DW Türkçe'den Kayhan Karaca'nın haberine göre Türkiye, 13 Mart 2018 tarihinde Strasbourg’da Avrupa Konseyi’ne sunduğu listede Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nden Prof. Dr. Selami Kuran, ODTÜ Uluslararası İlişkiler Bölümü’nden Prof. Dr. Necati Polat ve Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nden (AYBÜ) Dr. Selma Öztürk Pınar’ı aday gösterdi. 

    Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi (AİHM) yargıçlarının seçiminden sorumlu Avrupa Konseyi Parlamenter Meclisi (AKPM) komisyonu, Pınar’ın AİHM yargıçlığı için yeterli özelliklere sahip olmadığına karar verdi. Bunun üzerine geçen ay adaylıktan çekilen Pınar’ın yerine yeni bir adaylık sınavı açıldı. Açılan sınavı AYBÜ'de öğretim üyeliği yapan Yrd. Doç. Dr. Neslihan Karataş Durmuş kazandı.

    Türkiye Kuran, Polat ve Durmuş’tan oluşan üç kişilik aday listesini bu hafta Strasbourg’da Avrupa Konseyi’ne iletti. Liste ilk olarak Avrupa Konseyi Bakanlar Komitesi bünyesinde uzmanlardan oluşan bir panel tarafından incelenecek. Görüşleri sadece tavsiye niteliği taşıyan bu panel, bir önceki listede de adları bulunan Kuran ve Polat’ın AİHM yargıçlığı için ehil oldukları ve mülakata alınabilecekleri sonucuna varmıştı. Panelin Durmuş’a da onay vermesi halinde adaylar AKPM’nin AİHM yargıçları seçme komisyonu önünde mülakata girecek.

    ADAYLAR KİM?

    Prof. Necati Polat: 1963 Elazığ doğumlu. ODTÜ Uluslararası İlişkiler Bölümü öğretim üyesi. Uluslararası hukuk, sosyal bilimler felsefesi ve siyaset teorisi konularında uzman. Polat, 2011 yılında 11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül tarafından Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu Yüksek Danışma Kurulu üyeliğine atandı. Polat’ın çok tartışılan 'Barış için Akademisyenler'in bildirisinde imzası bulunuyor.

    Prof. Selamı Kuran: Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi öğretim üyesi. Uluslararası Hukuk, Deniz Hukuku ve Avrupa Birliği Hukuku konularında uzman.

    Neslihan Karataş Durmuş: doktorasını Paris Sorbonne Üniversitesi’nde vergi hukuku üzerine yaptı. Haziran 2014’ten bu yana AYBÜ’de Hukuk Fakültesi Mali Hukuk Anabilim Dalı’nda yardımcı doçentlik yapıyor.

    Barış için Akademisyenler tarafından hazırlanan 'Bu suça ortak olmayacağız' bildirisinde imzası olan Prof. Necati Polat'ın da Türkiye'nin önerdiği adaylar arasında olması dikkat çekmişti. Birçok akademisyen bu bildiriye imza attığı için ihraç edilmiş ve hapis cezasına çarptırılmıştı.

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    Etiketler:
    Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi (AİHM), Selma Öztürk Pınar, Selami Kuran, Necati Polat, Türkiye
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